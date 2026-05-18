Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 25 май
Спорт
Макс спорт 2
01:00 НАСКАР: Шарлът
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №1, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словения - Италия
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Евроспорт 1
13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
15:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Макс спорт 3
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Норвегия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Германия - Великобритания
Футбол
Диема спорт 3
17:00 Англия, Лига 2, плейофи, финал: "Нотс Каунти" - "Солфърд Сити"
21:30 Бундеслига, плейаут, реванш: "Падерборн" - "Волфсбург"
Диема спорт
17:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)
20:30 Първа лига: "Лудогорец" - ЦСКА
Диема спорт 2
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Арда"
20:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Левски"
Ринг
22:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Партик Тисъл"
ВТОРНИК, 26 май
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Макс спорт 1
13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Унгария - Латвия
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Словакия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Канада
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Уникаха"
Диема спорт
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Валенсия"
Футбол
Диема спорт 3
21:30 Втора Бундеслига, плейаут, реванш: "Гройтер Фюрт" - "Рот-Вайс" (Есен)
Диема спорт 2
21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, първи мач: "Сент Етиен" - "Ница"
СРЯДА, 27 май
Футбол
Макс спорт 4
03:30 Копа Либертадорес: "Естудиантес" - "Индепендиенте" (Меделин)
БНТ 3
18:30 Евро 2026 по минифутбол: България - Израел
bTV Action / Макс спорт 3
22:00 Лига на конференцията, финал: "Кристъл Палас" - "Райо Валекано"
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №2, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"
ЧЕТВЪРТЪК, 28 май
Футбол
Макс спорт 3
01:00 Копа Судамерикана: "Каракас" - "Ботафого"
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Индепендиенте дел Вале" - "Росарио Сентрал"
Диема спорт
19:30 Плейоф за място в Първа лига: "Септември" (София) - "Янтра"
Диема спорт 2
21:45 Контрола: Ирландия - Катар
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", I ден
Макс спорт 3
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, I ден
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVIII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
Макс спорт 1
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
ПЕТЪК, 29 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Серо Портеньо" - "Спортинг Кристал"
БНТ 3
13:00 Евро 2026 по минифутбол: Португалия - България
Диема спорт
19:30 Плейоф за място в Лигата на конференцията:
Диема спорт 3
21:30 Контрола: Босна и Херцеговина - Северна Македония
Диема спорт 2
21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, реванш: "Ница" - "Сент Етиен"
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", II ден
Макс спорт 1
11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка
Евроспорт 1
13:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
Макс спорт 3
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден
bTV Action
20:00 MMA: "Макс Файт 65"
СЪБОТА, 30 май
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Монреал Канейдиънс"
11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Италия, спринт
19:30 ММА: "Сенши", бойна Галавечер в Пловдив
Макс спорт 2
04:30 WRC: рали "Япония", SS9 Маунт Касаги 1
07:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 2
14:00 ММА: UFC Fight Night, Сун Ядун - Дейвесон Фигейредо
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"
БНТ 3
10:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой
12:50 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой
15:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, многобой, ансамбли
Евроспорт 2
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", III ден
Евроспорт 1
11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап
17:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
Макс спорт 3
14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден
Макс спорт 4
16:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал
21:00 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал
Диема спорт 2
20:00 Бокс: Boxxer, Адам Азим - Густаво Лемос
Футбол
bTV Action / Макс спорт 3
19:00 Шампионска лига, финал: "Пари Сен Жермен" - "Арсенал"
НЕДЕЛЯ, 31 май
Спорт
Диема спорт 3
02:00 Бокс: MVP, бойно събитие в Ел Пасо
Макс спорт 2
03:00 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавако 1
08:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавако 2, бонус етап
10:30 Moto GP: ГП на Италия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Италия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Италия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Италия, състезание
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Рабат
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
16:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, мач за 3-то място
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, финал
Евроспорт 1
11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап
20:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
Евроспорт 2
12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", IV ден
БНТ 3
12:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално
13:20 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално
16:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, ансамбли
17:55 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Монца, състезание за издръжливост
Макс спорт 3
13:00 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"
Футбол
Диема спорт
16:00 Контрола: Швейцария - Кюрасао
Диема спорт 3
17:00 Контрола: Чехия - Косово
21:45 Контрола: Германия - Финландия
Диема спорт 2
18:30 Контрола: Полша - Украйна
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2: