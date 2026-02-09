Медия без
Груби щрихи

Бум-шака-лака между редовете

Петроханска комедия. Диалози според официалната версия на компетентните органи

Днес, 19:26

- Пичове, знайте ли кво, нещата са зле, никой не ни разбира, ай да се избием! 
- Ей, да, супер! Така ще е най-добре, ха-ха-ха. 
- Ами сбогом! 
- Сбогом, ще се видим на друго място. 
- За мен беше чест, ха-ха-ха!
- И за мен беше чест, ха-ха-ха!
- А мислите ли, че от милицията може нещо да лъжат?
- Не бе, аз ги познавам, те не са такива! 
- Е, добре, значи им вярвам и аз. 
- Вярвам като на близки хора, те не лъжат и не правят постановки. 
- Ех, така е, за мен беше чест, ха-ха-ха! 
- Ама и за мен беше чест, дай да палим оттука! Хоу-хоу-хоу!
- Добре, ама няма сега тука наведнъж, не е удобно. 
- Естествено! Сега се разделяме на две групи. Вие тука я свършете, ние отиваме на Околчица по стъпките на Ботьовата чета! 
- Екстра е така! В тъги в неволи младост минува, ха-ха-ха! 
- Четете между редовете! 
- Благодаря ви за всичко, приятели, да не забравите кученцата, ха-ха-ха! 
- Да, ама тях ще ги опечем, така е по-будоугодно! 
- Бау-бау! Не сме за тоя свят. 
- Да се прегърнем!
- Сбогом, до скоро! 
***
- Айде наштееее! Дръж се, Буда, идеееееем! 
- Удри, Буда, жено врачанска! 
- Аахахахахахаа! Бум! 
- Бум-шака-лака! 
- Бум! 
***
Втората група: 
- А ние кога? 
- Сега ще се помотаем малко, трябва да наместим тайминга с един овчар, ха-ха-ха! 
- А, да! Непременно да изчакаме овчаря, как щях да забравя...
- Ама сме оригинални, а! 
- Професионални самоубийци! 
- Чети между ушите! 
- Всичко изпипано, както съм ви учил! Равнис, мирно, бум! 
- Ха-ха-ха! Бум! 
- Ей, голям майтап, Буда умря от смях, бум! 
***
Soundtrack: 

M. KALAYDZHIEV & T. MARINOVA - BOOM, SHAKA-LAKA / М.Калайджиев и Т.Маринова - Бум, шака-лака, 2020
MILKO KALAYDZHIEV & TANYA MARINOVA - BOOM SHAKA LAKA/ Милко Калайджиев и Таня Маринова - Бум, шака-лака, 2020 Listen / Buy MP3 on streaming platforms: https:...
YouTube

 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
