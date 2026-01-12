Борисов: "Контрабандисти и дедесари" финансираха протестите

"Контрабандисти и дедесари" са финансирали протестите в края на милата година, които доведоха до оставката на кабинета на Росен Желязков. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на заседание с парламентарната група и министрите на ГЕРБ-СДС, което се излъчваше във "Фейсбук".

"От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, защото той беше едноличен господар, за тази една година и по-малко, над 14 милиарда лева повече са влезли в държавната хазна. Можете ли да си представите колко контрабандисти квичат сега и потриват ръце и викат "Дано дойде Радев, Асен Василев и някой от тея, да се махнат тея, дето ни спряха контрабандата. Колко данъчни и дедесари се молят и палят свещи в църквите, които построихме, да ни няма, за да може пак да мамят. Е, и много голяма част от тях финансираха протестите", заяви Борисов.

В дълго изявление той обяви, че влизането в еврозоната и в Шенген е станало възможно благодарение на усилията на неговите хора, и без тях нищо от това нямаше да се случи. Според Борисов това дава на герберите основание да поискат да продължат да управляват и след задаващите се предсрочни парламентарни избори. Като недостатък на управлението, той отчете, че е било "тихо" - иначе казано, не популяризирало достатъчно успехите си. Това е теза, която може да се чуе и от другите партии, с които управляваше.

Днес парламентарната група на ГЕРБ-СДС получи и върна веднага като неуспешен първия мандат за съставяне на правителство. На срещата при президента Румен Радев се появи единствено премиерът в оставка Росен Желязков.

Той каза, че тези дни се навършва една година от сформирането на правителството на ГЕРБ в коалиция с БСП и ИТН, и подкрепяно първоначално от хората на Ахмед Доган от АПС. Желязков изтъкна, че кабинетът е извършил "огромна по обем работа" и е изпълнил своите стратегически цели. "Независимо от непопулярността на голяма част от решенията, които бяха важни за бъдещето на страната, това правителство премина през шест вота на недоверие. В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка. Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции", каза Желязков. И допълни, че е най-добре изборите да се проведат в края на март.

Така първата възможност за сформиране на кабинет се изчерпа за по-малко от 10 минути.

Предстои президентът да връчи втория мандат на ПП-ДБ, които също обявиха, че ще го върнат. Това ще стане в близките дни, заяви президентът, като не уточни кога.