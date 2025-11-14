Как да се ликвидира руската опозиция в Америка

Руският диктатор Владимир Путин заповяда да бъдат привикани Петров и Боширов, сиреч Мишкин и Чепига, или обратното, все тая.

(Петров и Боширов са агентурните имена на офицерите от ФСБ, сочени за отровители на бившия агент Сергей Скрипал в Солсбъри през 2018.)

Явиха се двамата агенти в кабинета на диктатора, поклониха се, а той им рече:

- Настанете се.

(Защото "седи мирен тука" не се казва в Кремъл, това е долнопробен, бандитски език; казва се културно - "настанете се".)

И те се настаниха. Той се взря в тях изпитателно и каза:

- Другари офицери. Искам да очистя цялата руска опозиция в Америка. До гуша ми дойде от всички тях. Дрънкат простотии за мен, заливат ме с помия. На мен това не ми е приятно. Какво мислите за тая работа?

Петров и Боширов в знак на съгласие лицемерно закимаха и внимателно обясниха на диктатора, че да се правят такива работи в САЩ не е проста работа и прочие, и тем подобни.

И тогава той строго ги попита:

- Когато ви взеха на работа, тест за интелигентност минахте ли?

И ги погледна с ненавист: с какъв лош материал му се налага да работи, прости, Господи. Но други, уви, няма.

- Да - излъгаха те, без да им мигне окото.

- А научиха ли ви, че винаги трябва да се изучи обстановката вътре в страната, където ще се провежда операцията?

И те отново уверено излъгаха, както всички други подчинени:

- Да.

- Хайде тогава, доложете ми, какво е сега положението в САЩ?

Агентите взеха да се озъртат притеснено и се замислиха дълбоко, и нищо не отговориха, а само замучаха и ни гък, ни мък, ни Тръмп така и така. Понеже нищичко не знаеха, защото по цял ден само трева пафкаха и клатеха проститутки, като едно време в Солсбъри.

- В Америка сега е пълен бардак - поучително каза Путин. - И точно сега е от просто по-просто да се ликвидира опозицията. Запишете си. Наемате местни отрепки. Купувате им черни униформи от Амазон. Маски бандана им вземате, за да не им види никой лицата и камерите да не ги запишат. Кепета. Пластмасови имитации на оръжия. И една камара ваденки ICE (американската антиимиграционна служба). Установявате къде живее, например, Константин Боровой. Отрепките отиват при него, ритат по вратата и крещят, че са от ICE. Той ще им отвори, ще говори културно, ще се усмихва вежливо:

- Скъпи приятели! Аз съм добропорядъчен гражданин и с цялата си душа подкрепям любимия Доналд Тръмп, и всячески поддържам действията му по налагане на строг и здрав ред навсякъде. Аз сътруднича на сегашната администрация и всичките там републиканци конгресмени, и съм против всички демократуни, които ненавиждам от все сърце. Аз съм с две ръце за ICE, за прочистването на Америка от цялата левичарска сган и съм изцяло на ваша страна. Всичките ми документи са в пълна изправност.

А пък те ще му кажат:

- Виждаме сър, че вие сте честен и благороден бял човек, а не някой чумав. Виждаме, че сте изцяло за нас, за всичко хубаво в Америка и против всичко лошо, комунистическо и нелегално. Затова, бидейки честен човек, вярваме, сър, че няма да правите скандали и неприятности с опити за бягство и крясъци "фак Тръмп", и прочие либерални тъпотии, ами ще дойдете с нас в офиса и ние там в културна обстановка ще проверим вашите документи. Защото на нас ни е необходимо да прегледаме вашето ID под микроскоп и да се уверим, че не е фалшиво.

И той ще им отговори:

- Веднага! Безусловно! С възторг и упование! Винаги ми е приятно да помогна на скъпата републиканска власт, а не на тая гнусна демократическа мерзост.

И никаква полиция или охрана няма да ги спре, защото им е все тая за едните и другите, и обратно - на ония им все тая за тях и никой не иска да си има работа с ICE. И той ще седне в голямата черна кола, която ще го отведе в тъмната гора, там ще бъде завързан за дърво и ще бъде убит бавно и мъчително с много поздрави от руския президент Владимир.

Плащате на отрепките по $10000 и работата е готова опечена. Предателят на руския народ е убит, аз съм отмъстен, а всички ще си мислят, че са го прибрали в миграционния детеншън, където следите му се губят и всички си мислят, че това е работа на ICE и Тръмп. И това само налива масло в огъня. А пък аз ще потривам ръце и никой няма да мъцне една дума по мой адрес.

И това може да се приложи на всички наши опозиционери в Америка, освен оня там Альоша Ступин, който е гадина и карикатурист, и аз люто го ненавиждам. Защото е хитър и е против Тръмп, и с голи ръце не можеш да го гепиш като някой стар маразматик.

Ясно ли ви е всичко?

- Тъй вярно - казаха Петров и Боширов.

А Путин им каза:

- Действайте!

И те се измъкнаха заднешком, и прославяйки неговия гениален ум, побързаха да приведат в изпълнение страховитата заповед.

