Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 25 май

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НАСКАР: Шарлът

19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №1, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словения - Италия

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Евроспорт 1

13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

15:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

18:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 3

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Норвегия

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Германия - Великобритания

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Англия, Лига 2, плейофи, финал: "Нотс Каунти" - "Солфърд Сити"

21:30 Бундеслига, плейаут, реванш: "Падерборн" - "Волфсбург"

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)

20:30 Първа лига: "Лудогорец" - ЦСКА

Диема спорт 2

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Арда"

20:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Левски"

Ринг

22:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Партик Тисъл"

ВТОРНИК, 26 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 1

13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Унгария - Латвия

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Словакия

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Канада

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Уникаха"

Диема спорт

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт 3

21:30 Втора Бундеслига, плейаут, реванш: "Гройтер Фюрт" - "Рот-Вайс" (Есен)

Диема спорт 2

21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, първи мач: "Сент Етиен" - "Ница"

СРЯДА, 27 май

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Либертадорес: "Естудиантес" - "Индепендиенте" (Меделин)

БНТ 3

18:30 Евро 2026 по минифутбол: България - Израел

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Лига на конференцията, финал: "Кристъл Палас" - "Райо Валекано"

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"

19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №2, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVII етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"

ЧЕТВЪРТЪК, 28 май

Футбол

Макс спорт 3

01:00 Копа Судамерикана: "Каракас" - "Ботафого"

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Индепендиенте дел Вале" - "Росарио Сентрал"

Диема спорт

19:30 Плейоф за място в Първа лига: "Септември" (София) - "Янтра"

Диема спорт 2

21:45 Контрола: Ирландия - Катар

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", I ден

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, I ден

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVIII етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Макс спорт 1

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал

ПЕТЪК, 29 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Серо Портеньо" - "Спортинг Кристал"

БНТ 3

13:00 Евро 2026 по минифутбол: Португалия - България

Диема спорт

19:30 Плейоф за място в Лигата на конференцията:

Диема спорт 3

21:30 Контрола: Босна и Херцеговина - Северна Македония

Диема спорт 2

21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, реванш: "Ница" - "Сент Етиен"

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", II ден

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден

bTV Action

20:00 MMA: "Макс Файт 65"

СЪБОТА, 30 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Монреал Канейдиънс"

11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации

15:55 Moto GP: ГП на Италия, спринт

19:30 ММА: "Сенши", бойна Галавечер в Пловдив

Макс спорт 2

04:30 WRC: рали "Япония", SS9 Маунт Касаги 1

07:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 2

14:00 ММА: UFC Fight Night, Сун Ядун - Дейвесон Фигейредо

19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"

БНТ 3

10:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой

12:50 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой

15:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, многобой, ансамбли

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", III ден

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап

17:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

18:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден

Макс спорт 4

16:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал

21:00 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал

Диема спорт 2

20:00 Бокс: Boxxer, Адам Азим - Густаво Лемос

Футбол

bTV Action / Макс спорт 3

19:00 Шампионска лига, финал: "Пари Сен Жермен" - "Арсенал"

НЕДЕЛЯ, 31 май

Спорт

Диема спорт 3

02:00 Бокс: MVP, бойно събитие в Ел Пасо

Макс спорт 2

03:00 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавако 1

08:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавако 2, бонус етап

10:30 Moto GP: ГП на Италия, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Италия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Италия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Италия, състезание

21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Рабат

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"

16:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, мач за 3-то място

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, финал

Евроспорт 1

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап

20:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", IV ден

БНТ 3

12:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално

13:20 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално

16:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, ансамбли

17:55 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Монца, състезание за издръжливост

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт

16:00 Контрола: Швейцария - Кюрасао

Диема спорт 3

17:00 Контрола: Чехия - Косово

21:45 Контрола: Германия - Финландия

Диема спорт 2

18:30 Контрола: Полша - Украйна

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: