Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 4 май
Спорт
Евроспорт 1
15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал (IV сесия)
Евроспорт 2
16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, II етап
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №3, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)
Футбол
Диема спорт 2
17:00 Премиър лийг: "Челси" - "Нотингам"
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Манчестър Сити"
Диема спорт
17:45 Втора лига: "Вихрен" - "Фратрия"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Рома" - "Фиорентина"
Ринг
19:30 Премиършип: "Хартс" - "Рейнджърс"
22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Витория" (Гимараеш)
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Мирандес"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Севиля" - "Реал Сосиедад"
ВТОРНИК, 5 май
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи
19:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
02:30 НБА: плейофи
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, III етап
Макс спорт 1
20:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Монако" - "Олимпиакос"
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Берое" - "Монтана"
20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)
Макс спорт 4
20:30 Купа на Турция, 1/2-финал: "Бешикташ" - "Коняспор"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, реванш: "Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид)
СРЯДА, 6 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Спортинг Кристал" - "Палмейрас"
03:30 Копа Судамерикана: "Реколета" - "Сантос"
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Славия" - "Септември" (София)
20:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Добруджа"
bTV Action
22:00 Шампионска лига, 1/2-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Пари Сен Жермен"
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи
20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Жалгирис" - "Фенербахче"
Диема спорт 3
02:30 НБА: плейофи
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, IV етап
БНТ 3
18:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", Гранде Партенца България, представяне на отборите
Макс спорт 4
21:15 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №3, "Панатинайкос" - "Валенсия"
Макс спорт 3
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №3, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
ЧЕТВЪРТЪК, 7 май
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Платенсе" - "Пенярол"
03:30 Копа Либертадорес: "Индепендиенте Ривадавиа" - "Флуминензе"
22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, реванш: "Кристъл Палас" - "Шахтьор" (Донецк)
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа, 1/2-финал, реванш: "Фрайбург" - "Брага"
bTV Action
22:00 Лига Европа, 1/2-финал, реванш: "Астън Вила" - "Нотингам"
Ринг
22:00 Лига на конференцията, 1/2-финал, реванш: "Страсбург" - "Райо Валекано"
Спорт
Диема спорт 3
05:00 НБА: плейофи
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Апоел" (Тел Авив) - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 3
14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, I ден
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, V етап
Макс спорт 2
17:00 WRC: рали "Португалия", SS1 Агеда / Север
20:30 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Монако" - "Олимпиакос"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", I ден
ПЕТЪК, 8 май
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: плейофи
11:35 Moto GP: ГП на Франция, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Франция, тренировка
20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Жалгирис" - "Фенербахче"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", I етап
Макс спорт 3
14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, II ден
Евроспорт 1
17:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VI етап
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", II ден
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
20:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - ЦСКА
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Арминия" (Билефелд)
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Нант"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Карлсруе"
22:00 Чемпиъншип: плейоф
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Торино" - "Сасуоло"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Осасуна"
СЪБОТА, 9 май
Спорт
Макс спорт 2
10:00 WRC: рали "Португалия", SS12 Кабесейрас де Басто 1
11:00 Moto GP: ГП на Франция, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Франция, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Франция, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Франция, спринт
17:00 WRC: рали "Португалия", SS16 Кабесейрас де Басто 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", II етап
БНТ 2
14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали
БНТ 1
14:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", II етап
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VII етап
Евроспорт 2
14:30 Автомобилизъм: "6 часа на Спа"
21:30 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Бургос"
Диема спорт 3
22:00 Бокс: Boxxer, бойна вечер в Ротердам, Градус Краус - Тео Брукс
Диема спорт
22:30 НБА: плейофи
Футбол
Диема спорт
13:45 Първа лига: "Монтана" - "Локомотив 1929" (София)
16:15 Първа лига: "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)
18:45 Първа лига: "Левски" - "Лудогорец"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Бундеслига: "Волфсбург" - "Байерн" (Мюнхен)
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: плейоф
16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Санкт Паули"
21:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Шалке 04"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Челси"
17:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Манчестър Юнайтед"
19:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Брентфорд"
22:00 Англия, Лига 1: плейоф
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Алавес"
17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Селта"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Бетис"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Каляри" - "Удинезе"
19:00 Серия А: "Лацио" - "Интер"
21:45 Серия А: "Лече" - "Ювентус"
НЕДЕЛЯ, 10 май
Спорт
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: плейофи
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 328, Хамзат Чимаев - Шон Стрикланд
10:30 Moto GP: ГП на Франция, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Франция, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Франция, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Франция, състезание
16:30 Голф: Шампионат на Каталуния, IV ден
20:30 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1
22:00 НАСКАР: Уоткинс Глен
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, I етап
17:30 Колоездене (мъже): "Тро Бро Леон"
Евроспорт 2
12:45 Колоездене (мъже и жени): Световни серии на макадам, Валкенбург
15:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Удзян, скорост
20:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Манреса"
БНТ 2
14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали
БНТ 1
17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап
Диема спорт 3
22:30 НБА: плейофи
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Верона" - "Комо"
16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Пиза"
19:00 Серия А: "Парма" - "Рома"
21:45 Серия А: "Милан" - "Аталанта"
Диема спорт
14:15 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"
16:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)
19:15 Първа лига: "Добруджа" - "Берое"
22:00 Лига 1: "Монако" - "Лил"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Майорка" - "Виляреал"
17:15 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Валенсия"
22:00 Ла Лига: "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Евертън"
18:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Хайденхайм"
20:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Унион" (Берлин)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Нюкасъл"
18:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Арсенал"
22:00 Лига 1: "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Астън Вила"
19:30 Суперлига, плейоф: АЕК - "Панатинайкос"
22:00 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Брест"