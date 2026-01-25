Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 февруари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"

04:30 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Макс спорт 1

03:00 НАСКАР: Северна Каролина

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Евроспорт 2

17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, II ден

Футбол

Макс спорт 4

17:15 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Насър"

22:00 Ла Лига: "Майорка" - "Севиля"

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Ахли"

21:45 Серия А: "Удинезе" - "Рома"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Мирандес" - "Малага"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Бърнли"

Ринг

22:45 Примейра лига: "Каза Пиа" - "Порто"

ВТОРНИК, 3 февруари

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Ню Йорк Айлъндърс"

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Олимпиакос"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Минесота Тимбъруулвс"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг

17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, III ден

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

БНТ 3

19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал

21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал

Макс спорт 3

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Валенсия"

Футбол

Нова спорт

08:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Иран - Убзекистан

10:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Тайланд - Ирак

12:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Япония - Афганистан

14:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Индонезия - Виетнам

Макс спорт 4

17:00 Младежка Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)

22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Албасете" - "Барселона"

Диема спорт

18:00 Суперкупа на България: "Лудогорец" - "Левски"

Ринг

21:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Болоня" - "Милан"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Санкт Паули"

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш: "Арсенал" - "Челси"

Макс спорт 1

22:10 Купа на Франция, 1/8-финал: "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"

СРЯДА, 4 февруари

Спорт

Макс спорт 2

03:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, I ден

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" - "Савино дел Бене" (Скандичи)

21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Льовалоа Пари Сен Кло" - "Марица" (Пловдив)

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг

14:40 Колокрос (жени): "Екзакт крос", Малдегем

15:55 Колокрос (мъже): "Екзакт крос", Малдегем

17:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, I етап

18:00 Колоездене: ЕП на писта в Коня, IV ден

Евроспорт 1

12:20 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане, тренировка

14:30 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг

20:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Норвегия

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

Макс спорт 3

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Комерскон" (Лодз)

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Доломити Енерджия" (Тренто)

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Драгоман" - "Славия"

Футбол

Макс спорт 4

19:30 Купа на Турция: "Галатасарай" - "Истанбулспор"

22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)

Макс спорт 1

21:30 Купа на Франция, 1/8-финал: "Олимпик" (Лион) - "Лавал"

Диема спорт 3

21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Холщайн" (Кийл) - "Щутгарт"

Ринг

22:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш: "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/4-финал: "Интер" - "Торино"

ЧЕТВЪРТЪК, 5 февруари

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Сан Хосе Шаркс"

11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, II ден

22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Ирландия

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", II кръг

12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, I етап

14:45 Колоездене: ЕП на писта в Коня, V ден

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, II етап

20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), биг еър, квалификация

22:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", I ден

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Южна Корея - Италия

13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швеция - Германия

15:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Италия - Франция

18:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), САЩ - Чехия

20:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Канада - Италия

22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Канада

Макс спорт 1

11:00 Голф: "Катар Мастърс", I ден

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)

БНТ 3

19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, мач за 3-то място

21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, финал

Футбол

Нова спорт

10:00 Азиатско първенство по футзал: 1/2-финал

14:00 Азиатско първенство по футзал: 1/2-финал

Макс спорт 4

17:00 Купа на Турция: "Коджаелиспор" - "Бешикташ"

19:30 Про лига: "Ал Ахдуд" - "Ал Хилал"

22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)

Ринг

21:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: "Телстар" - "Гоу Ахед Ийгълс"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/4-финал: "Аталанта" - "Ювентус"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Акрингтън Стенли" - "Салфорд"

ПЕТЪК, 6 февруари

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"

11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, III ден

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Левски София"

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"

11:00 Голф: "Катар Мастърс", II ден

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/4-финал

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Швеция - Великобритания

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, III етап

22:30 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", II ден

Евроспорт 1

10:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, отборно състезание

15:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Швейцария

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:00 Милано Кортина 2026: церемония по откриване на ХХV зимни олимпийски игри

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Виртус" (Болоня)

Футбол

Диема спорт

15:15 Първа лига: "Монтана" - "ЦСКА 1948"

17:45 Първа лига: ЦСКА - "Арда"

21:45 Лига 1: "Мец" - "Лил"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Бохум"

21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"

22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

Макс спорт 2

21:45 Серия А: "Верона" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Селта" - "Осасуна"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нотингам"

СЪБОТА, 7 февруари

Спорт

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/2-финал

12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, III етап

14:45 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Миделкерке

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Миделкерке

18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), I манш

19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), II манш

21:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", III ден

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Канада

11:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл, квалификация

15:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), слоупстайл, квалификация

17:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 3000 м

19:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), малка шанца

22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - Канада

Макс спорт 2

11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, IV ден

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - ЦСКА

Макс спорт 1

11:30 Голф: "Катар Мастърс", III ден

16:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

12:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане

Нова / Нова спорт

14:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №1

16:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №2

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 10+10 км скиатлон

20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма, отборно

23:05 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), волна програма, отборно

Макс спорт 3

16:10 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Шотландия

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Андора"

22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Черно море" - "Спартак 1918" (Варна)

15:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Лудогорец"

17:30 Първа лига: "Левски" - "Ботев" (Враца)

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Ипсуич"

16:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байер" (Леверкузен)

22:05 Лига 1: "Нант" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Тотнъм"

17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Съндърланд"

19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Брентфорд"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Майорка"

19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Жирона"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Елче"

Макс спорт 3

19:00 Серия А: "Дженоа" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Торино"

Нова спорт

19:30 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Челси"

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Кайзерслаутерн"

НЕДЕЛЯ, 8 февруари

Спорт

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC Fight Night, Марио Баутиста - Винисиус Оливейра

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Черно море"

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", финал

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Норвегия - Чехия

13:05 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, IV етап

16:00 Колокрос (мъже): "Трофей", Лил

18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), III манш

18:50 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Франция - Швеция

20:10 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, квалификации

12:25 Милано Кортина 2026: ски (жени), спускане

13:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10+10 км скиатлон

15:00 Милано Кортина 2026: биатлон, смесена щафета

19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), IV манш

20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (отборно), волна програма

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Катар Мастърс", IV ден

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, финал

19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, финал

Нова / Нова спорт

13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №3

15:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №4

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №5

Диема спорт 3

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Валенсия"

БНТ 1 / Евроспорт 2

14:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, финали

БНТ 3

16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"

Евроспорт 1

16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м

23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Финландия

Диема спорт

19:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"

22:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Септември" (София)

14:15 Първа лига: "Славия" - "Локомотив" (Пловдив)

16:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Берое"

Ринг

13:15 Ередивизи: "Утрехт" - "Фейенорд"

15:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Аякс"

17:45 Ередивизи: "Грьонинген" - ПСВ "Айндховен"

20:00 Примейра лига: "Брага" - "Рио Аве"

22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Алверка"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Болоня" - "Парма"

16:00 Серия А: "Лече" - "Удинезе"

19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Интер"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Лацио"

Диема спорт 3

14:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Шефилд Уензди"

16:30 Бундеслига: "Кьолн" - РБ (Лайпциг)

18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Хофенхайм"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Хетафе"

17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Леванте"

19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Кристъл Палас"

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)