Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 16 март

Спорт

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг

13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Арда" - "Добруджа"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Албасете" - "Лас Палмас"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Кремонезе" - "Фиорентина"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Уулвърхемптън"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Дарби Каунти"

ВТОРНИК, 17 март

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Юта Мамът"

18:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг

13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг

Макс спорт 1

17:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Футбол

Нова спорт

12:00 Купа на Азия за жени: 1/2-финал

Макс спорт 4

17:00 Младежка Шампионска лига, 1/4-финал: "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Челси" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Арсенал" - "Байер" (Леверкузен)

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Барнзли" - "Уигън"

СРЯДА, 18 март

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Тампа Бей Лайтнинг"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Черно море"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Веро Волей" (Монца)

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг

13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", II кръг

22:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, САЩ - Италия

Евроспорт 2

13:15 Колоездене (жени): "Нокере Курсе"

15:20 Колоездене (мъже): Милано-Торино

17:00 Колоездене (мъже): "Нокере Курсе"

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бешикташ" - "Тренто"

21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Апоел" (Йерусалим) - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", финал, "Панатинайкос" - "Валефоля"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №3, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Футбол

Нова спорт

12:00 Купа на Азия за жени: 1/2-финал

Ринг

17:15 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Брага" - "Ференцварош"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Аталанта"

bTV Action

19:45 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Барселона" - "Нюкасъл"

22:00 Шампионска лига, 1/8-финал, реванш: "Тотнъм" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 3

22:00 Англия, Лига 2: "Милтън Кийнс Донс" - "Колчестър Юнайтед"

ЧЕТВЪРТЪК, 19 март

Спорт

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Филаделфия Флайърс"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Баскония"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг

13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг

17:00 Биатлон (жени): СК в Осло, 7,5 км спринт

18:30 Силов трибой: ЕП във Валета

Евроспорт 2

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Тин, слоупстайл

15:00 Колоездене (мъже): ГП на Денен

20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 3

16:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Фенербахче" - "Савино дел Бене" (Скандичи)

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Лудогорец"

bTV Action

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Мидтиланд" - "Нотингам"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Астън Вила" - "Лил"

Ринг

19:45 Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш: "Ракув" - "Фиорентина"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Порто" - "Щутгарт"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Олимпик" (Лион) - "Селта"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Рома" - "Болоня"

Макс спорт 4

19:45 Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш: АЕК (Ларнака) - "Кристъл Палас"

22:00 Лига Европа, 1/8-финал, реванш: "Бетис" - "Панатинайкос"

ПЕТЪК, 20 март

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Флорида Пантърс"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Цървена звезда"

23:00 ММА: Cage Warriors 203, галавечер в Лондон

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал

13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/4-финал

17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 10 км спринт

18:50 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 10 км

20:50 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 10 км

22:15 Кърлинг (жени): СП в Калгари, Шотландия - Норвегия

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун

19:10 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Евроспорт 2

13:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вал Мартело, спринт

16:00 Колоездене (мъже): "Бреден Коксайде Класик"

18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети, квалификация

20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

16:00 Moto GP: ГП на Бразилия, първа тренировка

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Славия" - "Ботев" (Пловдив)

22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Стоук Сити"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Гройтер Фюрт"

21:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Хофенхайм"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Анже"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Каляри" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Дженоа" - "Удинезе"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Реал Сосиедад"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Манчестър Юнайтед"

СЪБОТА, 21 март

Спорт

Евроспорт 2

05:30 Триатлон: PTO тур, Голд Коуст

10:45 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо

13:30 Колоездене (жени): Милано-Сан Ремо

15:30 Колоездене (мъже): Милано-Сан Ремо

19:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", III ден

00:00 Кърлинг (жени): СП в Калгари, 1/2-финал

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал

11:30 Ски (мъже): СК в Лилехамер, спускане

13:00 Ски (жени): СК в Лилехамер, спускане

14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", 1/2-финал

17:00 Биатлон (мъже): СК в Осло, 12,5 км преследване

18:00 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд, полети

19:45 Ски бягане (мъже и жени): СК в Лейк Плесид, спринт

01:15 Конен спорт: Лига на нациите, Окала, прескачане на препятствия

БНТ 3

11:20 Лека атлетика: СП в зала, Торун

11:40 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, спускане

12:55 Лека атлетика: СП в зала, Торун

15:30 Сноуборд (мъже и жени): СК във Винтерберг, паралелен слалом

19:25 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Макс спорт 1

15:00 Moto GP: ГП на Бразилия, втора тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Бразилия, квалификация

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Макс спорт 2

16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, ЦСКА - "Берое"

22:00 ММА: UFC Fight Night, Лирон Мърфи - Мовсар Евлоев

Диема спорт 3

23:00 НБА: "Вашингтон Уизърдс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Футбол

Нова спорт

10:55 Купа на Азия за жени: финал

14:30 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Милуол"

16:30 Бундеслига: "Хайденхайм" - "Байер" (Леверкузен)

19:15 Чемпиъншип: "Суонзи" - "Ковънтри"

21:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Шалке 04"

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Арда"

15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Локомотив 1929" (София)

17:30 Първа лига: "Левски" - "Черно море"

20:00 Лига 1: "Оксер" - "Брест"

22:05 Лига 1: "Ница" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Арминия" (Билефелд)

16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Унион" (Берлин)

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хамбургер"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Брайтън" - "Ливърпул"

17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Бърнли"

19:30 Премиър лийг: "Евертън" - "Челси"

22:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Брентфорд"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Майорка"

17:15 Ла Лига: "Еспаньол" - "Хетафе"

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Жирона"

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Валенсия"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Парма" - "Кремонезе"

19:00 Серия А: "Милан" - "Торино"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Сасуоло"

Ринг

19:45 Премиършип: "Рейнджърс" - "Абърдийн"

НЕДЕЛЯ, 22 март

Спорт

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", финал (I сесия)

11:30 Ски (жени): СК в Лилехамер, супер Г

13:00 Ски (мъже): СК в Лилехамер, супер Г

14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", финал (II сесия)

17:15 Биатлон (мъже): СК в Осло, 15 км масов старт

18:15 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд

19:55 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт

20:20 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт

Евроспорт 2

10:20 Ски скокове (жени): СК във Викерсунд, полети

14:30 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт

16:00 Колоездене (мъже): ГП на Монсер

18:20 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт

19:30 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун

13:25 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г

18:40 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рислки спортист"

16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, "Нефтохимик" - "Дея спорт"

21:00 НАСКАР: "Гудиър 400", Дарлингтън

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Рио Бреоган"

Макс спорт 1

15:30 Moto GP: ГП на Бразилия, загрявка

16:50 Moto 3: ГП на Бразилия, състезание

18:15 Moto 2: ГП на Бразилия, състезание

20:00 Moto GP: ГП на Бразилия, състезание

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

23:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Монтана" - "Берое"

15:00 Първа лига: ЦСКА - "Добруджа"

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Комо" - "Пиза"

16:00 Серия А: "Болоня" - "Лацио"

19:00 Серия А: "Рома" - "Лече"

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Интер"

Диема спорт 2

14:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Съндърланд"

16:15 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Нотингам"

18:30 Купа на лигата на Англия, финал: "Арсенал" - "Манчестър Сити"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Херта" (Берлин)

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Фрайбург"

20:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Барселона" - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Селта" - "Алавес"

19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)

01:00 МЛС: "Сан Диего" - "Реал Солт Лейк"

Ринг

15:30 Eредивизи: "Фейенорд" - "Аякс"

17:45 Eредивизи: "Грьонинген" - АЗ "Алкмаар"

20:00 Примейра лига: "Алверка" - "Спортинг" (Лисабон)

22:30 Примейра лига: "Брага" - "Порто"

Нова спорт

16:15 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Уест Хем"

19:00 Суперлига: АЕК - "Кифисия"

21:45 Лига 1: "Нант" - "Страсбург"