Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 2 февруари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"
04:30 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Макс спорт 1
03:00 НАСКАР: Северна Каролина
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Евроспорт 2
17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, II ден
Футбол
Макс спорт 4
17:15 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Насър"
22:00 Ла Лига: "Майорка" - "Севиля"
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Ахли"
21:45 Серия А: "Удинезе" - "Рома"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Мирандес" - "Малага"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Бърнли"
Ринг
22:45 Примейра лига: "Каза Пиа" - "Порто"
ВТОРНИК, 3 февруари
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Олимпиакос"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Минесота Тимбъруулвс"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг
17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, III ден
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
БНТ 3
19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал
21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал
Макс спорт 3
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Валенсия"
Футбол
Нова спорт
08:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Иран - Убзекистан
10:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Тайланд - Ирак
12:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Япония - Афганистан
14:00 Азиатско първенство по футзал: 1/4-финал, Индонезия - Виетнам
Макс спорт 4
17:00 Младежка Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)
22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Албасете" - "Барселона"
Диема спорт
18:00 Суперкупа на България: "Лудогорец" - "Левски"
Ринг
21:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: АЗ "Алкмаар" - "Твенте"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Болоня" - "Милан"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Байер" (Леверкузен) - "Санкт Паули"
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш: "Арсенал" - "Челси"
Макс спорт 1
22:10 Купа на Франция, 1/8-финал: "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"
СРЯДА, 4 февруари
Спорт
Макс спорт 2
03:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, I ден
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Вакъфбанк" - "Савино дел Бене" (Скандичи)
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Льовалоа Пари Сен Кло" - "Марица" (Пловдив)
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг
14:40 Колокрос (жени): "Екзакт крос", Малдегем
15:55 Колокрос (мъже): "Екзакт крос", Малдегем
17:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, I етап
18:00 Колоездене: ЕП на писта в Коня, IV ден
Евроспорт 1
12:20 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане, тренировка
14:30 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг
20:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Норвегия
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
Макс спорт 3
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Комерскон" (Лодз)
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Доломити Енерджия" (Тренто)
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Драгоман" - "Славия"
Футбол
Макс спорт 4
19:30 Купа на Турция: "Галатасарай" - "Истанбулспор"
22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)
Макс спорт 1
21:30 Купа на Франция, 1/8-финал: "Олимпик" (Лион) - "Лавал"
Диема спорт 3
21:45 Купа на Германия, 1/4-финал: "Холщайн" (Кийл) - "Щутгарт"
Ринг
22:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: ПСВ "Айндховен" - "Хееренвеен
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш: "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/4-финал: "Интер" - "Торино"
ЧЕТВЪРТЪК, 5 февруари
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Сан Хосе Шаркс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, II ден
22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Ирландия
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", II кръг
12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, I етап
14:45 Колоездене: ЕП на писта в Коня, V ден
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, II етап
20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), биг еър, квалификация
22:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", I ден
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Южна Корея - Италия
13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швеция - Германия
15:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Италия - Франция
18:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), САЩ - Чехия
20:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Канада - Италия
22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Канада
Макс спорт 1
11:00 Голф: "Катар Мастърс", I ден
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)
БНТ 3
19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, мач за 3-то място
21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, финал
Футбол
Нова спорт
10:00 Азиатско първенство по футзал: 1/2-финал
14:00 Азиатско първенство по футзал: 1/2-финал
Макс спорт 4
17:00 Купа на Турция: "Коджаелиспор" - "Бешикташ"
19:30 Про лига: "Ал Ахдуд" - "Ал Хилал"
22:00 Купа на Испания, 1/4-финал: "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)
Ринг
21:00 Купа на Нидерландия, 1/4-финал: "Телстар" - "Гоу Ахед Ийгълс"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/4-финал: "Аталанта" - "Ювентус"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Акрингтън Стенли" - "Салфорд"
ПЕТЪК, 6 февруари
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Флорида Пантърс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, III ден
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Левски София"
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Лос Анджелис Кингс"
11:00 Голф: "Катар Мастърс", II ден
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/4-финал
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/4-финал
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Швеция - Великобритания
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, III етап
22:30 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", II ден
Евроспорт 1
10:40 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, отборно състезание
15:55 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Швейцария
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
21:00 Милано Кортина 2026: церемония по откриване на ХХV зимни олимпийски игри
Макс спорт 3
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Виртус" (Болоня)
Футбол
Диема спорт
15:15 Първа лига: "Монтана" - "ЦСКА 1948"
17:45 Първа лига: ЦСКА - "Арда"
21:45 Лига 1: "Мец" - "Лил"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Пройсен" (Мюнстер) - "Бохум"
21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Магдебург"
22:00 Чемпиъншип: "Чарлтън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
Макс спорт 2
21:45 Серия А: "Верона" - "Пиза"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Селта" - "Осасуна"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Нотингам"
СЪБОТА, 7 февруари
Спорт
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", 1/2-финал
12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, III етап
14:45 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Миделкерке
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Миделкерке
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), I манш
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), II манш
21:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", III ден
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Великобритания - Канада
11:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), слоупстайл, квалификация
15:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), слоупстайл, квалификация
17:05 Милано Кортина 2026: кънки бягане (жени), 3000 м
19:00 Милано Кортина 2026: ски скокове (жени), малка шанца
22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швейцария - Канада
Макс спорт 2
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, IV ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - ЦСКА
Макс спорт 1
11:30 Голф: "Катар Мастърс", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/2-финал, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
12:30 Милано Кортина 2026: ски (мъже), спускане
Нова / Нова спорт
14:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №1
16:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №2
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 10+10 км скиатлон
20:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма, отборно
23:05 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (танцови двойки), волна програма, отборно
Макс спорт 3
16:10 Ръгби: "Шестте нации", Италия - Шотландия
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Андора"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Хюстън Рокетс"
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Черно море" - "Спартак 1918" (Варна)
15:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Лудогорец"
17:30 Първа лига: "Левски" - "Ботев" (Враца)
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Ипсуич"
16:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Байер" (Леверкузен)
22:05 Лига 1: "Нант" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Тотнъм"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Съндърланд"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Брентфорд"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Майорка"
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Жирона"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Елче"
Макс спорт 3
19:00 Серия А: "Дженоа" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Торино"
Нова спорт
19:30 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Челси"
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Кайзерслаутерн"
НЕДЕЛЯ, 8 февруари
Спорт
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC Fight Night, Марио Баутиста - Винисиус Оливейра
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Черно море"
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", финал
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Норвегия - Чехия
13:05 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, IV етап
16:00 Колокрос (мъже): "Трофей", Лил
18:00 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), III манш
18:50 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Франция - Швеция
20:10 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, квалификации
12:25 Милано Кортина 2026: ски (жени), спускане
13:45 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 10+10 км скиатлон
15:00 Милано Кортина 2026: биатлон, смесена щафета
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (мъже), IV манш
20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (отборно), волна програма
Макс спорт 1
10:30 Голф: "Катар Мастърс", IV ден
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, финал
19:00 Волейбол (мъже): Купа на Италия, финал
Нова / Нова спорт
13:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №3
15:30 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №4
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", България - Белгия, мач №5
Диема спорт 3
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Валенсия"
БНТ 1 / Евроспорт 2
14:00 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже и жени), паралелен гигантски слалом, финали
БНТ 3
16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Левски София"
Евроспорт 1
16:45 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже), 5000 м
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Чехия - Финландия
Диема спорт
19:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"
22:00 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Септември" (София)
14:15 Първа лига: "Славия" - "Локомотив" (Пловдив)
16:45 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Берое"
Ринг
13:15 Ередивизи: "Утрехт" - "Фейенорд"
15:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - "Аякс"
17:45 Ередивизи: "Грьонинген" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Примейра лига: "Брага" - "Рио Аве"
22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Алверка"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Болоня" - "Парма"
16:00 Серия А: "Лече" - "Удинезе"
19:00 Серия А: "Сасуоло" - "Интер"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Лацио"
Диема спорт 3
14:00 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Шефилд Уензди"
16:30 Бундеслига: "Кьолн" - РБ (Лайпциг)
18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Хофенхайм"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Хетафе"
17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Леванте"
19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Кристъл Палас"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Марсилия)