Кабинетът готви "министерство" на туристическия имидж

Планира се създаване на централизиран орган, който да гради бранд на България

Днес, 06:33
Това е туристическото лого на България, измислено преди десетина години.
Създаване на централизирана структура, която да управлява изграждането и налагането на единен бранд на България, с основна цел издигане на имиджа на страната - такова намерение фигурира в правителствената законодателна програма за втората половина от 2025 г., приета тези дни. Отговорник за законопроекта е Министерството на туризма, придвижването му се планира в първите есенни седмици. Структурата ще съществува под формата на национален фонд, той ще се казва „България днес и утре“. Ще е на бюджетна издръжка, с организационна самостоятелност, ще го управляват надзорен съвет и изпълнителен директор, ще отвори регионални и чуждестранни офиси - почти цяло министерство.

"Разработване и внедряване на единна концепция за представяне на страната на международно ниво", е записано още сред целите на бъдещия закон, с който ще бъде учреден фондът. Надеждата е единното звено да реши проблема с некоординираните и често противоположни инициативи за представяне на България като туристическа дестинация от различни институции и частни лица. Органът трябва да отговоря за провеждането на координирана стратегия, да следи за интелектуалните права. Освен на бюджета, той ще разчита на публично-частни партньорства, спонсорства, дарения и европейските фондове. 

Липсата на единни лого, стратегия, пазарни концепции и т.н. отдавна се счита от участниците в този бизнес за ключова негова беда. Исканията да бъдат изработени е една от постоянните мантри в туризма ни. Дали обаче проблемите на бранша се дължат точно на тази липса е енигма, а още по-голяма  - ще бъдат ли решени те чрез поредната чиновническа структура.

