Бум-шака-лака между редовете

- Пичове, знайте ли кво, нещата са зле, никой не ни разбира, ай да се избием!

- Ей, да, супер! Така ще е най-добре, ха-ха-ха.

- Ами сбогом!

- Сбогом, ще се видим на друго място.

- За мен беше чест, ха-ха-ха!

- И за мен беше чест, ха-ха-ха!

- А мислите ли, че от милицията може нещо да лъжат?

- Не бе, аз ги познавам, те не са такива!

- Е, добре, значи им вярвам и аз.

- Вярвам като на близки хора, те не лъжат и не правят постановки.

- Ех, така е, за мен беше чест, ха-ха-ха!

- Ама и за мен беше чест, дай да палим оттука! Хоу-хоу-хоу!

- Добре, ама няма сега тука наведнъж, не е удобно.

- Естествено! Сега се разделяме на две групи. Вие тука я свършете, ние отиваме на Околчица по стъпките на Ботьовата чета!

- Екстра е така! В тъги в неволи младост минува, ха-ха-ха!

- Четете между редовете!

- Благодаря ви за всичко, приятели, да не забравите кученцата, ха-ха-ха!

- Да, ама тях ще ги опечем, така е по-будоугодно!

- Бау-бау! Не сме за тоя свят.

- Да се прегърнем!

- Сбогом, до скоро!

***

- Айде наштееее! Дръж се, Буда, идеееееем!

- Удри, Буда, жено врачанска!

- Аахахахахахаа! Бум!

- Бум-шака-лака!

- Бум!

***

Втората група:

- А ние кога?

- Сега ще се помотаем малко, трябва да наместим тайминга с един овчар, ха-ха-ха!

- А, да! Непременно да изчакаме овчаря, как щях да забравя...

- Ама сме оригинални, а!

- Професионални самоубийци!

- Чети между ушите!

- Всичко изпипано, както съм ви учил! Равнис, мирно, бум!

- Ха-ха-ха! Бум!

- Ей, голям майтап, Буда умря от смях, бум!

***

