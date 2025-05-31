Спортът по телевизията - 1 юни

Диема спорт
02:00 Бокс без ръкавици: BKB 41, бойна вечер в Джаксънвил
Диема спорт 2
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Индиана Пейсърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 2
04:00 ММА (жени): UFC Fight Night, Ерин Бланчфилд - Мейси Барбър
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Испания, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Испания, състезание
12:45 Суперкупа на "Порше": ГП на Испания, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Испания, състезание
Евроспорт 2
09:50 Формула Е: Шанхай
12:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Алексей Попирин - Томи Пол
15:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Людмила Самсонова - Джън Цинуън
17:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Арина Сабаленка - Аманда Анисимова
19:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Франсис Тиафоу - Даниел Алтмайер
22:00 Голф: PGA тур, "Мемориъл", IV ден
БНТ 3
10:30 Гребане: ЕП в Пловдив, финали
17:00 Минифутбол: СП в Баку 2025, мач за 3-то място, Черна гора - Сърбия
19:00 Минифутбол: СП в Баку 2025, финал, Азербайджан - Унгария
Евроспорт 1
12:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Джасмин Паолини - Елина Свитолина
14:00 Тенис (жени): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Елена Рибакина - Ига Швьонтек
15:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап
20:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Бен Шелтън - Карлос Алкарас
21:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", 1/8-финал, Лоренцо Музети - Холгер Руне
Макс спорт 1
13:30 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден
bTV Action
16:30 Футбол: бенефис на Мартин Камбуров
Макс спорт 4
21:30 Футбол: Ла Лига 2, Мултигол