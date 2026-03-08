Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 16 март
Спорт
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Арда" - "Добруджа"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Албасете" - "Лас Палмас"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Фиорентина"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Уулвърхемптън"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Дарби Каунти"
ВТОРНИК, 17 март
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Юта Мамът"
18:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг
Макс спорт 1
17:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
Футбол
Нова спорт
12:00 Купа на Азия за жени: 1/2-финал
Макс спорт 4
17:00 Младежка Шампионска лига, 1/4-финал: "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Челси" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Арсенал" - "Байер" (Леверкузен)
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Барнзли" - "Уигън"
СРЯДА, 18 март
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Тампа Бей Лайтнинг"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг
22:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, САЩ - Италия
Евроспорт 2
13:15 Колоездене (жени): "Нокере Курсе"
15:20 Колоездене (мъже): Милано-Торино
17:00 Колоездене (мъже): "Нокере Курсе"
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бешикташ" - "Тренто"
21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Апоел" (Йерусалим) - "Тюрк Телеком" (Анкара)
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", финал, "Панатинайкос" - "Валефоля"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Футбол
Нова спорт
12:00 Купа на Азия за жени: 1/2-финал
Ринг
17:15 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Брага" - "Ференцварош"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Аталанта"
bTV Action
19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Барселона" - "Нюкасъл"
22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Тотнъм" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 3
22:00 Англия, Лига 2: "Милтън Кийнс Донс" - "Колчестър Юнайтед"
ЧЕТВЪРТЪК, 19 март
Спорт
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Филаделфия Флайърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Баскония"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг
17:00 Биатлон (жени): СК в Осло, 7,5 км спринт
18:30 Силов трибой: ЕП във Валета
Евроспорт 2
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Тин, слоупстайл
15:00 Колоездене (мъже): ГП на Денен
20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", I ден
Макс спорт 3
16:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Фенербахче" - "Савино дел Бене" (Скандичи)
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Лудогорец"
bTV Action
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Мидтиланд" - "Нотингам"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Астън Вила" - "Лил"
Ринг
19:45 Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш: "Ракув" - "Фиорентина"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Порто" - "Щутгарт"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Олимпик" (Лион) - "Селта"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Рома" - "Болоня"
Макс спорт 4
19:45 Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш: АЕК (Ларнака) - "Кристъл Палас"
22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Бетис" - "Панатинайкос"
ПЕТЪК, 20 март
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Цървена звезда"
23:00 ММА: Cage Warriors 203, галавечер в Лондон
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал
17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 10 км спринт
18:50 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 10 км
20:50 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 10 км
22:15 Кърлинг (жени): СП в Калгари, Шотландия - Норвегия
БНТ 3
11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун
19:10 Лека атлетика: СП в зала, Торун
Евроспорт 2
13:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вал Мартело, спринт
16:00 Колоездене (мъже): "Бреден Коксайде Класик"
18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети, квалификация
20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 1
16:00 Moto GP: ГП на Бразилия, първа тренировка
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Пловдив)
22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Стоук Сити"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Гройтер Фюрт"
21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Хофенхайм"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Анже"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Каляри" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Удинезе"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Реал Сосиедад"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Манчестър Юнайтед"
СЪБОТА, 21 март
Спорт
Евроспорт 2
05:30 Триатлон: PTO тур, Голд Коуст
10:45 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо
13:30 Колоездене (жени): Милано-Сан Ремо
15:30 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо
19:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", III ден
00:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, 1/2-финал
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал
11:30 Ски (мъже): СК в Лилехамер, спускане
13:00 Ски (жени): СК в Лилехамер, спускане
14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал
17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 12,5 км преследване
18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети
19:45 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лейк Плесид, спринт
01:15 Конен спорт: Лига на нациите, Окала, прескачане на препятствия
БНТ 3
11:20 Лека атлетика: СП в зала, Торун
11:40 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, спускане
12:55 Лека атлетика: СП в зала, Торун
15:30 Сноуборд (мъже и жени): СК във Винтерберг, паралелен слалом
19:25 Лека атлетика: СП в зала, Торун
Макс спорт 1
15:00 Moto GP: ГП на Бразилия, втора тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Бразилия, квалификация
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Макс спорт 2
16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, ЦСКА - "Берое"
22:00 ММА: UFC Fight Night, Лирон Мърфи - Мовсар Евлоев
Диема спорт 3
23:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Футбол
Нова спорт
10:55 Купа на Азия за жени: финал
14:30 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Милуол"
16:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Байер" (Леверкузен)
19:15 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Ковънтри"
21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Шалке 04"
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Арда"
15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Локомотив 1929" (София)
17:30 Първа лига: "Левски" - "Черно море"
20:00 Лига 1: "Оксер" - "Брест"
22:05 Лига 1: "Ница" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хамбургер"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Ливърпул"
17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Челси"
22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Брентфорд"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Майорка"
17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Хетафе"
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Жирона"
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Валенсия"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Парма" - "Кремонезе"
19:00 Серия А: "Милан" - "Торино"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Сасуоло"
Ринг
19:45 Премиършип: "Рейнджърс" - "Абърдийн"
НЕДЕЛЯ, 22 март
Спорт
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", финал (I сесия)
11:30 Ски (жени): СК в Лилехамер, супер Г
13:00 Ски (мъже): СК в Лилехамер, супер Г
14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", финал (II сесия)
17:15 Биатлон (мъже): СК в Осло, 15 км масов старт
18:15 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд
19:55 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
20:20 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт
Евроспорт 2
10:20 Ски скокове (жени): СК във Викерсунд, полети
14:30 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
16:00 Колоездене (мъже): ГП на Монсер
18:20 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт
19:30 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун
13:25 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
18:40 Лека атлетика: СП в зала, Торун
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рислки спортист"
16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, "Нефтохимик" - "Дея спорт"
21:00 НАСКАР: "Гудиър 400", Дарлингтън
Нова спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Рио Бреоган"
Макс спорт 1
15:30 Moto GP: ГП на Бразилия, загрявка
16:50 Moto 3: ГП на Бразилия, състезание
18:15 Moto 2: ГП на Бразилия, състезание
20:00 Moto GP: ГП на Бразилия, състезание
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
23:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Монтана" - "Берое"
15:00 Първа лига: ЦСКА - "Добруджа"
17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Комо" - "Пиза"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Лацио"
19:00 Серия А: "Рома" - "Лече"
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Интер"
Диема спорт 2
14:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Съндърланд"
16:15 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Нотингам"
18:30 Купа на лигата на Англия, финал: "Арсенал" - "Манчестър Сити"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Фрайбург"
20:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Щутгарт"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Барселона" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Селта" - "Алавес"
19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)
01:00 МЛС: "Сан Диего" - "Реал Солт Лейк"
Ринг
15:30 Eредивизи: "Фейенорд" - "Аякс"
17:45 Eредивизи: "Грьонинген" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Примейра лига: "Алверка" - "Спортинг" (Лисабон)
22:30 Примейра лига: "Брага" - "Порто"
Нова спорт
16:15 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Уест Хем"
19:00 Суперлига: АЕК - "Кифисия"
21:45 Лига 1: "Нант" - "Страсбург"