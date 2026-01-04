Бивш национален селекционер ще спасява "Добруджа"

Ясен Петров е новият треньор на "Добруджа". От клуба официално потвърдиха назначението на 57-годишния специалист и уточниха, че в екипа му влизат помощниците Георги Илиев и Ивелин Петков.

Петров за последно работи в България като селекционер на мъжкия ни национален отбор - от януари 2021 до 5 юни 2022 г., като беше освободен след тежката загуба с 2:5 от Грузия в Разград. След това води "Циндао", който бе петият му клуб в Китай в треньорската кариера. Бил е начело също на "Левски", "Локомотив" (София), "Черно море", пловдивските "Ботев" и "Локомотив".

В "Добруджа" Петров заменя освободения на 31 декември м.г. Атанас Атанасов. Задачата на новия треньор е да спаси отбора от изпадане от Първа лига. В момента тимът от Добрич е на последно място с 12 точки от 19 мача и е на 4 точки от зоната за плейофи, която дава шанс за оставане в елита. 12-ото място, което директно осигурява спасение, е на 5 точки.