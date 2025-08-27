Терминаторът от "Паркинги и гаражи" ще помага за въвеждане на еврото

ПРОЗОРЕЦ КЪМ ЕВРОПА

Твърдата ръка на "Паркинги и гаражи" - боецът, който разпердушини двама нарушители, бе арестуван, но само за да бъде вербуван да поеме по-високи отговорности, отговарящи на квалифилацията, качествата и бойния му дух. Мъжът става главен координатор по въвеждането на еврото. Неговата работа ще е главно сред народа, където със силата на убеждението и желязна аргументация боецът ще приобщи колебаещите се, които все още канцелират еврото, заблужавани от политически спекуланти.

Идеята е на министъра интелектуалец Даниел Митов, който макар че има очила, преосмисля житейските си възгледи за насилието и вече не е гандист.

Сега Митов е на мнение, че за да сме равни на европейските народи, освен перестройка и гласност, трябва да има ускорение, тоест реформите трябва да се въвеждат с разумна употреба на сила, за да могат по-изостаналите граждани да догонят по-напредничавите.

С други думи, част от народа има нужда от стимул, за да разбере ползите от еврото (stimulus на латински означава остен).

Както Петър Велики проби в изостаналата и дива империя прозорец към Европа и въведе с много бой европейските порядки в руското общество, така и ние ще станем по-бързо европейци со малко кютек.

Даниел Митов вече е провел вербовката на Терминатора от "Паркинги и гаражи" и е много доволен от новия си сътрудник.

"Арестът на бойкия служител от паркинга е чиста формалност и мъжът няма да понесе наказателна отговорност, защото е роден за по-високи цели, Отечеството има нужда от него - здравословно патетичен е Митов. - Не става въпрос за обикновен бой. Те всички полицаи могат да бият, но в тая работа има тънкости, боят трябва да убеждава и възпитава. Аз виждам в нашия Терминатор от паркинга огромен потенциал!" - търка си замъглените очила Митов.

***

ПРОФИЛАКТИКА В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА И ЗДРАВИЯ РАЗУМ

Министър Митов обясни, че програмите за силова профилактика на народа са много прецизно профилирани и няма опасност от произволно насилие:

"Не става въпрос за шмекери като Копейкин и Цомчо, тях никой няма да ги профилактира, те няма нужда да бъдат убеждавани, защото отдавна са въвели еврото в частния си живот и финансова култура - уточнява Митов. - А политическият паразитизъм, който се храни с глупостта и страховете, които сам разпалва, това е друга работа и този паразитизъм никой не го е отменил, защото в такъв случай трябва да отменим и политиката изобщо. Така че Копейко и Цомчо да са спокойни, тях никой няма да ги профилактира, както сме показали, че като политическа сила пазим имунитетите на всички замесени във вандалски прояви срещу европейските институции" - дообяснява се Митов.

Стана ясно, че най-влиятелните охранителни фирми в страната също са искали да привлекат Терминатора в частния сектор, но Митов и Пеевски предложили много по-добри условия и зависимости.