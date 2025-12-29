Познат грък пое отбор от Първа лига

"Монтана" назначи за треньор Акис Вавалис на мястото на освободения на 20 декември Анатоли Нанков. 40-годишният гръцки специалист е работил вече в България - от 1 юни до 4 октомври 2022 г. като треньор на "Крумовград" във Втора лига. Водил е още косовския "Дрита" и "Женис" (Астана). С казахстанския тим стига до финал за Купата на лигата през 2024 г. и спасява отбора от изпадане от елита.

Вавалис е подписал договор само до края на сезона, като има опция за удължаване с още една година, ако спаси отбора от изпадане. В момента "Монтана" е на 14-о място от 16 отбора в Първа лига и е с равни точки (по 15) с предпоследния - "Септември" (Сф).

Кметът на Монтана Златко Живков, който обяви назначението на Акис Вавалис, заяви: "Имахме възможност да избираме от испански и сръбски екип, но се спряхме на гръцки и се надявам той да успее да изведе отбора до място над чертата на изпадащите или това, което праща на бараж за оставане в Първа Лига. Приятно съм изненадан от факта, че още при първата ни среща той познаваше поименно и по пост всеки един футболист на "Монтана".

Самият Вавалис изрази увереност, че ще се справи със задачата. "Това за мен е едно предизвикателство. Още на първата ни среща разбрах, че с ръководството гледаме в една посока. Имаме една много трудна задача - да направим така, че "Монтана" да се утвърди в елитната лига. Надявам се с усилията на всички да я постигнем. "Монтана" разполага с добра база и всички условия необходиме на един професионален клуб. Работим вече по селекцията, но все още няма нищо конкретно", заяви гръцкият наставник. Той е третият треньор на "Монтана" през настоящия сезон след Танчо Калпаков и Анатоли Нанков.