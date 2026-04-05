Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 13 април

Спорт

Диема спорт

03:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

Футбол

Диема спорт

12:45 Втора лига: "Етър" - "Дунав от Русе"

16:00 Първа лига: ЦСКА - "Левски"

19:00 Първа лига: "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)

Нова спорт

17:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Ахли" - "Ал Духаил"

Диема спорт 3

21:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Хилал" - "Ал Сад"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Ейбар"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Лацио"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Лийдс"

ВТОРНИК, 14 април

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Детройт Ред Уингс"

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Уинипег Джетс"

20:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №4, ЦСКА - "Левски София"

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

БНТ 3

16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №4, ЦПВК - "Левски София"

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, I етап

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив 1929" (София)

20:30 Първа лига: "Добруджа" - "Ботев" (Пловдив)

Диема спорт 3

21:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Итихад" - "Ал Уахда"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Ливърпул" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Ипсуич"

СРЯДА, 15 април

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Либертадорес: "Насионал" - "Депортес Толима"

03:00 Копа Либертадорес: "Бока Хуниорс" - "Барселона" (Гуякил)

Нова спорт

12:00 Купа на Азия за жени (до 20 г.): 1/2-финал

16:00 Купа на Азия за жени (до 20 г.): 1/2-финал

Диема спорт 3

15:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, реванш: "Банкок Юнайтед" - "Гамба Осака"

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Черно море" - "ЦСКА 1948"

20:30 Първа лига: "Арда" - "Лудогорец"

Макс спорт 3

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Етифак"

bTV Action

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид)

Ринг

22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Арсенал" - "Спортинг" (Лисабон)

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Лос Анджелис Кингс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №4, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, II етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Линбург

ЧЕТВЪРТЪК, 16 април

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана: "Расинг Клуб" - "Ботафого"

03:30 Копа Либертадорес: "Коринтианс" - "Санта Фе"

22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:

Диема спорт

17:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)

19:30 Първа лига: "Монтана" - "Славия"

Нова спорт

19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Ал Хилал" / "Ал Сад" - "Висел Кобе"

22:00 Англия, Лига 2: "Бромли" - "Кеймбридж"

bTV Action

19:45 Лига Европа, 1/4-финал, реванш: "Селта" - "Фрайбург"

22:00 Лига Европа, 1/4-финал, реванш: "Нотингам" - "Порто"

Макс спорт 3

19:45 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:

22:00 Лига Европа, 1/4-финал, реванш:

Ринг

22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш: "Фиорентина" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 2

22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Олимпия" (Милано)

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, III етап

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", I ден

ПЕТЪК, 17 април

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Сан Хосе Шаркс"

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Байерн" (Мюнхен)

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, IV етап

16:30 Колоездене (мъже): "Флеш Брабансон"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", II ден

Футбол

Макс спорт 3

15:00 Младежка Шампионска лига, 1/2-финал: "Бенфика" - "Брюж"

19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Комо"

21:45 Серия А: "Интер" - "Каляри"

Диема спорт 2

17:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Ал Ахли" / "Ал Духаил" - "Джохор Дарул Такзим"

21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Кьолн"

Диема спорт

18:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Янтра"

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Тулуза"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Кайзерслаутерн"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Карслруе"

22:00 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Ковънтри"

Макс спорт 2

19:45 Младежка Шампионска лига, 1/2-финал: "Реал" (Мадрид) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Сантандер"

СЪБОТА, 18 април

Спорт

Макс спорт 1

03:45 Суперкарс: Крайстчърч, първо състезание

07:15 Суперкарс: Крайстчърч, второ състезание

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)

БНТ 3

10:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково

14:00 Картинг: "12 часа на България", Хасково

16:45 Картинг: "12 часа на България", Хасково

22:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, V етап

18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

Макс спорт 2

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал

16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №5, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"

Евроспорт 2

15:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

20:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", III ден

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Нюрнберг"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Левркузен) - "Аугсбург"

19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Бурирам Юнайтед" - "Трактор" / "Шабаб Ал Ахли"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Бохум"

16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - РБ (Лайпциг)

21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Падерборн"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Фулъм"

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Борнемут"

19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Брайтън"

22:00 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт

14:30 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Лестър"

17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Уулвърхемптън"

22:05 Лига 1: "Лил" - "Ница"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Парма"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Рома" - "Аталанта"

Макс спорт 4

22:00 Купа на Испания, финал: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"

НЕДЕЛЯ, 19 април

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Гилбърт Бърнс - Майк Малот

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Левски 2014"

16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи

Макс спорт 1

06:00 Суперкарс: Крайстчърч, трето състезание

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, финал

21:00 НАСКАР: Канзас сити

Евроспорт 2

09:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

13:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"

15:00 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"

16:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"

20:30 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", IV ден

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

13:45 Колоездене (жени): "Амстел Голд"

16:00 Колоездене (мъже): "Амстел Голд"

18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг

Диема спорт 2

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Барселона"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Уникаха"

Ринг

15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 48 кг

18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 53 кг

Нова спорт

20:00 НБА: плейофи

22:30 НБА: плейофи

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Торино"

16:00 Серия А: "Верона" - "Милан"

19:00 Серия А: "Пиза" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Болоня"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Мидълзбро"

16:00 Лига 1: "Монако" - "Оксер"

18:00 Суперлига: АЕК - ПАОК

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Дармщат"

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Хайденхайм"

18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Щутгарт"

20:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Майнц 05"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ливърпул"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Арсенал"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Съндърланд"

21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Олимпиакос"

Ринг

20:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Бенфика"

22:30 Примейра лига: "Порто" - "Тондела"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Малага"