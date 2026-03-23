Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 30 март

Спорт

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Нова спорт

12:30 Худ. гимнастика: СК в София, финали, индивидуално

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг

Макс спорт 3

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"

02:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Евроспорт 2

23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Шотландия

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Маями Хийт" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Футбол

БНТ 3

16:00 Контрола: Индонезия - България

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Кипър - Молдова

Диема спорт 3

21:45 Контрола: Германия - Гана

ВТОРНИК, 31 март

Спорт

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Детройт Пистънс"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Зираат Банк" (Анкара) - "Асеко Ресовия" (Жешув)

Макс спорт 4

21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)

Евроспорт 2

23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Полша

Футбол

Нова спорт

19:00 Лига на нациите, плейаут, реванш: Латвия - Гибралтар

21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Чехия - Дания

Диема спорт

19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Азербайджан

21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Косово - Турция

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Норвегия - Швейцария

21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Швеция - Полша

Диема спорт 3

19:00 Лига на нациите, плейаут, реванш: Люксембург - Малта

21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Босна и Херцеговина - Италия

СРЯДА, 1 април

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

20:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Фенербахче"

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

21:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", финал, реванш, "Алианц" (Милано) - "Линденманс" (Аалст)

Евроспорт 2

14:45 Колоездене (мъже): "Из Фландрия"

17:15 Колоездене (жени): "Из Фландрия"

23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Швеция - Германия

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал

21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Богданка" (Люблин) - "Проект" (Варшава)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Гуагуас" (Лас Палмас)

04:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Анахайм Дъкс"

Нова спорт

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Сарагоса"

Футбол

Макс спорт 4

22:30 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Спортинг" (Хихон)

ЧЕТВЪРТЪК, 2 април

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Партизан"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ

20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Панатинайкос"

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал

21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал

Евроспорт 2

18:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, САЩ - Италия

23:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", I ден

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №1, "Левски София" - ЦСКА

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Алурон Варта" (Заверче) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

21:05 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Монако"

Футбол

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Кеймбридж" - "Суиндън"

ПЕТЪК, 3 април

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Юта Мамът"

19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №2, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Бешикташ"

21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Олимпиакос"

Макс спорт 1

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №1, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (I сесия)

21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (II сесия)

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", II ден

Футбол

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Милуол"

17:00 Чемпиъншип: "Оксфорд" - "Хъл Сити"

22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Дарби Каунти"

Нова спорт

17:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Престън Норт Енд"

Диема спорт

17:00 Втора лига: "Миньор" (Перник) - "Янтра"

19:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Найма"

Диема спорт 3

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Тулуза"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Елче"

Ринг

22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Санта Клара"

СЪБОТА, 4 април

Спорт

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/2-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/2-финал

22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/2-финал

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/2-финал

Евроспорт 2

13:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вилар, спринт

16:30 Колоездене (мъже): ГП на Мигел Индурайн

20:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", III ден

Макс спорт 2

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/2-финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи

00:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"

04:00 ММА: UFC Fight Night, Ренато Мойкано - Крис Дънкан

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (I сесия)

21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (II сесия)

bTV Action

19:30 ММА: "Максфайт 64", бойна галавечер в София

Диема спорт

22:00 Бокс (жени): Boxxer, бойно събитие в Кардиф, Лорън Прайс - Стефани Пинейро

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Дармщат"

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Купа на Англия, 1/4-финал: "Саутхемптън" - "Арсенал"

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - РБ (Лайпциг)

20:00 Лига 1: "Брест" - "Рен"

22:05 Лига 1: "Лил" - "Ланс"

Диема спорт

14:30 Първа лига: "Арда" - "Монтана"

17:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)

19:30 Първа лига: "Берое" - ЦСКА

Диема спорт 2

14:45 Купа на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Сити" - "Ливърпул"

19:15 Купа на Англия, 1/4-финал: "Челси" - "Порт Вейл"

21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Херта" (Берлин)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Леванте"

17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Еспаньол"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Каляри"

19:00 Серия А: "Верона" - "Фиорентина"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Парма"

Ринг

17:30 Eредивизи: ПСВ "Айндховен" - "Утрехт"

19:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Фортуна" (Ситард)

22:00 Eредивизи: "Аякс" - "Твенте"

23:45 Примейра лига: "Порто" - "Фамаликао" (II полувреме)

Макс спорт 2

21:00 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Таавон"

НЕДЕЛЯ, 5 април

Спорт

Евроспорт 1

10:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Фландрия

18:00 Колоездене (жени): Обиколка на Фландрия

21:00 Снукър: Шампионат на тура, финал (II сесия)

ТВ 1

11:30 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Янтра" (Габрово)

15:30 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - НСА

Евроспорт 2

12:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вилар, смесена щафета

15:00 Снукър: Шампионат на тура, финал (I сесия)

20:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", IV ден

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Баскония"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Андора"

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №2, ЦСКА - "Левски София"

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №1, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, финал

БНТ 3

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал

Диема спорт

22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Мемфис Гризлис"

Футбол

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Карлсруе"

16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Санкт Паули"

18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Кьолн"

Диема спорт

14:30 Първа лига: "Черно море" - "Славия"

17:00 Първа лига: "Добруджа" - "Левски"

19:30 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"

Диема спорт 2

14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Елверсберг"

18:30 Купа на Англия, 1/4-финал: "Уест Хем" - "Лийдс"

21:45 Лига 1: "Монако" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Селта"

19:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Севиля"

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Осасуна"

Ринг

15:30 Eредивизи: "Волендам" - "Фейенорд"

18:30 Премиършип: "Дънди" - "Селтик"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Болоня"

19:00 Серия А: "Пиза" - "Торино"

21:45 Серия А: "Интер" - "Рома"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Анже" - "Олимпик" (Лион)

20:30 Суперлига: