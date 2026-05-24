Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 юни)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

30 Май 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 1 юни

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НАСКАР: Нашвил
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"

Евроспорт 1

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финал

Футбол

БНТ 3

19:00 Контрола: България - Черна гора

Диема спорт

19:00 Контрола: Словакия - Малта
21:45 Контрола: Австрия - Тунис

Диема спорт 3

20:00 Контрола: Норвегия - Швеция

Диема спорт 2

20:30 Контрола: Турция - Северна Македония

 

ВТОРНИК, 2 юни

Спорт

Евроспорт 1

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
16:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал

Евроспорт 2

15:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", IV етап

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №1, "Мурсия" - "Барселона"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Тенерифе"

Футбол

БНТ 3

18:30 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Унгария - България
20:00 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Грузия - Украйна
21:30 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Румъния / Австрия - Гърция / Сърбия
23:00 Евро 2026 по минифутбол, 1/4-финал: Чехия / Черна гора - Азербайджан / Казахстан

Диема спорт 3

19:00 Контрола: Хърватия - Белгия
21:45 Контрола: Уелс - Гана

Диема спорт 2

20:00 Контрола: Грузия - Румъния

 

СРЯДА, 3 юни

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №1, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
06:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Белгия - Полша
19:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Доминикана - Турция

Евроспорт 1

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
16:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/4-финал

Евроспорт 2

16:30 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", V етап

Max One / Макс спорт 2

22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - България

Футбол

БНТ 3

20:15 Евро 2026 по минифутбол: 1/2-финал
21:45 Евро 2026 по минифутбол: 1/2-финал

Нова спорт

21:00 Контрола: Дания - ДР Конго

Диема спорт

21:45 Контрола: Полша - Нигерия

Диема спорт 2

21:45 Контрола: Нидерландия - Алжир

Диема спорт 3

21:45 Контрола: Люксембург - Италия

 

ЧЕТВЪРТЪК, 4 юни

Спорт

Макс спорт 2

10:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Чехия - Полша
14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Тайланд
22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Нидерландия

Евроспорт 1

13:00 Тенис (смесени двойки): "Ролан Гарос", финал
16:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/2-финал
18:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/2-финал

Макс спорт 3

14:00 Голф: "KLM Оупън", I ден

Диема спорт 3

14:15 Формула 3: ГП на Монако, тренировка
16:00 Формула 2: ГП на Монако, тренировка
17:30 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, тренировка

Евроспорт 2

16:30 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VI етап
21:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", I ден

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Барселона" - "Мурсия"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Тенерифе" - "Реал" (Мадрид)

Max One

22:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Рим

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Контрола: Словения - Кипър
22:00 Контрола: Испания - Ирак

Диема спорт 2

20:00 Контрола: Швеция - Гърция
22:10 Контрола: Франция - Кот д`Ивоар

БНТ 3

21:30 Евро 2026 по минифутбол: финал

 

ПЕТЪК, 5 юни

Спорт

Макс спорт 2

02:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - Доминикана
14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Полша
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №5, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №2, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
11:35 Moto GP: ГП на Унгария, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Унгария, тренировка

Диема спорт 3

11:55 Формула 3: ГП на Монако, квалификация
14:30 Формула 1: ГП на Монако, първа тренировка
16:10 Формула 2: ГП на Монако, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Монако, втора тренировка
19:45 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, квалификация

Макс спорт 3

14:00 Голф: "KLM Оупън", II ден

Евроспорт 1

15:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/2-финал
20:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/2-финал

Евроспорт 2

16:00 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VII етап
21:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", II ден

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Билбао" - "Валенсия"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №2, "Ховентут" - "Баскония"

Max One / Макс спорт 2

22:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Доминикана - България

Футбол

Диема спорт 3

03:00 Контрола: Чехия - Гватемала
20:45 Контрола: Унгария - Финландия

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Грузия - Бахрейн
21:00 Контрола: Азербайджан - Малта

Диема спорт

19:30 Контрола: Словакия - Черна гора

БНТ 3

20:00 Контрола: Молдова - България

 

СЪБОТА, 6 юни

Спорт

Макс спорт 1

10:00 Moto GP: ГП на Унгария, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Унгария, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Унгария, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Унгария, спринт

Диема спорт 3

11:45 Формула 3: ГП на Монако, спринт
13:30 Формула 1: ГП на Монако, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Монако, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Монако, квалификация

Евроспорт 1

12:00 Тенис (двойки мъже): "Ролан Гарос", финал
16:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", финал
21:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Кан, прескачане на препятствия

Евроспорт 2

13:30 Мотоциклетизъм: "8 часа на Спа"
16:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", VIII етап
19:00 Мотоциклетизъм: "8 часа на Спа"
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", III ден

Макс спорт 3

14:00 Голф: "KLM Оупън", III ден

Макс спорт 2

14:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Сърбия
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - Турция

Ринг

15:00 Падел (жени): Премиър тур, Италия, 1/2-финали
20:00 Падел (мъже): Премиър тур, Италия, 1/2-финали

Max One

17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - България

Диема спорт 2

19:00 Бокс: верига "Зуфа"

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Мурсия" - "Барселона"

Футбол

Диема спорт 2

16:00 Контрола: Белгия - Тунис

Нова спорт

16:00 Контрола: Литва - Латвия
18:00 Контрола: Естония - Фарьорски о-ви
20:45 Контрола: Румъния - Уелс
01:00 Контрола: Турция - Венецуела

БНТ 3

17:00 "Мач на надеждата": благотворителна среща на фондация "Стилиян Петров"

Диема спорт

17:00 Контрола: Армения - Казахстан
22:00 Контрола: Швейцария - Австралия

Диема спорт 3

20:45 Контрола: Португалия - Чили
23:00 Контрола: Англия - Нова Зеландия

 

НЕДЕЛЯ, 7 юни

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №3, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Германия

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Белал Мохамед - Габриел Бонфим
14:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Полша
20:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Бразилия - Италия
22:30 НАСКАР: Мичиган

Диема спорт 3

08:55 Формула 3: ГП на Монако, състезание
10:35 Формула 2: ГП на Монако, състезание
12:55 "Порше Суперкъп": ГП на Монако, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Монако, състезание

Евроспорт 1

12:00 Тенис (двойки жени): "Ролан Гарос", финал
16:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", финал

БНТ 3

13:00 Плажен волейбол: Световен про тур, "Фючърс", Свети Влас, финали

Макс спорт 3

14:00 Голф: "KLM Оупън", IV ден

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, I етап
16:15 Колоездене (жени): "Джиро д`Италия", IX етап
19:30 Голф: PGA тур, "Мемориъл", IV ден

Max One

18:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Стокхолм
00:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Турция

Ринг

19:30 Падел (жени): Премиър тур, Италия, финал
21:00 Падел (мъже): Премиър тур, Италия, финал

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Валенсия" - "Билбао"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/4-финал, мач №3, "Баскония" - "Ховентут"

Футбол

Диема спорт 2

16:00 Контрола: Лихтенщайн - Кипър
21:45 Контрола: Хърватия - Словения

Диема спорт 3

19:30 Контрола: Дания - Украйна
22:00 Контрола: Гърция - Италия

Диема спорт

21:00 Контрола: Косово - Андора

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: 

 

