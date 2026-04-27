Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 4 май

Спорт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (III сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (IV сесия)

Евроспорт 2

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, II етап

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №3, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)

Футбол

Диема спорт 2

17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Нотингам"

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Манчестър Сити"

Диема спорт

17:45 Втора лига: "Вихрен" - "Фратрия"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Рома" - "Фиорентина"

Ринг

19:30 Премиършип: "Хартс" - "Рейнджърс"

22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Витория" (Гимараеш)

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Мирандес"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Реал Сосиедад"

ВТОРНИК, 5 май

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи

19:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, III етап

Макс спорт 1

20:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Монако" - "Олимпиакос"

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Берое" - "Монтана"

20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)

Макс спорт 4

20:30 Купа на Турция, 1/2-финал: "Бешикташ" - "Коняспор"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, реванш: "Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид)

СРЯДА, 6 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Спортинг Кристал" - "Палмейрас"

03:30 Копа Судамерикана: "Реколета" - "Сантос"

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Славия" - "Септември" (София)

20:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"

bTV Action

22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Пари Сен Жермен"

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи

20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Жалгирис" - "Фенербахче"

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, IV етап

БНТ 3

18:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", Гранде Партенца България, представяне на отборите

Макс спорт 4

21:15 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Панатинайкос" - "Валенсия"

Макс спорт 3

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

ЧЕТВЪРТЪК, 7 май

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Платенсе" - "Пенярол"

03:30 Копа Либертадорес: "Индепендиенте Ривадавиа" - "Флуминензе"

22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, реванш: "Кристъл Палас" - "Шахтьор" (Донецк)

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа, 1/2-финал, реванш: "Фрайбург" - "Брага"

bTV Action

22:00 Лига Европа, 1/2-финал, реванш: "Астън Вила" - "Нотингам"

Ринг

22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, реванш: "Страсбург" - "Райо Валекано"

Спорт

Диема спорт 3

05:00 НБА: плейофи

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, I ден

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, V етап

Макс спорт 2

17:00 WRC: рали "Португалия", SS1 Агеда / Север

20:30 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Монако" - "Олимпиакос"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", I ден

ПЕТЪК, 8 май

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: плейофи

11:35 Moto GP: ГП на Франция, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Франция, тренировка

20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Жалгирис" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", I етап

Макс спорт 3

14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, II ден

Евроспорт 1

17:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VI етап

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", II ден

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

20:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Арминия" (Билефелд)

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Нант"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Карлсруе"

22:00 Чемпиъншип: плейоф

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Торино" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Осасуна"

СЪБОТА, 9 май

Спорт

Макс спорт 2

10:00 WRC: рали "Португалия", SS12 Кабесейрас де Басто 1

11:00 Moto GP: ГП на Франция, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Франция, квалификация

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Франция, квалификации

15:55 Moto GP: ГП на Франция, спринт

17:00 WRC: рали "Португалия", SS16 Кабесейрас де Басто 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", II етап

БНТ 2

14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали

БНТ 1

14:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", II етап

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VII етап

Евроспорт 2

14:30 Автомобилизъм: "6 часа на Спа"

21:30 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Бургос"

Диема спорт 3

22:00 Бокс: Boxxer, бойна вечер в Ротердам, Градус Краус - Тео Брукс

Диема спорт

22:30 НБА: плейофи

Футбол

Диема спорт

13:45 Първа лига: "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)

16:15 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)

18:45 Първа лига: "Левски" - "Лудогорец"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Байер" (Леверкузен)

19:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: плейоф

16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Санкт Паули"

21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Шалке 04"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Челси"

17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Манчестър Юнайтед"

19:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Брентфорд"

22:00 Англия, Лига 1: плейоф

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Алавес"

17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Еспаньол"

19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Селта"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Бетис"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Каляри" - "Удинезе"

19:00 Серия А: "Лацио" - "Интер"

21:45 Серия А: "Лече" - "Ювентус"

НЕДЕЛЯ, 10 май

Спорт

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: плейофи

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 328, Хамзат Чимаев - Шон Стрикланд

10:30 Moto GP: ГП на Франция, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Франция, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Франция, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Франция, състезание

16:30 Голф: Шампионат на Каталуния, IV ден

20:30 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1

22:00 НАСКАР: Уоткинс Глен

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, I етап

17:30 Колоездене (мъже): "Тро Бро Леон"

Евроспорт 2

12:45 Колоездене (мъже и жени): Световни серии на макадам, Валкенбург

15:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Удзян, скорост

20:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Манреса"

БНТ 2

14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали

БНТ 1

17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап

Диема спорт 3

22:30 НБА: плейофи

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Верона" - "Комо"

16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Пиза"

19:00 Серия А: "Парма" - "Рома"

21:45 Серия А: "Милан" - "Аталанта"

Диема спорт

14:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"

16:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)

19:15 Първа лига: "Добруджа" - "Берое"

22:00 Лига 1: "Монако" - "Лил"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Майорка" - "Виляреал"

17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Валенсия"

22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Евертън"

18:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Хайденхайм"

20:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Унион" (Берлин)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Нюкасъл"

18:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Арсенал"

22:00 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Астън Вила"

19:30 Суперлига, плейоф: АЕК - "Панатинайкос"

22:00 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Брест"