Служител на "Градска мобилност" в София бе арестуван за сбиване

Скандалът в центъра на столицата бе провокиран от поставена скоба на автомобил

Днес, 18:23
Моментът, в който служител на Центъра за градска мобилност нанася удар с глава на един от участниците в скандала.
Грозен скандал в централната част на София завърши с арест на служител от Центъра за градска мобилност (ЦГМ). В ранния следобед двама служители на ЦГМ влизат в пререкание на кръстовището на ул. "Дунав" и бул. "Александър Дондуков" с двама мъже, на чийто автомобил е поставена скоба. Двамата нарушители са се опитвали да премахнат скобата, когато пристига кола със служителите на ЦГМ. Секунди по-късно скарването преминава в сбиване. На кадрите на охранителна камера се вижда как един от служителите удря глава на единия от опонентите си, след което нанася удар и на другия човек - при това с касов апарат в лицето.

За случилото се е подаден сигнал в 13:50 ч. на телефон 112, като той е за нападнат служител на ЦГМ по време на изпълнение на служебните му задължения. На място са пристигнали служители на МВР от Пето РПУ и сектор "Общинска полиция".

По случая е образувано досъдебно производство за нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, а по-късно 39-годишен служител на Центъра за градска мобилност е задържан за 24 часа.

От Центъра за градска мобилност заявиха, че осъждат всякакво насилие, и ако бъде доказана вината на служителя им, той ще бъде санкциониран.

Ключови думи:

София, Център за градска мобилност

