Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 5 януари
Спорт
Диема спорт 3
01:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Балкан"
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
Евроспорт 1
15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца
17:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца, квалификация
Футбол
Макс спорт 3
18:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Египет - Бенин
21:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Нигерия - Мозамбик
Диема спорт 3
21:45 Франция, Лига 2: "Монпелие" - "Дюнкерк"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Уест Бромич"
ВТОРНИК, 6 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
18:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Динамо" (Букурещ)
20:15 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Дубай"
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 3
02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Детройт Ред Уингс"
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Олимпиакос"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Евроспорт 1
15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца
20:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Лак Бапор, акробатика
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Виетнам - Йордания
18:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Саудитска Арабия - Киргизстан
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Пиза" - "Комо"
19:00 Серия А: "Лече" - "Рома"
21:45 Серия А: "Сасуоло" - "Ювентус"
Макс спорт 4
18:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Алжир - ДР Конго
21:00 Купа на Африка, 1/8-финал: Кот д'Ивоар - Буркина Фасо
Ринг
22:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Абърдийн"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Нотингам"
СРЯДА, 7 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
20:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", 1/16-финал, "Нефтохимик" - "Макаби" (Тел Авив)
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Льовалоа Пари Сен Кло"
21:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Фридрихсхафен" - "Левски София"
БНТ 3 / Евроспорт 1
19:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, I манш
22:00 Ски (мъже): СК в Мадона ди Кампильо, слалом, II манш
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Япония - Сирия
16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Узбекистан - Ливан
21:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 3
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Южна Корея - Иран
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Катар - ОАЕ
22:15 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Лийдс"
Макс спорт 3
19:00 Серия А: "Наполи" - "Верона"
21:45 Серия А: "Парма" - "Интер"
Макс спорт 4
19:00 Серия А: "Болоня" - "Аталанта"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Фиорентина"
bTV Action
21:00 Суперкупа на Испания, 1/2-финал: "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)
Диема спорт
21:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Челси"
Диема спорт 2
22:15 Премиър лийг: "Бърнли" - "Манчестър Юнайтед"
ЧЕТВЪРТЪК, 8 януари
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Далас Старс"
08:30 Тенис: "Юнайтед къп"
10:30 Тенис: "Юнайтед къп"
12:30 Тенис: "Юнайтед къп"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Фенербахче"
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Богданка" (Люблин)
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Вакъфбанк"
Евроспорт 1
14:55 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 10 км спринт
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Монако"
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Австралия - Тайланд
16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Ирак - Китай
Макс спорт 4
16:55 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Хазем"
19:30 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Кадисия"
Макс спорт 3
19:00 Серия А: "Кремонезе" - "Каляри"
21:45 Серия А: "Милан" - "Дженоа"
Диема спорт 3
20:00 Суперкупа на Франция: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)
bTV Action
21:00 Суперкупа на Испания, 1/2-финал: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Ливърпул"
ПЕТЪК, 9 януари
Спорт
Макс спорт 1
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/4-финал
Макс спорт 2
08:30 Тенис: "Юнайтед къп"
10:30 Тенис: "Юнайтед къп"
12:30 Тенис: "Юнайтед къп"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Байерн" (Мюнхен)
Евроспорт 1
13:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км масов старт
14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км масов старт
15:10 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 7,5 км спринт
Евроспорт 2
16:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца
17:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца
Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"
Футбол
Нова спорт
16:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Киргизстан - Виетнам
18:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Йордания - Саудитска Арабия
21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Порт Вейл" - "Флийтууд"
Макс спорт 1
18:00 Купа на Африка, 1/4-финал:
21:00 Купа на Африка, 1/4-финал:
Диема спорт
21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Престън Норт Енд" - "Уигън"
Диема спорт 2
21:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Милтън Кийнс Донс" - "Оксфорд"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Борусия" (Дортмунд)
Макс спорт 3
21:45 Ла Лига 2: "Кадис" - "Спортинг" (Хихон)
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Реал Сосиедад"
СЪБОТА, 10 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
08:30 Тенис: "Юнайтед къп"
10:30 Тенис: "Юнайтед къп"
12:30 Тенис: "Юнайтед къп"
19:00 Волейбол: Суперлига, ЦСКА - "Дея спорт"
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал
23:30 НФЛ:
Евроспорт 2
10:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца
11:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца
12:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 12,5 км преследване
13:45 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км ски бягане
14:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км ски бягане
15:10 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца, квалификация
16:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг
Евроспорт 1
11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, I манш
12:30 Ски (жени): СК в Цаухензее, спускане
14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, II манш
15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 4х6 км щафета
16:55 Ски скокове: СК в Закопане, отборно състезание
21:45 Формула Е: Мексико сити
БНТ 3
14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Скуол, паралелен гигантски слалом
Футбол
Диема спорт 3
14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Макълсфилд" - "Кристъл Палас"
16:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)
19:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"
22:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Чарлтън" - "Челси"
Нова спорт
14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Челтнъм" - "Лестър"
17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Фулъм" - "Мидълзбро"
19:30 Суперлига: "Панетоликос" - ПАОК
Диема спорт
14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Уулвърхемптън" - "Шроузбъри"
17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Нюкасъл" - "Борнемут"
19:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Кеймбридж" - "Бирмингам"
Диема спорт 2
14:15 Купа на Англия, 1/32-финал: "Евертън" - "Съндърланд"
17:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Манчестър Сити" - "Екзитър"
19:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Тотнъм" - "Астън Вила"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Бетис"
17:15 Ла Лига: "Виляреал" - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Жирона" - "Осасуна"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Елче"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Болоня"
19:00 Серия А: "Рома" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Торино"
Ринг
17:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Волендам"
21:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"
Макс спорт 1
18:00 Купа на Африка, 1/4-финал:
21:00 Купа на Африка, 1/4-финал:
Макс спорт 2
22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Сошо" - "Ланс"
НЕДЕЛЯ, 11 януари
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Сан Антонио Спърс"
22:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Орлийнс Пеликанс"
Макс спорт 1
03:00 НФЛ:
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Сонепар" (Падуа)
Макс спорт 4
08:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №1
10:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №2
12:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, мач №3
Евроспорт 1
10:45 Шейни (жени): СК във Винтерберг, двойки
12:45 Ски (жени): СК в Цаухензее, супер Г
15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 10 км преследване
16:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя
17:00 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, II манш
Евроспорт 2
11:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 4х7,5 км щафета
13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца
14:45 Снукър: "Мастърс", I кръг
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Волейбол: Суперлига, "Нефтохимик" - "Левски София"
23:20 НФЛ:
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Уникаха"
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Баскония"
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Хееренвеен" - "Фейенорд"
15:30 Ередивизи: "Телстар" - "Аякс"
18:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Рейнджърс"
Диема спорт 2
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.): Китай - Австралия
16:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Портсмут" - "Арсенал"
18:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Лече" - "Парма"
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Милан"
19:00 Серия А: "Верона" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Интер" - "Наполи"
Нова спорт
14:00 Купа на Англия, 1/32-финал: "Дарби Каунти" - "Лийдс"
16:30 Купа на Англия, 1/32-финал: "Уест Хем" - "Куинс Парк Рейнджърс"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Пансерайкос"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Майорка"
17:15 Ла Лига: "Леванте" - "Еспаньол"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Селта"
Диема спорт
16:00 Контрола: "Лудогорец" - "Пакш"
19:30 Суперлига: "Арис" - АЕК
Диема спорт 3
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Аугсбург"
18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Волфсбург"
bTV Action
21:00 Суперкупа на Испания: финал
Макс спорт 1
22:00 Купа на Франция, 1/16-финал: "Лил" - "Олимпик" (Лион)