Служител на "Градска мобилност" в София бе арестуван за сбиване

Грозен скандал в централната част на София завърши с арест на служител от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). В ранния следобед двама служители на ЦГМ влизат в пререкание на кръстовището на ул. "Дунав" и бул. "Александър Дондуков" с двама мъже, на чийто автомобил е поставена скоба. Двамата нарушители са се опитвали да премахнат скобата, когато пристига кола със служителите на ЦГМ. Секунди по-късно скарването преминава в сбиване. На кадрите на охранителна камера се вижда как един от служителите удря глава на единия от опонентите си, след което нанася удар и на другия човек - при това с касов апарат в лицето.
Sofia, Bulgaria ❤️🇧🇬 pic.twitter.com/cx8qinQ08I— една българка (@transbulgaria) 27 август 2025 г.
За случилото се е подаден сигнал в 13:50 ч. на телефон 112, като той е за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения. На място са пристигнали служители на МВР от Пето РПУ и сектор "Общинска полиция".
По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, а по-късно 39-годишен служител на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.
От Центъра за градска мобилност заявиха, че осъждат всякакво насилие, и ако бъде доказана вината на служителя им, той ще бъде санкциониран.