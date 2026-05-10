Спортът по телевизията - 11 май

Диема спорт 3
04:00 Бокс: верига "Зуфа"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, реванш, "Милуол" - "Хъл Сити"
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, II етап
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Андрей Рубльов - Алехандро Давидович Фокина
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Франсис Тиафоу - Андреа Пелегрино
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Синер - Алексей Попирин
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Пабло Ямас Руис - Даниил Медведев
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Флавио Коболи - Тиаго Тиранте
Диема спорт
17:45 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Вихрен"
20:15 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Дунав от Русе"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Балкан" - "Черно море"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Уеска" - "Реал Сосиедад Б"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Болоня"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Жирона"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Лийдс"
Ринг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Брага"