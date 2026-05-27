Спортът по телевизията - 29 май

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Серо Портеньо" - "Спортинг Кристал"

Макс спорт 1

11:35 Moto GP: ГП на Италия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Италия, тренировка

Евроспорт 2

12:00 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Нуно Боржеш - Андрей Рубльов
14:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Жил Тайхман - Каролина Мухова
16:30 Тенис (жени): "Ролан Гарос", Елина Свитолина - Тамара Корпач
18:30 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Каспер Рууд - Томи Пол
23:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", II ден

БНТ 3

13:00 Минифутбол: Евро 2026, Португалия - България

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIХ етап
18:45 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Жоао Фонсека - Новак Джокович
21:15 Тенис (мъже): "Ролан Гарос", Кентен Алис - Александър Зверев

Макс спорт 3

14:00 Голф: Открито първенство на Австрия, II ден

Диема спорт

19:00 Футбол: плейоф за място в Лигата на конференцията, "Лудогорец" - "Локомотив" (Пд)
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Уникаха"

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гранада"
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Билбао"

Диема спорт 2

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Реал" (Мадрид)
21:45 Футбол: Франция, плейоф за място в Лига 1, реванш, "Ница" - "Сент Етиен"

bTV Action

19:30 MMA: "Макс Файт 65"

Диема спорт 3

21:30 Футбол: контрола, Босна и Херцеговина - Северна Македония

 

