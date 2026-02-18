Медия без
Спортът по телевизията - 20 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Жоао Фонсека - Игнасио Бусе
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Матео Беретини - Душан Лайович
12:00 Голф: "Кения Оупън", II ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Дея спорт"
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал, Вит Копжива - Хуан Серундоло

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", I ден
13:25 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, V етап
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, III етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, III етап
19:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, I манш
20:45 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, II манш
23:20 Снукър: Шампионат на играчите, 1/4-финал, Марк Алън - Марк Селби

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Адам Уолтън - Томи Пол
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Тейлър Фриц - Рафаел Ходар
10:45 Суперкарс: Сидни, първо състезание
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/4-финал, "Миньор" (Перник) - "Черно море"
21:15 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, 1/2-финал, Артур Фис - Якуб Меншик

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Рекопа Судамерикана, първи мач, "Ланус" - "Фламенго"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Елче"

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, квалификации
12:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп, квалификация
13:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), крос, финали
14:30 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), акробатика, финал
16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), 1/2-финал, Швеция - Канада
18:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 1500 м
20:15 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), халфпайп, финал
22:00 Милано Кортина 2026: шорттрек

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:10 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 15 км масов старт

БНТ 3 / Евроспорт 1

17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал, Канада - Финландия
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали

БНТ 1 / Евроспорт 2 / Евроспорт 1

22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/2-финал, САЩ - Словакия

Диема спорт

17:45 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Ботев" (Враца)
21:45 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Олимпик" (Марсилия)

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Баскония" - "Тенерифе"
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Барселона" - "Мурсия"

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Нюрнберг"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Хамбургер"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Арминия" (Билефелд)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Престън Норт Енд"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Верона"

 

