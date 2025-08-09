След само 4 мача клуб от Първа лига освободи треньора

Само след 4 мача начело на "Монтана" треньорът Танчо Калпаков бе освободен от поста. Днес, половин денонощие след петъчното 0:0 в регионалното дерби срещу "Ботев" (Вр), 50-годишният специалист е депозирал оставката си и тя е била приета.

"С оглед на незадоволителните резултати от началото на сезона Калпаков подаде оставка. Разделяме се с най-добри чувства с него. Благодарим му за всичко, което направи за отбора, за спечелената промоция в Първа лига и за многото хубави моменти, които донесе на привържениците на "Монтана" през последната година. Пожелаваме му да е здрав и да има успехи", заяви пред "Спортал" кметът на Монтана Златко Живков - той се явява и бос на клуба, който е общинска собственост.

Калпаков успя да върне "Монтана" в елита след 4-годишно пребиваване във Втора лига, като тимът завърши на второ място миналия сезон там.

В първия кръг в Първа лига обаче тимът бе разгромен от "Левски" с 5:0 на "Герена", после направи домакинско 1:1 с "Локо" (Пд), загуби и от "Локомотив 1929" (Сф) с 0:3 в кв. "Надежда", преди вчерашното 0:0 с врачанския "Ботев" на своя стадион "Огоста".

Още снощи, след мача с врачани Калпаков подсказа, че може да се стигне до неговото освобождаване. Той заяви: "На този етап не можем да се задоволяваме с някакви точици. Искам и аз да си преосмисля нещата и да преценя какви решения трябва да взема. Когато взема крайно решение, ще кажа. Винаги съм ги подкрепял тези момчета, имат характер, но това за момента не е достатъчно”.

Засега от "Монтана" не съобщават кой ще бъде новият треньор или кой ще е временен наставник на отбора.