Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 5 януари

Спорт

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Балкан"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

Евроспорт 1

15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца

17:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца, квалификация

Футбол

Макс спорт 3

18:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Египет - Бенин

21:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Нигерия - Мозамбик

Диема спорт 3

21:45 Франция, Лига 2: "Монпелие" - "Дюнкерк"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Уест Бромич"

ВТОРНИК, 6 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

18:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Динамо" (Букурещ)

20:15 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Дубай"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 3

02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Детройт Ред Уингс"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Евроспорт 1

15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца

17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца

20:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Лак Бапор, акробатика

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Виетнам - Йордания

18:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Саудитска Арабия - Киргизстан

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Пиза" - "Комо"

19:00 Серия А: "Лече" - "Рома"

21:45 Серия А: "Сасуоло" - "Ювентус"

Макс спорт 4

18:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Алжир - ДР Конго

21:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Кот д'Ивоар - Буркина Фасо

Ринг

22:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Абърдийн"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Нотингам"

СРЯДА, 7 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

20:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/16-финал, "Нефтохимик" - "Макаби" (Тел Авив)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Льовалоа Пари Сен Кло"

21:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Фридрихсхафен" - "Левски София"

БНТ 3 / Евроспорт 1

19:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, I манш

22:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, II манш

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Япония - Сирия

16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Узбекистан - Ливан

21:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 3

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Южна Корея - Иран

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Катар - ОАЕ

22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Лийдс"

Макс спорт 3

19:00 Серия А: "Наполи" - "Верона"

21:45 Серия А: "Парма" - "Интер"

Макс спорт 4

19:00 Серия А: "Болоня" - "Аталанта"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Фиорентина"

bTV Action

21:00 Суперкупа на Испания, 1/2-финал: "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)

Диема спорт

21:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Челси"

Диема спорт 2

22:15 Премиър лийг: "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"

ЧЕТВЪРТЪК, 8 януари

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Далас Старс"

08:30 Тенис: "Юнайтед къп"

10:30 Тенис: "Юнайтед къп"

12:30 Тенис: "Юнайтед къп"

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Фенербахче"

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Богданка" (Люблин)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън

21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Вакъфбанк"

Евроспорт 1

14:55 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 10 км спринт

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Монако"

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Австралия - Тайланд

16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Ирак - Китай

Макс спорт 4

16:55 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Хазем"

19:30 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Кадисия"

Макс спорт 3

19:00 Серия А: "Кремонезе" - "Каляри"

21:45 Серия А: "Милан" - "Дженоа"

Диема спорт 3

20:00 Суперкупа на Франция: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)

bTV Action

21:00 Суперкупа на Испания, 1/2-финал: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Ливърпул"

ПЕТЪК, 9 януари

Спорт

Макс спорт 1

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал

06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал

Макс спорт 2

08:30 Тенис: "Юнайтед къп"

10:30 Тенис: "Юнайтед къп"

12:30 Тенис: "Юнайтед къп"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Байерн" (Мюнхен)

Евроспорт 1

13:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км масов старт

14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км масов старт

15:10 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 7,5 км спринт

Евроспорт 2

16:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца

17:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"

Футбол

Нова спорт

16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Киргизстан - Виетнам

18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Йордания - Саудитска Арабия

21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Порт Вейл" - "Флийтууд"

Макс спорт 1

18:00 Купа на Африка, 1/4-финал:

21:00 Купа на Африка, 1/4-финал:

Диема спорт

21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Престън Норт Енд" - "Уигън"

Диема спорт 2

21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Милтън Кийнс Донс" - "Оксфорд"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)

Макс спорт 3

21:45 Ла Лига 2: "Кадис" - "Спортинг" (Хихон)

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Реал Сосиедад"

СЪБОТА, 10 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

08:30 Тенис: "Юнайтед къп"

10:30 Тенис: "Юнайтед къп"

12:30 Тенис: "Юнайтед къп"

19:00 Волейбол: Суперлига, ЦСКА - "Дея спорт"

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал

23:30 НФЛ:

Евроспорт 2

10:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

11:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца

12:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 12,5 км преследване

13:45 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км ски бягане

14:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км ски бягане

15:10 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца, квалификация

16:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг

Евроспорт 1

11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, I манш

12:30 Ски (жени): СК в Цаухензее, спускане

14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, II манш

15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 4х6 км щафета

16:55 Ски скокове: СК в Закопане, отборно състезание

21:45 Формула Е: Мексико сити

БНТ 3

14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Скуол, паралелен гигантски слалом

Футбол

Диема спорт 3

14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Макълсфилд" - "Кристъл Палас"

16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)

19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"

22:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Чарлтън" - "Челси"

Нова спорт

14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Челтнъм" - "Лестър"

17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Фулъм" - "Мидълзбро"

19:30 Суперлига: "Панетоликос" - ПАОК

Диема спорт

14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Уулвърхемптън" - "Шроузбъри"

17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Нюкасъл" - "Борнемут"

19:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Кеймбридж" - "Бирмингам"

Диема спорт 2

14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Евертън" - "Съндърланд"

17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Манчестър Сити" - "Екзитър"

19:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Тотнъм" - "Астън Вила"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Бетис"

17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Алавес"

19:30 Ла Лига: "Жирона" - "Осасуна"

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Елче"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Болоня"

19:00 Серия А: "Рома" - "Сасуоло"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Торино"

Ринг

17:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Волендам"

21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"

Макс спорт 1

18:00 Купа на Африка, 1/4-финал:

21:00 Купа на Африка, 1/4-финал:

Макс спорт 2

22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Сошо" - "Ланс"

НЕДЕЛЯ, 11 януари

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Сан Антонио Спърс"

22:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Макс спорт 1

03:00 НФЛ:

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Сонепар" (Падуа)

Макс спорт 4

08:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №1

10:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №2

12:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №3

Евроспорт 1

10:45 Шейни (жени): СК във Винтерберг, двойки

12:45 Ски (жени): СК в Цаухензее, супер Г

15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 10 км преследване

16:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя

17:00 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, I манш

14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, II манш

Евроспорт 2

11:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 4х7,5 км щафета

13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

14:45 Снукър: "Мастърс", I кръг

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Волейбол: Суперлига, "Нефтохимик" - "Левски София"

23:20 НФЛ:

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Уникаха"

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Баскония"

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Хееренвеен" - "Фейенорд"

15:30 Ередивизи: "Телстар" - "Аякс"

18:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Рейнджърс"

Диема спорт 2

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Китай - Австралия

16:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Портсмут" - "Арсенал"

18:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Лече" - "Парма"

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Милан"

19:00 Серия А: "Верона" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Интер" - "Наполи"

Нова спорт

14:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Дарби Каунти" - "Лийдс"

16:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Уест Хем" - "Куинс Парк Рейнджърс"

21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Пансерайкос"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Майорка"

17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Еспаньол"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Селта"

Диема спорт

16:00 Контрола: "Лудогорец" - "Пакш"

19:30 Суперлига: "Арис" - АЕК

Диема спорт 3

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Аугсбург"

18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Волфсбург"

bTV Action

21:00 Суперкупа на Испания: финал

Макс спорт 1

22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Лил" - "Олимпик" (Лион)