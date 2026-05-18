Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 май)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

24 Май 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 25 май

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НАСКАР: Шарлът
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №1, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словения - Италия

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Евроспорт 1

13:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
15:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 3

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Норвегия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Германия - Великобритания

Футбол

Диема спорт 3

17:00 Англия, Лига 2, плейофи, финал: "Нотс Каунти" - "Солфърд Сити"
21:30 Бундеслига, плейаут, реванш: "Падерборн" - "Волфсбург"

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Пловдив)
20:30 Първа лига: "Лудогорец" - ЦСКА

Диема спорт 2

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Арда"
20:30 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Левски"

Ринг

22:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Партик Тисъл"

 

ВТОРНИК, 26 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 1

13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Унгария - Латвия
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Швеция - Словакия
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Чехия - Канада

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVI етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Уникаха"

Диема спорт

22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт 3

21:30 Втора Бундеслига, плейаут, реванш: "Гройтер Фюрт" - "Рот-Вайс" (Есен)

Диема спорт 2

21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, първи мач: "Сент Етиен" - "Ница"

 

СРЯДА, 27 май

Футбол

Макс спорт 4

03:30 Копа Либертадорес: "Естудиантес" - "Индепендиенте" (Меделин)

БНТ 3

18:30 Евро 2026 по минифутбол: България - Израел

bTV Action / Макс спорт 3

22:00 Лига на конференцията, финал: "Кристъл Палас" - "Райо Валекано"

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №2, "Балкан" - "Локомотив" (Пловдив)

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 28 май

Футбол

Макс спорт 3

01:00 Копа Судамерикана: "Каракас" - "Ботафого"

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Индепендиенте дел Вале" - "Росарио Сентрал"

Диема спорт

19:30 Плейоф за място в Първа лига: "Септември" (София) - "Янтра"

Диема спорт 2

21:45 Контрола: Ирландия - Катар

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №4, "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", I ден

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, I ден

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХVIII етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", II кръг

Макс спорт 1

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/4-финал 

 

ПЕТЪК, 29 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Серо Портеньо" - "Спортинг Кристал"

БНТ 3

13:00 Евро 2026 по минифутбол: Португалия - България

Диема спорт

19:30 Плейоф за място в Лигата на конференцията: 

Диема спорт 3

21:30 Контрола: Босна и Херцеговина - Северна Македония

Диема спорт 2

21:45 Франция, плейоф за място в Лига 1, реванш: "Ница" - "Сент Етиен"

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №5, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", II ден

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден

bTV Action

20:00 MMA: "Макс Файт 65"

 

СЪБОТА, 30 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, финал, мач №6, "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Монреал Канейдиънс"
11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Италия, спринт
19:30 ММА: "Сенши", бойна Галавечер в Пловдив

Макс спорт 2

04:30 WRC: рали "Япония", SS9 Маунт Касаги 1
07:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 2
14:00 ММА: UFC Fight Night, Сун Ядун - Дейвесон Фигейредо
19:15 Баскетбол: НБЛ, финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"

БНТ 3

10:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой
12:50 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, индивидуален многобой
15:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, многобой, ансамбли

Евроспорт 2

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", III ден

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХ етап
17:30 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
18:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", III кръг

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, III ден

Макс спорт 4

16:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал
21:00 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, 1/2-финал

Диема спорт 2

20:00 Бокс: Boxxer, Адам Азим - Густаво Лемос

Футбол

bTV Action / Макс спорт 3

19:00 Шампионска лига, финал: "Пари Сен Жермен" - "Арсенал"

 

НЕДЕЛЯ, 31 май

Спорт

Диема спорт 3

02:00 Бокс: MVP, бойно събитие в Ел Пасо

Макс спорт 2

03:00 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавако 1
08:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавако 2, бонус етап
10:30 Moto GP: ГП на Италия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Италия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Италия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Италия, състезание
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Рабат

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №6, "Вегас Голдън Найтс" - "Колорадо Авъланч"
16:30 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, мач за 3-то място
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, финал

Евроспорт 1

11:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХХI етап
20:30 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", 1/8-финали
22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", IV ден

БНТ 3

12:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално
13:20 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, индивидуално
16:00 Худ. гимнастика: ЕП във Варна, финали на уреди, ансамбли
17:55 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Монца, състезание за издръжливост

Макс спорт 3

13:00 Голф: Открито първенство на Австрия, IV ден

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Валенсия"

Футбол

Диема спорт

16:00 Контрола: Швейцария - Кюрасао

Диема спорт 3

17:00 Контрола: Чехия - Косово
21:45 Контрола: Германия - Финландия

Диема спорт 2

18:30 Контрола: Полша - Украйна

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: 

 

