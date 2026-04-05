Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 13 април
Спорт
Диема спорт
03:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
Футбол
Диема спорт
12:45 Втора лига: "Етър" - "Дунав от Русе"
16:00 Първа лига: ЦСКА - "Левски"
19:00 Първа лига: "Берое" - "Локомотив" (Пловдив)
Нова спорт
17:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Ахли" - "Ал Духаил"
Диема спорт 3
21:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Хилал" - "Ал Сад"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Ейбар"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Фиорентина" - "Лацио"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Лийдс"
ВТОРНИК, 14 април
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Детройт Ред Уингс"
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Уинипег Джетс"
20:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №4, ЦСКА - "Левски София"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
БНТ 3
16:30 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал, мач №4, ЦПВК - "Левски София"
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, I етап
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Локомотив 1929" (София)
20:30 Първа лига: "Добруджа" - "Ботев" (Пловдив)
Диема спорт 3
21:00 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал: "Ал Итихад" - "Ал Уахда"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Ливърпул" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Ипсуич"
СРЯДА, 15 април
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Либертадорес: "Насионал" - "Депортес Толима"
03:00 Копа Либертадорес: "Бока Хуниорс" - "Барселона" (Гуякил)
Нова спорт
12:00 Купа на Азия за жени (до 20 г.): 1/2-финал
16:00 Купа на Азия за жени (до 20 г.): 1/2-финал
Диема спорт 3
15:15 Шампионска лига на Азия 2, 1/2-финал, реванш: "Банкок Юнайтед" - "Гамба Осака"
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Черно море" - "ЦСКА 1948"
20:30 Първа лига: "Арда" - "Лудогорец"
Макс спорт 3
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Етифак"
bTV Action
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид)
Ринг
22:00 Шампионска лига, 1/4-финал, реванш: "Арсенал" - "Спортинг" (Лисабон)
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Лос Анджелис Кингс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №4, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, II етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Линбург
ЧЕТВЪРТЪК, 16 април
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана: "Расинг Клуб" - "Ботафого"
03:30 Копа Либертадорес: "Коринтианс" - "Санта Фе"
22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:
Диема спорт
17:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
19:30 Първа лига: "Монтана" - "Славия"
Нова спорт
19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Ал Хилал" / "Ал Сад" - "Висел Кобе"
22:00 Англия, Лига 2: "Бромли" - "Кеймбридж"
bTV Action
19:45 Лига Европа, 1/4-финал, реванш: "Селта" - "Фрайбург"
22:00 Лига Европа, 1/4-финал, реванш: "Нотингам" - "Порто"
Макс спорт 3
19:45 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:
22:00 Лига Европа, 1/4-финал, реванш:
Ринг
22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш: "Фиорентина" - "Кристъл Палас"
Макс спорт 2
22:00 Лига на конференцията, 1/4-финал, реванш:
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Олимпия" (Милано)
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, III етап
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", I ден
ПЕТЪК, 17 април
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Сан Хосе Шаркс"
Макс спорт 4
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Байерн" (Мюнхен)
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Флеш Брабансон"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", II ден
Футбол
Макс спорт 3
15:00 Младежка Шампионска лига, 1/2-финал: "Бенфика" - "Брюж"
19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Комо"
21:45 Серия А: "Интер" - "Каляри"
Диема спорт 2
17:45 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Ал Ахли" / "Ал Духаил" - "Джохор Дарул Такзим"
21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Кьолн"
Диема спорт
18:30 Втора лига: "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Янтра"
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Тулуза"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Кайзерслаутерн"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Карслруе"
22:00 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Ковънтри"
Макс спорт 2
19:45 Младежка Шампионска лига, 1/2-финал: "Реал" (Мадрид) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Реал Сосиедад Б" - "Сантандер"
СЪБОТА, 18 април
Спорт
Макс спорт 1
03:45 Суперкарс: Крайстчърч, първо състезание
07:15 Суперкарс: Крайстчърч, второ състезание
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
БНТ 3
10:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково
14:00 Картинг: "12 часа на България", Хасково
16:45 Картинг: "12 часа на България", Хасково
22:15 Картинг: "12 часа на България", Хасково
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, V етап
18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
Макс спорт 2
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №5, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
Евроспорт 2
15:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"
20:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", III ден
Футбол
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Нюрнберг"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Левркузен) - "Аугсбург"
19:15 Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал: "Бурирам Юнайтед" - "Трактор" / "Шабаб Ал Ахли"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Бохум"
16:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - РБ (Лайпциг)
21:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Падерборн"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Фулъм"
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Борнемут"
19:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Брайтън"
22:00 Премиър лийг: "Челси" - "Манчестър Юнайтед"
Диема спорт
14:30 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Лестър"
17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Уулвърхемптън"
22:05 Лига 1: "Лил" - "Ница"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Парма"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Рома" - "Аталанта"
Макс спорт 4
22:00 Купа на Испания, финал: "Атлетико" (Мадрид) - "Реал Сосиедад"
НЕДЕЛЯ, 19 април
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Гилбърт Бърнс - Майк Малот
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Ботев" (Враца) - "Левски 2014"
16:30 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №4, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
Диема спорт 3
03:30 НБА: плейофи
Макс спорт 1
06:00 Суперкарс: Крайстчърч, трето състезание
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, финал
21:00 НАСКАР: Канзас сити
Евроспорт 2
09:30 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"
13:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"
15:00 Мотоциклетизъм: "24 часа на Льо Ман"
16:30 Автомобилизъм: "6 часа на Имола"
20:30 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", IV ден
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
13:45 Колоездене (жени): "Амстел Голд"
16:00 Колоездене (мъже): "Амстел Голд"
18:15 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
21:00 Снукър: СП в Шефилд, I кръг
Диема спорт 2
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Барселона"
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Уникаха"
Ринг
15:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 48 кг
18:00 Вдигане на тежести: ЕП в Батуми, жени 53 кг
Нова спорт
20:00 НБА: плейофи
22:30 НБА: плейофи
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Торино"
16:00 Серия А: "Верона" - "Милан"
19:00 Серия А: "Пиза" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Болоня"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Мидълзбро"
16:00 Лига 1: "Монако" - "Оксер"
18:00 Суперлига: АЕК - ПАОК
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Хайденхайм"
18:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Щутгарт"
20:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Майнц 05"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Ливърпул"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Арсенал"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Олимпик" (Лион)
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Съндърланд"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - "Олимпиакос"
Ринг
20:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Бенфика"
22:30 Примейра лига: "Порто" - "Тондела"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2: "Алмерия" - "Малага"