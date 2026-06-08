Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 15 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Кот д`Ивоар - Еквадор

05:00 Мондиал 2026: Швеция - Тунис

19:00 Мондиал 2026: Испания - Кабо Верде

22:00 Мондиал 2026: Белгия - Египет

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Freedom 250, Илия Топурия - Джъстин Гейчи

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

ВТОРНИК, 16 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай

04:00 Мондиал 2026: Иран - Нова Зеландия

22:00 Мондиал 2026: Франция - Сенегал

Спорт

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Евроспорт 1

19:00 Силов трибой: СП в Друскининкай

Евроспорт 2

20:15 Фехтовка: ЕП в Антони

СРЯДА, 17 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Ирак - Норвегия

04:00 Мондиал 2026: Аржентина - Алжир

20:00 Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго

23:00 Мондиал 2026: Англия - Хърватия

БНТ 3

07:00 Мондиал 2026: Австрия - Йордания

Спорт

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, I етап

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, I етап

16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, I етап

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Max One

13:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Полша

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 2

16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Бразилия

Евроспорт 2

20:30 Фехтовка: ЕП в Антони

ЧЕТВЪРТЪК, 18 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Гана - Панама

05:00 Мондиал 2026: Узбекистан - Колумбия

19:00 Мондиал 2026: Чехия - Южна Африка

22:00 Мондиал 2026: Швейцария - Босна и Херцеговина

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №7, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Италия

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, II етап

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, II етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, II етап

20:30 Катерене (жени): Световни серии, Инсбрук, боулдър

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Max One

16:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Тайланд - България

Евроспорт 2

20:30 Фехтовка: ЕП в Антони

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №1, "Валенсия" - "Барселона"

ПЕТЪК, 19 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Канада - Катар

04:00 Мондиал 2026: Мексико - Южна Корея

22:00 Мондиал 2026: САЩ - Австралия

Спорт

Макс спорт 2

10:20 Суперкарс: Даруин, първо състезание

11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка

19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Белгия - Германия

Макс спорт 4

10:30 Голф: Шампионат на аматьорите, 1/4-финали

15:30 Голф: Шампионат на аматьорите, 1/2-финали

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, III етап

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, III етап

16:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, III етап

18:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе

19:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе

20:15 Конен спорт: Лига на нациите, Ротердам, прескачане на препятствия

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал

17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал

22:30 ММА: Cage Warriors 206

Max One

16:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Канада

20:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Доха

Евроспорт 2

18:40 Фехтовка: ЕП в Антони

22:00 Катерене (мъже): Световни серии, Инсбрук, боулдър

СЪБОТА, 20 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Шотландия - Мароко

03:30 Мондиал 2026: Бразилия - Хаити

06:00 Мондиал 2026: Турция - Парагвай

20:00 Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция

23:00 Мондиал 2026: Германия - Кот д`Ивоар

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейофи, финал, реванш: "Алмерия" - "Малага"

Спорт

Макс спорт 2

08:50 Суперкарс: Даруин, второ състезание

11:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Италия

16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Бразилия

Евроспорт 1

09:50 Формула Е: Саня

11:35 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, IV етап

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, IV етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, IV етап

19:45 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия

Макс спорт 3

10:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка

10:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация

12:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации

14:55 Moto GP: ГП на Чехия, спринт

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал

Макс спорт 4

10:30 Голф: Шампионат на аматьорите, финал

15:30 Голф: Шампионат на аматьорите, финал

БНТ 3

11:45 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

15:00 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

18:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

Max One

12:20 Автомобилизъм: "Карера къп", "Лаузицринг", първо състезание

14:15 Автомобилизъм: DTM, "Лаузицринг", първо състезание

16:15 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Лаузицринг", първо състезание

Евроспорт 2

13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, спускане

15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, спускане

18:40 Фехтовка: ЕП в Антони

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал

22:30 ММА: Cage Warriors 207, галавечер в Манчестър

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №2, "Валенсия" - "Барселона"

НЕДЕЛЯ, 21 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Еквадор - Кюрасао

07:00 Мондиал 2026: Тунис - Япония

19:00 Мондиал 2026: Испания - Саудитска Арабия

22:00 Мондиал 2026: Белгия - Иран

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Манел Кап - Кьоджи Хоригучи

08:10 Суперкарс: Даруин, трето състезание

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Италия

19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Китай

23:00 НАСКАР: Сан Диего

Max One

09:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Украйна

12:20 Автомобилизъм: "Карера къп", "Лаузицринг", второ състезание

14:15 Автомобилизъм: DTM, "Лаузицринг", второ състезание

16:15 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Лаузицринг", второ състезание

БНТ 3

09:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

12:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

Макс спорт 3

10:30 Moto GP: ГП на Чехия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Чехия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Чехия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Чехия, състезание

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, финал

Евроспорт 1

10:55 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, V етап

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, V етап

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, V етап

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Приморско, финали

Евроспорт 2

14:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри

16:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри

18:30 Фехтовка: ЕП в Антони

20:40 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Инсбрук, трудност

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, финал

Макс спорт 4

16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Бразилия