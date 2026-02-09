Бум-шака-лака между редовете

- Пичове, знайте ли кво, нещата са зле, никой не ни разбира, ай да се избием!
- Ей, да, супер! Така ще е най-добре, ха-ха-ха.
- Ами сбогом!
- Сбогом, ще се видим на друго място.
- За мен беше чест, ха-ха-ха!
- И за мен беше чест, ха-ха-ха!
- А мислите ли, че от милицията може нещо да лъжат?
- Не бе, аз ги познавам, те не са такива!
- Е, добре, значи им вярвам и аз.
- Вярвам като на близки хора, те не лъжат и не правят постановки.
- Ех, така е, за мен беше чест, ха-ха-ха!
- Ама и за мен беше чест, дай да палим оттука! Хоу-хоу-хоу!
- Добре, ама няма сега тука наведнъж, не е удобно.
- Естествено! Сега се разделяме на две групи. Вие тука я свършете, ние отиваме на Околчица по стъпките на Ботьовата чета!
- Екстра е така! В тъги в неволи младост минува, ха-ха-ха!
- Четете между редовете!
- Благодаря ви за всичко, приятели, да не забравите кученцата, ха-ха-ха!
- Да, ама тях ще ги опечем, така е по-будоугодно!
- Бау-бау! Не сме за тоя свят.
- Да се прегърнем!
- Сбогом, до скоро!
***
- Айде наштееее! Дръж се, Буда, идеееееем!
- Удри, Буда, жено врачанска!
- Аахахахахахаа! Бум!
- Бум-шака-лака!
- Бум!
***
Втората група:
- А ние кога?
- Сега ще се помотаем малко, трябва да наместим тайминга с един овчар, ха-ха-ха!
- А, да! Непременно да изчакаме овчаря, как щях да забравя...
- Ама сме оригинални, а!
- Професионални самоубийци!
- Чети между ушите!
- Всичко изпипано, както съм ви учил! Равнис, мирно, бум!
- Ха-ха-ха! Бум!
- Ей, голям майтап, Буда умря от смях, бум!
***
Soundtrack: