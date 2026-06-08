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Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 юни)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

14 Юни 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 15 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Кот д`Ивоар - Еквадор
05:00 Мондиал 2026: Швеция - Тунис
19:00 Мондиал 2026: Испания - Кабо Верде
22:00 Мондиал 2026: Белгия - Египет

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Freedom 250, Илия Топурия - Джъстин Гейчи

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

 

ВТОРНИК, 16 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Саудитска Арабия - Уругвай
04:00 Мондиал 2026: Иран - Нова Зеландия
22:00 Мондиал 2026: Франция - Сенегал

Спорт

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Евроспорт 1

19:00 Силов трибой: СП в Друскининкай

Евроспорт 2

20:15 Фехтовка: ЕП в Антони

 

СРЯДА, 17 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Ирак - Норвегия
04:00 Мондиал 2026: Аржентина - Алжир
20:00 Мондиал 2026: Португалия - ДР Конго
23:00 Мондиал 2026: Англия - Хърватия

БНТ 3

07:00 Мондиал 2026: Австрия - Йордания

Спорт

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, I етап
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, I етап
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, I етап

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Max One

13:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Полша

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Макс спорт 2

16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Бразилия

Евроспорт 2

20:30 Фехтовка: ЕП в Антони

 

ЧЕТВЪРТЪК, 18 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Гана - Панама
05:00 Мондиал 2026: Узбекистан - Колумбия
19:00 Мондиал 2026: Чехия - Южна Африка
22:00 Мондиал 2026: Швейцария - Босна и Херцеговина

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №7, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Италия

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, II етап
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, II етап
20:30 Катерене (жени): Световни серии, Инсбрук, боулдър

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон
19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон

Max One

16:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Тайланд - България

Евроспорт 2

20:30 Фехтовка: ЕП в Антони

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №1, "Валенсия" - "Барселона"

 

ПЕТЪК, 19 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Канада - Катар
04:00 Мондиал 2026: Мексико - Южна Корея
22:00 Мондиал 2026: САЩ - Австралия

Спорт

Макс спорт 2

10:20 Суперкарс: Даруин, първо състезание
11:35 Moto GP: ГП на Чехия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, тренировка
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Белгия - Германия

Макс спорт 4

10:30 Голф: Шампионат на аматьорите, 1/4-финали
15:30 Голф: Шампионат на аматьорите, 1/2-финали

Евроспорт 1

11:05 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, III етап
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, III етап
16:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, III етап
18:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
19:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе
20:15 Конен спорт: Лига на нациите, Ротердам, прескачане на препятствия

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/4-финал

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
17:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/4-финал
22:30 ММА: Cage Warriors 206

Max One

16:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Канада
20:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Доха

Евроспорт 2

18:40 Фехтовка: ЕП в Антони
22:00 Катерене (мъже): Световни серии, Инсбрук, боулдър

 

СЪБОТА, 20 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Шотландия - Мароко
03:30 Мондиал 2026: Бразилия - Хаити
06:00 Мондиал 2026: Турция - Парагвай
20:00 Мондиал 2026: Нидерландия - Швеция
23:00 Мондиал 2026: Германия - Кот д`Ивоар

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейофи, финал, реванш: "Алмерия" - "Малага"

Спорт

Макс спорт 2

08:50 Суперкарс: Даруин, второ състезание
11:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Италия
16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Бразилия

Евроспорт 1

09:50 Формула Е: Саня
11:35 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, IV етап
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, IV етап
19:45 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия

Макс спорт 3

10:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка
10:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация
12:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации
14:55 Moto GP: ГП на Чехия, спринт
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал

Макс спорт 4

10:30 Голф: Шампионат на аматьорите, финал
15:30 Голф: Шампионат на аматьорите, финал

БНТ 3

11:45 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил
15:00 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил
18:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

Max One

12:20 Автомобилизъм: "Карера къп", "Лаузицринг", първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Лаузицринг", първо състезание
16:15 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Лаузицринг", първо състезание

Евроспорт 2

13:45 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, спускане
15:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, спускане
18:40 Фехтовка: ЕП в Антони

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал
22:30 ММА: Cage Warriors 207, галавечер в Манчестър

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №2, "Валенсия" - "Барселона"

 

НЕДЕЛЯ, 21 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Еквадор - Кюрасао
07:00 Мондиал 2026: Тунис - Япония
19:00 Мондиал 2026: Испания - Саудитска Арабия
22:00 Мондиал 2026: Белгия - Иран

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Манел Кап - Кьоджи Хоригучи
08:10 Суперкарс: Даруин, трето състезание
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Италия
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Китай
23:00 НАСКАР: Сан Диего

Max One

09:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Украйна
12:20 Автомобилизъм: "Карера къп", "Лаузицринг", второ състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, "Лаузицринг", второ състезание
16:15 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Лаузицринг", второ състезание

БНТ 3

09:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил
12:30 Картинг: "24 часа на България", Кюстендил

Макс спорт 3

10:30 Moto GP: ГП на Чехия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Чехия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Чехия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Чехия, състезание
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, финал

Евроспорт 1

10:55 Колоездене (жени): Обиколка на Швейцария, V етап
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словения, V етап
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, V етап

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Приморско, финали

Евроспорт 2

14:15 Маунтинбайк (жени): СК в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри
16:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Ленцерхайде, олимпийско крос кънтри
18:30 Фехтовка: ЕП в Антони
20:40 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Инсбрук, трудност

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, финал

Макс спорт 4

16:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Бразилия

 

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