Спортът по телевизията - 11 май

Днес, 03:03

Диема спорт 3

04:00 Бокс: верига "Зуфа"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, реванш, "Милуол" - "Хъл Сити"

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, II етап

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Андрей Рубльов - Алехандро Давидович Фокина
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Франсис Тиафоу - Андреа Пелегрино
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Синер - Алексей Попирин
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Пабло Ямас Руис - Даниил Медведев
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Флавио Коболи - Тиаго Тиранте

Диема спорт

17:45 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Вихрен"
20:15 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Дунав от Русе"

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Балкан" - "Черно море"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Уеска" - "Реал Сосиедад Б"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Болоня"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Жирона"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Лийдс"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Брага"

 

