Спортът по телевизията - 4 май

Днес, 06:06

Евроспорт 1

15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - У Идзъ (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - У Идзъ (IV сесия)

Евроспорт 2

16:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, II етап

Диема спорт 2

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Нотингам"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Манчестър Сити"

Диема спорт

17:45 Футбол: Втора лига, "Вихрен" - "Фратрия"

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №3, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Алмерия" - "Мирандес"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Фиорентина"

Ринг

19:30 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Рейнджърс"
22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Витория" (Гимараеш)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Реал Сосиедад"

 

