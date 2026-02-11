Богоугодник повърна и се задави заради Буда

Християн Христов беше на 45, живееше с майка си и не работеше, защото чорбаджиите-изедници не му влизаха в положението и му предлагаха позиции с много натоварване, но обидно ниско заплащане.

- Ба! Че им работим за жълти стотинки, това не е богоугодно! - казваше Християн на майка си и прибираше пенсията ѝ.

А майка му работеше на две места, като чистеше и входа, защото ангажиментът е удобен.

Веднъж Християн беше тръгнал на работа, но се уплаши и се наложи да отиде на ходжа да му лее куршум.

***

Християн цял ден гледа днеска брифинги и компетентни мнения за петроханската трагедия, чете експертизи във фейсбук, изясни си всичко много добре, наруга тъпунгерите, дето не мислят с главите си, осъди недъзите на обществото и най-вече изродите, живи и мъртви.

Бидейки ревностен православен християнин, угодникът редовно блъскаше по масата с бухалката си в такт с Нешка Робева и така успешно призоваваше духа на Преподобната Баба Ванга Безподобната.

За тая духовна практика той си помагаше с хапчетата на майка му, смесени с домашна ракия.

И Ванга му казваше всичко много точно, проблемът беше, че на сутринта не помнеше добре и пишеше прогнозите си във фейсбук малко произволно.

Иначе не беше кой знае какъв чревоугодник - около 95 кг.

Но в борбата с бесовете и противника на човешкия род Дявола Християн се раздаваше максимално и псуваше като файтонджия, на когото са му умрели и двата коня наведнъж.

Християн обаче не беше прост и знаеше как да измами алгоритмите на отцеругателския фейсбук - псувните му бяха изпъстрени със звездички и цензурата не го ловеше, мамицата ѝ конска в червата. За всеки случай той пишеше със звездички и думите "майка, леля, стринка" - нищо, че не са мръсни думи, то знае ли човек с тия долни леви педали, тире амбреажи! Това също беше една от интелектуалните хитрости на Християн - думата амбреаж я пишеше със звездичка, а и самата звездичка е синоним на анус, така че сразяваше враговете на православието и по тоя стратегически начин.

След като се нагледа и наслуша на брифинги, след като препсува будистите-педофили, Християн почувства нравствена умора и нужда от малко активен отдих.

С остатъка от пенсията на майка си той поръча една квартална тупалка почти пълнолетна. Тя дойде намусена и не прояви достатъчно уважение.

Християн започна и нея да псува мъжката, защото не можа да извърши това, за което я беше извикал. Отказа да ѝ плати, защото като няма консумация, откъде-накъде ще плаща, не е коректно! Посегна да я удари, но тя избяга и се върна със сводника си. Той взе парите, шибна два шамара на Християн и му каза, че само от уважение към майка му няма да го пребие.

- Жената се трепе за тебе, тя е светица, а ти си доказан боклук! - нагълча го сводникът.

Разстроен от тия събития и от изгубените ценности на обществото, Християн изчака майка си да се прибере от работа и малко я наби.

Изгони я, тя отиде да спи при комшийката и двете си спомняха цяла вечер какво сладко дете беше Християн с русите си къдрички.

А Християн сънува, че се опитва да обладае Баба Ванга, но будистки лама го спъваше и му пречеше, даже му препояса чреслата на джувка. В съня си Християн съобрази да си върже на китката червен конец и се протегна да направи кръстен знак срещу ламата-ламя. Но подлата ламя издърпа червения конец от ръката на чреслоугодника и го стегна около християнския му врат. "Елои, Елои, лама, савахтани!" - щеше да каже той, но не можа да си спомни фразата. Раздърпаната и полубезчестена Баба Ванга направи една печална прогноза, ала на сутринта Християн пак не я помнеше, защото повърна, задави се и отиде в ада, минавайки през Реката на забравата Лета, която също представлява една езическа магария и злобна измислица.