В руската социална мрежа "ВКонтакте" съществува група, наречена "Корабль в СССР".

Регистрацията във "ВКонтакте" става само с руски телефон, какъвто не притежаваме, така че сведенията ни са откъслечни и вторични.

За групата ни е известно, че събира доброволци за емиграция в Северна Корея, където "да се построи от нулата" островче от изгубения рай СССР. Звучи като авантюристична психиатрия или високо ниво тролинг, но може и да е измама от типа на "Исторически парк" - продай си апартамента за светло бъдеще в миналото. Не знаем кое от това е най-близо до истината поради липса на достатъчно информация, затова прескачаме тия въпроси и преминаваме към забавната част.

Попадна ни публикация от администраторката на тази група Вика Переродова, която е повече от интересна.

Разбира се - не знаем дори дали името е истинско, но текстът ѝ е божествен. Насладете му се, преведохме го с естествен интелект, преди да са ни завладели китайските ботове.

Следва публикацията на Вика Переродова от "Корабль в СССР".



Вземете корейски другар у дома



Здравейте, скъпи мои читатели, приемете моя комунистически привет, отново сте с мен, Вика. Много съм виновна, че напоследък се изгубих. Но не съм ви изоставила. С много от вас се чухме по телефона. Знам, че очаквате новини и трябва да ви съобщя че нашият Кораб в СССР вече не е пътнически. Той стана флагман! Той се превърна в "Аврора"! Засега обаче преминаването ни в Северна Корея се отлага и веднага ще обясня защо.

Ние съветските хора трябва като един да приберем куфарите и да се обърнем с лице към Родината.

Ние не сме дезертьори!

Какво можем да направим? Все пак, ще кажете, ние сме инвалиди и пенсионери!

Ще ви отговоря. И това трябва да ви хареса.

Аз както и преди съм съветник във Външното министерство по севернокорейските въпроси. И решавам редица извънредно важни задачи. Сега най-актуалната тема е големият наплив от севернокорейски приятели трудещи се. Докато нашите синове и мъже са на фронта, някой трябва да работи в производството. Включително във военното производство. Първата група другари пристига през март. Дължим едно голямо и човешко благодаря, затова че верните ленинци подават братска ръка в тежката минута.

Те много добре знаят какво е, когато целият свят е срещу теб! Те са жилави и мускулести. Те са красиви като червеноармейците от едно време. Като Пашка Корчагин, който строи теснолинейката, изгарящ в огъня на тифната треска. (Павел Корчагин - герой от "Как се каляваше стоманата", б.р.)

С корейците пристигат и отговорни другари за провеждане на идеологическа работа.

И в тази връзка на мен ми е възложена много важна задача. Другарят Чан Сом Тхек от департамента за държавна сигурност на КНДР ми каза:

"Нашето пристигане трябва да се превърне в победа!

Когато се сражавахме с Америка и подлогите ѝ при Пхохан, след тежките загуби бяхме принудени да отстъпим. (Става дума за етап от Корейската война, 1950-53, б.р.) Ние не желаем пламенните бойци на КНДР да бъдат погълнати от западната зараза. Братска Русия е поразена от западната зараза. В магазините ви звучи американска музика, в телевизора вървят американски филми, проституция и всякакви мерзки американщини!

Все едно хвърляме младите бойци чучхе в помийна яма. Ние извършваме подвиг за вас, защото сте наши братя. Ние ще ви помогнем в борбата с фашистите в Украйна, но и вие трябва да се борите със западното влияние у вас."

Предложих на уважаемия Чан следния план за действие. Всички трудещи се ще бъдат настанени в три общежития.

Предполагаше се, че там те ще живеят компактно, общувайки само помежду си. И пътищата им няма да се пресичат с нашата младеж. За съжаление тези от нашите младежи, които още не са на фронта, в мнозонството си са аполитични алкохолици и наркомани или розови понита, или недоизбягали либерали.

Аз все пак решително казах, че съветските граждани са готови да приемат в домовете си пламенните борци с капитализма.

Другарят Чан прие това със скептицизъм, но когато му обясних как би могло да се получи това, той каза, че ще съгласува предложението с ръководството.

А сега няколко думи за вашите задачи, другари съветски граждани! Това за нас е шанс. Общувайки с корейците, вие ще научите техния език и нрави. И ще можете да се представите в добра светлина, което със сигурност ще има значение, когато настъпи времето на нашето преселение в Северна Корея.

1. Тези от вас, които искат да приемат в дома си другар от Северна Корея, трябва да си дават сметка, че не бива да ги угощавате с блини и самогон.

2. Почистете хубаво у вас. Корейците обичат минимализма. Затрупаният балкон е нещо извън техните понятия. Те не знаят какво е това бардак, с извинение. А за много от вас това си е в реда на нещата. И чорапи се валят у вас, и бутилки съм виждала, и умрели рибки в аквариума. Няма да кажа при кого, но съм виждала. Съветският гражданин трябва да е образец на реда и чистотата! А у вас по диваните, с извинение, има следи от изпражнения. Като седнете с незабърсан задник, оставяте по една кафява чертичка, виждала съм.

Поне най-елементарното - бутилките изхвърлете! Другари! Задължително окачете на стената портрети на Ким Чен Ир и Великия Сталин. И няма да ги принтирате сами, аз ще ви снабдя с одобрени репродукции. Когато влизате в стаята, спрете и склонете глава пред портретите на вождовете. Така е редно.

3. Вежливо и с внимание трябва да приемете ежевечерното четене на трудовете чучхе. Отначало няма да разбирате. После ще свикнете.

4. Изхвърлете, дайте на роднини, скрийте в гаража всичко американско и японско. Не забравяйте, че това са държави, с които Северна Корея е воювала и те реагират много болезнено на американското знаме и джинсите. Ще ви унищожат с презрение. Джинси, телефони, джаджи - да ги няма!

По телевизията може евентуално да пускате Скабеева с корейски субтитри. Това е лесно с настройките на компютъра. Само трябва да лепнете нещо върху марката на компютъра, ако е произведен в Япония.

5. За ядене - ориз и риба. Прегледайте статиите ми за това какво се яде в Северна Корея. Не крийте като ненормални кучетата си. Никой няма да ги изяде.

6. Корейците са много емоционален народ, като деца са. Но да се проявяват емоции на работното място, не е прието. И затова те нямат нищо против пийването.

При това азиатския манталитет не им позволява да участват в скандали. Корейците умеят да пият - в пълния смисъл на думата. Нямат махмурлуци като нашите. И най-важното е, че това ни най-малко не влияе на работоспособността им. Женският пол от своя страна е точно като в разказите от пушкинската епоха. Те са женствени, скромни и умни, в тях няма разврат.

Изтрийте всички развратни рисунки от стените във входа.

7. Разходките с другари от Корея по улицата са допустими, само ако им показвате отвращението си от всичко западно. Например към музиката "Джингъл бел". В супермаркетите непрекъснато звучат тези империалистически мелодии.

Изказвайте своя гняв, когато видите някой от т.нар. "неформали". Всякаквите там любители на аниме и японска култура със сини коси - за корееца това е все едно за вас да видите свастика на улицата. Презрението си показвайте с изразителни мимики.

8. Сутрин задължително се присъединявайте към тяхната гимнастика. За това много се следи в Корея. Те с радост и въодушевление изпълняват упражненията. Направете го и вие.

9. Сексуалните връзки между севернокорейци и чужденци - това е табу, с което често се шегуват, но практически никога не го нарушават. Ако искате да станете член на "Клуб Пхенян", тоест чужденец, който е преживял секс със севернокореец, с това вие сериозно можете да навредите на другаря/другарката; те ще бъдат изпратени обратно в Корея и вероятно - наказани.

Публичните прегръдки и целувки - това е нещо ненормално и немислимо в КНДР.

Представете си, че при вас е на гости Чебурашка или Малчеко Палечко. Те са невинни. Нима бихте искали да ги напоите и да преспите с тях?

Надявам се, че с ваша помощ ще оставим най-най-положително впечатление за бившия СССР.

И все пак си мечтая за това време, когато ще започнем да се сватосваме с другарите от Северна Корея.

Длъжна съм да добавя. Тяхната работа в Русия е строго секретна. Дори да шият полушубки за нашите герои на фронта. Така че изобщо не ги разпитвайте по тая част.

По всяко време можете да бъдете посетени от проверяващ. По всяка вероятност това ще сме аз и другарят Чан. Не ме карайте да се червя.

Заявки за приютяване на другари от Северна Корея можете да пращате по пощата. Там пращайте и предложенията си за рационализации във връзка с настаняването и благоустройството на севернокорейските другари, а също и за организацията на свободното им време.

[email protected]

Целувам ви, скъпи мои! ТОВА Е ГОЛЯМ ПРОБИВ ЗА ВСИЧКИ НАС! В екипажа на нашата Аврора влизат и севернокорейските другари!

Сметка в ПриватБанк: 5168 7450 3112 2143

PayPal: [email protected]