Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 май)

ПОНЕДЕЛНИК, 11 май
Спорт
Диема спорт 3
04:00 Бокс: верига "Зуфа"
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, II етап
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Балкан" - "Черно море"
Футбол
Диема спорт
17:45 Втора лига: "Янтра" - "Вихрен"
20:15 Втора лига: "Фратрия" - "Дунав от Русе"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Уеска" - "Реал Сосиедад Б"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Наполи" - "Болоня"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Жирона"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Лийдс"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип, плейоф, реванш: "Милуол" - "Хъл Сити"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Бенфика" - "Брага"
ВТОРНИК, 12 май
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Манреса"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: плейофи
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, III етап
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IV етап
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим
Футбол
Диема спорт
17:45 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
20:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Арда"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Селта" - "Леванте"
22:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
21:00 Ла Лига: "Бетис" - "Елче"
Нова спорт
21:30 Франция, Лига 2, плейоф:
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип, плейоф, реванш: "Саутхемптън" - "Мидълзбро"
СРЯДА, 13 май
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, IV етап
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", V етап
Макс спорт 1
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал
Футбол
Диема спорт
15:15 Първа лига: "Славия" - "Добруджа"
17:45 Първа лига: ЦСКА - "ЦСКА 1948"
20:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Левски"
Нова спорт
19:30 Суперлига: ПАОК - АЕК
22:00 Лига 1: "Ланс" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Севиля"
22:30 Ла Лига: "Алавес" - "Барселона"
Макс спорт 2
20:30 Купа на Турция, 1/2-финал: "Генчлербирлиги" - "Трабзонспор"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, финал: "Лацио" - "Интер"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Кристъл Палас"
Диема спорт 3
22:00 Англия, Лига 1, плейоф, реванш: "Стокпорт" - "Стивънидж"
ЧЕТВЪРТЪК, 14 май
Спорт
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: плейофи
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Черно море" - "Балкан"
21:30 Голф: US PGA Championship, I ден
Диема спорт 3
05:00 НБА: плейофи
22:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Тенерифе"
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, V етап
14:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VI етап
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Диема спорт
15:15 Първа лига: "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Монтана"
20:15 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Берое"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Райо Валекано"
22:30 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Овиедо"
Макс спорт 3
21:00 Ла Лига: "Жирона" - "Реал Сосиедад"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1, плейоф, реванш: "Брадфорд" - "Болтън"
ПЕТЪК, 15 май
Спорт
Диема спорт 3
02:30 НБА: плейофи
Евроспорт 1
11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VII етап
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:15 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
21:30 Голф: US PGA Championship, II ден
БНТ 3
14:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал
17:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал
Макс спорт 1
16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал
Макс спорт 3
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Канада - Швеция
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Швейцария
Футбол
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Дунав от Русе" - "Янтра"
22:00 Англия, Лига 2, плейоф, реванш: "Нотс Каунти" - "Честърфилд"
Диема спорт 3
21:15 Англия, Лига 2, плейоф, реванш: "Салфорд" - "Гримзби"
Нова спорт
21:30 Франция, Лига 2, плейоф:
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Ливърпул"
СЪБОТА, 16 май
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи
11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Каталуния, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Черно море" - "Балкан"
21:30 Голф: US PGA Championship, III ден
БНТ 3
10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал
14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VIII етап
Макс спорт 1
14:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Шанхай
18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Проект" (Варшава) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Алурон Варта" (Заверче) - "Зираат Банк" (Анкара)
Макс спорт 3
15:00 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание
Евроспорт 2
15:45 Формула Е: Монако
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Сарагоса"
Футбол
Диема спорт
16:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА
19:00 Първа лига: "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
Диема спорт 2
16:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"
19:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
Нова спорт
16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Щутгарт"
20:45 Шампионска лига на Азия 2, финал: "Ал Насър" - "Гамба Осака"
Диема спорт 3
17:00 Купа на Англия, финал: "Челси" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 3
19:00 Серия А:
21:45 Серия А:
НЕДЕЛЯ, 17 май
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Арнолд Алън - Мелкизаел Коста
10:30 Moto GP: ГП на Каталуния, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Каталуния, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Каталуния, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Каталуния, състезание
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №4, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
21:30 Голф: US PGA Championship, IV ден
Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Гран Канария"
БНТ 3
10:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, финал
14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, финал
Евроспорт 2
11:30 Трейл: Световни серии, Зегама
15:45 Формула Е: Монако
17:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Мадрид, прескачане на препятствия
ТВ 1
11:30 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Янтра" (Габрово)
16:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Локомотив" (София)
Макс спорт 3
12:15 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, второ състезание
Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IХ етап
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Уникаха"
22:30 НБА: плейофи
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, финал
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, финал
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Барселона"
Футбол
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Нотингам"
17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Уест Хем"
22:00 Лига 1: "Париж" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт
17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Съндърланд"
19:30 Суперлига: "Панатинайкос" - ПАОК
Диема спорт 3
17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Кристъл Палас"
19:30 Суперлига: АЕК - "Олимпиакос"
22:00 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Ланс"
Нова спорт
17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Фулъм"
22:00 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"
Макс спорт 4
20:00 Ла Лига: "Барселона" - "Бетис"
01:00 МЛС: "Интер Маями" - "Портланд Тимбърс"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: