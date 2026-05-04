Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 11 май

Спорт

Диема спорт 3

04:00 Бокс: верига "Зуфа"

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, II етап

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Балкан" - "Черно море"

Футбол

Диема спорт

17:45 Втора лига: "Янтра" - "Вихрен"

20:15 Втора лига: "Фратрия" - "Дунав от Русе"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Уеска" - "Реал Сосиедад Б"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Наполи" - "Болоня"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Жирона"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Лийдс"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип, плейоф, реванш: "Милуол" - "Хъл Сити"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Брага"

ВТОРНИК, 12 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Манреса"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: плейофи

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, III етап

14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IV етап

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим

Футбол

Диема спорт

17:45 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

20:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Арда"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Селта" - "Леванте"

22:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

21:00 Ла Лига: "Бетис" - "Елче"

Нова спорт

21:30 Франция, Лига 2, плейоф:

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип, плейоф, реванш: "Саутхемптън" - "Мидълзбро"

СРЯДА, 13 май

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, IV етап

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", V етап

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал

Футбол

Диема спорт

15:15 Първа лига: "Славия" - "Добруджа"

17:45 Първа лига: ЦСКА - "ЦСКА 1948"

20:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Левски"

Нова спорт

19:30 Суперлига: ПАОК - АЕК

22:00 Лига 1: "Ланс" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Севиля"

22:30 Ла Лига: "Алавес" - "Барселона"

Макс спорт 2

20:30 Купа на Турция, 1/2-финал: "Генчлербирлиги" - "Трабзонспор"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, финал: "Лацио" - "Интер"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Кристъл Палас"

Диема спорт 3

22:00 Англия, Лига 1, плейоф, реванш: "Стокпорт" - "Стивънидж"

ЧЕТВЪРТЪК, 14 май

Спорт

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: плейофи

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Черно море" - "Балкан"

21:30 Голф: US PGA Championship, I ден

Диема спорт 3

05:00 НБА: плейофи

22:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Тенерифе"

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, V етап

14:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VI етап

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Диема спорт

15:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)

17:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Монтана"

20:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Берое"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Райо Валекано"

22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Овиедо"

Макс спорт 3

21:00 Ла Лига: "Жирона" - "Реал Сосиедад"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1, плейоф, реванш: "Брадфорд" - "Болтън"

ПЕТЪК, 15 май

Спорт

Диема спорт 3

02:30 НБА: плейофи

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VII етап

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка

15:15 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

21:30 Голф: US PGA Championship, II ден

БНТ 3

14:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал

17:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал

Макс спорт 1

16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал

Макс спорт 3

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Канада - Швеция

21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Швейцария

Футбол

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Дунав от Русе" - "Янтра"

22:00 Англия, Лига 2, плейоф, реванш: "Нотс Каунти" - "Честърфилд"

Диема спорт 3

21:15 Англия, Лига 2, плейоф, реванш: "Салфорд" - "Гримзби"

Нова спорт

21:30 Франция, Лига 2, плейоф:

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Ливърпул"

СЪБОТА, 16 май

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи

11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Каталуния, квалификации

15:55 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Черно море" - "Балкан"

21:30 Голф: US PGA Championship, III ден

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал

14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VIII етап

Макс спорт 1

14:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Шанхай

18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Проект" (Варшава) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Алурон Варта" (Заверче) - "Зираат Банк" (Анкара)

Макс спорт 3

15:00 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание

Евроспорт 2

15:45 Формула Е: Монако

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Сарагоса"

Футбол

Диема спорт

16:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА

19:00 Първа лига: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 2

16:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"

19:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"

Нова спорт

16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Щутгарт"

20:45 Шампионска лига на Азия 2, финал: "Ал Насър" - "Гамба Осака"

Диема спорт 3

17:00 Купа на Англия, финал: "Челси" - "Манчестър Сити"

Макс спорт 3

19:00 Серия А:

21:45 Серия А:

НЕДЕЛЯ, 17 май

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Арнолд Алън - Мелкизаел Коста

10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

21:30 Голф: US PGA Championship, IV ден

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Гран Канария"

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, финал

14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, финал

Евроспорт 2

11:30 Трейл: Световни серии, Зегама

15:45 Формула Е: Монако

17:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Мадрид, прескачане на препятствия

ТВ 1

11:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Янтра" (Габрово)

16:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Локомотив" (София)

Макс спорт 3

12:15 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание

Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IХ етап

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Уникаха"

22:30 НБА: плейофи

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, финал

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, финал

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Барселона"

Футбол

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Нотингам"

17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Брайтън"

19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Уест Хем"

22:00 Лига 1: "Париж" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт

17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Съндърланд"

19:30 Суперлига: "Панатинайкос" - ПАОК

Диема спорт 3

17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Кристъл Палас"

19:30 Суперлига: АЕК - "Олимпиакос"

22:00 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ланс"

Нова спорт

17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Фулъм"

22:00 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"

Макс спорт 4

20:00 Ла Лига: "Барселона" - "Бетис"

01:00 МЛС: "Интер Маями" - "Портланд Тимбърс"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: