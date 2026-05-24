Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 1 юни
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НАСКАР: Нашвил
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"
Евроспорт 1
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
Футбол
БНТ 3
19:00 Контрола: България - Черна гора
Диема спорт
19:00 Контрола: Словакия - Малта
21:45 Контрола: Австрия - Тунис
Диема спорт 3
20:00 Контрола: Норвегия - Швеция
Диема спорт 2
20:30 Контрола: Турция - Северна Македония
ВТОРНИК, 2 юни
Спорт
Евроспорт 1
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
16:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
Евроспорт 2
15:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", IV етап
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №1, "Мурсия" - "Барселона"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Тенерифе"
Футбол
БНТ 3
18:30 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Унгария - България
20:00 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Грузия - Украйна
21:30 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Румъния / Австрия - Гърция / Сърбия
23:00 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Чехия / Черна гора - Азербайджан / Казахстан
Диема спорт 3
19:00 Контрола: Хърватия - Белгия
21:45 Контрола: Уелс - Гана
Диема спорт 2
20:00 Контрола: Грузия - Румъния
СРЯДА, 3 юни
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №1, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
06:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Белгия - Полша
19:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Доминикана - Турция
Евроспорт 1
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
16:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
Евроспорт 2
16:30 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", V етап
Max One / Макс спорт 2
22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - България
Футбол
БНТ 3
20:15 Евро 2026 по минифутбол: 1/2-финал
21:45 Евро 2026 по минифутбол: 1/2-финал
Нова спорт
21:00 Контрола: Дания - ДР Конго
Диема спорт
21:45 Контрола: Полша - Нигерия
Диема спорт 2
21:45 Контрола: Нидерландия - Алжир
Диема спорт 3
21:45 Контрола: Люксембург - Италия
ЧЕТВЪРТЪК, 4 юни
Спорт
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Чехия - Полша
14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Тайланд
22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Нидерландия
Евроспорт 1
13:00 Тенис (смесени двойки): "Ролан Гарос", финал
16:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/2-финал
18:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/2-финал
Макс спорт 3
14:00 Голф: "KLM Оупън", I ден
Диема спорт 3
14:15 Формула 3: ГП на Монако, тренировка
16:00 Формула 2: ГП на Монако, тренировка
17:30 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, тренировка
Евроспорт 2
16:30 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VI етап
21:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", I ден
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Барселона" - "Мурсия"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)
Max One
22:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Рим
Футбол
Диема спорт 3
19:00 Контрола: Словения - Кипър
22:00 Контрола: Испания - Ирак
Диема спорт 2
20:00 Контрола: Швеция - Гърция
22:10 Контрола: Франция - Кот д`Ивоар
БНТ 3
21:30 Евро 2026 по минифутбол: финал
ПЕТЪК, 5 юни
Спорт
Макс спорт 2
02:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - Доминикана
14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Полша
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №5, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №2, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
11:35 Moto GP: ГП на Унгария, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Унгария, тренировка
Диема спорт 3
11:55 Формула 3: ГП на Монако, квалификация
14:30 Формула 1: ГП на Монако, първа тренировка
16:10 Формула 2: ГП на Монако, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Монако, втора тренировка
19:45 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, квалификация
Макс спорт 3
14:00 Голф: "KLM Оупън", II ден
Евроспорт 1
15:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/2-финал
20:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/2-финал
Евроспорт 2
16:00 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VII етап
21:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", II ден
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Билбао" - "Валенсия"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Ховентут" - "Баскония"
Max One / Макс спорт 2
22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Доминикана - България
Футбол
Диема спорт 3
03:00 Контрола: Чехия - Гватемала
20:45 Контрола: Унгария - Финландия
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Грузия - Бахрейн
21:00 Контрола: Азербайджан - Малта
Диема спорт
19:30 Контрола: Словакия - Черна гора
БНТ 3
20:00 Контрола: Молдова - България
СЪБОТА, 6 юни
Спорт
Макс спорт 1
10:00 Moto GP: ГП на Унгария, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Унгария, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Унгария, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Унгария, спринт
Диема спорт 3
11:45 Формула 3: ГП на Монако, спринт
13:30 Формула 1: ГП на Монако, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Монако, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Монако, квалификация
Евроспорт 1
12:00 Тенис (двойки мъже): "Ролан Гарос", финал
16:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", финал
21:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Кан, прескачане на препятствия
Евроспорт 2
13:30 Мотоциклетизъм: "8 часа на Спа"
16:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VIII етап
19:00 Мотоциклетизъм: "8 часа на Спа"
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден
Макс спорт 3
14:00 Голф: "KLM Оупън", III ден
Макс спорт 2
14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Сърбия
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - Турция
Ринг
15:00 Падел (жени): Премиър тур, Италия, 1/2-финали
20:00 Падел (мъже): Премиър тур, Италия, 1/2-финали
Max One
17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - България
Диема спорт 2
19:00 Бокс: верига "Зуфа"
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Мурсия" - "Барселона"
Футбол
Диема спорт 2
16:00 Контрола: Белгия - Тунис
Нова спорт
16:00 Контрола: Литва - Латвия
18:00 Контрола: Естония - Фарьорски о-ви
20:45 Контрола: Румъния - Уелс
01:00 Контрола: Турция - Венецуела
БНТ 3
17:00 "Мач на надеждата": благотворителна среща на фондация "Стилиян Петров"
Диема спорт
17:00 Контрола: Армения - Казахстан
22:00 Контрола: Швейцария - Австралия
Диема спорт 3
20:45 Контрола: Португалия - Чили
23:00 Контрола: Англия - Нова Зеландия
НЕДЕЛЯ, 7 юни
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №3, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Германия
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Белал Мохамед - Габриел Бонфим
14:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Полша
20:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - Италия
22:30 НАСКАР: Мичиган
Диема спорт 3
08:55 Формула 3: ГП на Монако, състезание
10:35 Формула 2: ГП на Монако, състезание
12:55 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Монако, състезание
Евроспорт 1
12:00 Тенис (двойки жени): "Ролан Гарос", финал
16:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", финал
БНТ 3
13:00 Плажен волейбол: Световен про тур, "Фючърс", Свети Влас, финали
Макс спорт 3
14:00 Голф: "KLM Оупън", IV ден
Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, I етап
16:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", IX етап
19:30 Голф: PGA тур, "Мемориъл", IV ден
Max One
18:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Стокхолм
00:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Турция
Ринг
19:30 Падел (жени): Премиър тур, Италия, финал
21:00 Падел (мъже): Премиър тур, Италия, финал
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Валенсия" - "Билбао"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Баскония" - "Ховентут"
Футбол
Диема спорт 2
16:00 Контрола: Лихтенщайн - Кипър
21:45 Контрола: Хърватия - Словения
Диема спорт 3
19:30 Контрола: Дания - Украйна
22:00 Контрола: Гърция - Италия
Диема спорт
21:00 Контрола: Косово - Андора
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2: