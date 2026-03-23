Футболна и спортна ТВ седмица (30 март - 5 април)

ПОНЕДЕЛНИК, 30 март
Спорт
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Нова спорт
12:30 Худ. гимнастика: СК в София, финали, индивидуално
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг
Макс спорт 3
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Евроспорт 2
23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Шотландия
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Маями Хийт" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Футбол
БНТ 3
16:00 Контрола: Индонезия - България
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Кипър - Молдова
Диема спорт 3
21:45 Контрола: Германия - Гана
ВТОРНИК, 31 март
Спорт
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Детройт Пистънс"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
20:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бешикташ" - "Бахчешехир" (Истанбул)
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Зираат Банк" (Анкара) - "Асеко Ресовия" (Жешув)
Макс спорт 4
21:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №1, "Бург ан Брес" - "Тюрк Телеком" (Анкара)
Евроспорт 2
23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Полша
Футбол
Нова спорт
19:00 Лига на нациите, плейаут, реванш: Латвия - Гибралтар
21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Чехия - Дания
Диема спорт
19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Азербайджан
21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Косово - Турция
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Норвегия - Швейцария
21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Швеция - Полша
Диема спорт 3
19:00 Лига на нациите, плейаут, реванш: Люксембург - Малта
21:45 Плейоф за Мондиал 2026, финал: Босна и Херцеговина - Италия
СРЯДА, 1 април
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
20:00 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Фенербахче"
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
21:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", финал, реванш, "Алианц" (Милано) - "Линденманс" (Аалст)
Евроспорт 2
14:45 Колоездене (мъже): "Из Фландрия"
17:15 Колоездене (жени): "Из Фландрия"
23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Швеция - Германия
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал
21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Богданка" (Люблин) - "Проект" (Варшава)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Гуагуас" (Лас Палмас)
04:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Анахайм Дъкс"
Нова спорт
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Сарагоса"
Футбол
Макс спорт 4
22:30 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Спортинг" (Хихон)
ЧЕТВЪРТЪК, 2 април
Спорт
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Партизан"
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
20:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Панатинайкос"
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал
21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/4-финал
Евроспорт 2
18:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, САЩ - Италия
23:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", I ден
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №1, "Левски София" - ЦСКА
Макс спорт 4
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Алурон Варта" (Заверче) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
21:05 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Монако"
Футбол
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Кеймбридж" - "Суиндън"
ПЕТЪК, 3 април
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Сиатъл Кракен" - "Юта Мамът"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/2-финал, мач №2, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Бешикташ"
21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Олимпиакос"
Макс спорт 1
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/4-финал
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №1, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/4-финал
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/4-финал
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (I сесия)
21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (II сесия)
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", II ден
Футбол
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Милуол"
17:00 Чемпиъншип: "Оксфорд" - "Хъл Сити"
22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Дарби Каунти"
Нова спорт
17:00 Чемпиъншип: "Лестър" - "Престън Норт Енд"
Диема спорт
17:00 Втора лига: "Миньор" (Перник) - "Янтра"
19:45 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 3
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Найма"
Диема спорт 3
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Тулуза"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Елче"
Ринг
22:30 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Санта Клара"
СЪБОТА, 4 април
Спорт
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/2-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, 1/2-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/2-финал
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, 1/2-финал
Евроспорт 2
13:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вилар, спринт
16:30 Колоездене (мъже): ГП на Мигел Индурайн
20:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", III ден
Макс спорт 2
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, 1/2-финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, плейофи
00:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"
04:00 ММА: UFC Fight Night, Ренато Мойкано - Крис Дънкан
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (I сесия)
21:00 Снукър: Шампионат на тура, 1/2-финал (II сесия)
bTV Action
19:30 ММА: "Максфайт 64", бойна галавечер в София
Диема спорт
22:00 Бокс (жени): Boxxer, бойно събитие в Кардиф, Лорън Прайс - Стефани Пинейро
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Купа на Англия, 1/4-финал: "Саутхемптън" - "Арсенал"
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - РБ (Лайпциг)
20:00 Лига 1: "Брест" - "Рен"
22:05 Лига 1: "Лил" - "Ланс"
Диема спорт
14:30 Първа лига: "Арда" - "Монтана"
17:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)
19:30 Първа лига: "Берое" - ЦСКА
Диема спорт 2
14:45 Купа на Англия, 1/4-финал: "Манчестър Сити" - "Ливърпул"
19:15 Купа на Англия, 1/4-финал: "Челси" - "Порт Вейл"
21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Херта" (Берлин)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Майорка" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Еспаньол"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Каляри"
19:00 Серия А: "Верона" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Парма"
Ринг
17:30 Eредивизи: ПСВ "Айндховен" - "Утрехт"
19:45 Eредивизи: АЗ "Алкмаар" - "Фортуна" (Ситард)
22:00 Eредивизи: "Аякс" - "Твенте"
23:45 Примейра лига: "Порто" - "Фамаликао" (II полувреме)
Макс спорт 2
21:00 Про лига: "Ал Хилал" - "Ал Таавон"
НЕДЕЛЯ, 5 април
Спорт
Евроспорт 1
10:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Фландрия
18:00 Колоездене (жени): Обиколка на Фландрия
21:00 Снукър: Шампионат на тура, финал (II сесия)
ТВ 1
11:30 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Янтра" (Габрово)
15:30 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - НСА
Евроспорт 2
12:00 Ски алпинизъм (мъже и жени): СК във Вилар, смесена щафета
15:00 Снукър: Шампионат на тура, финал (I сесия)
20:00 Голф: PGA тур, "Тексас Оупън", IV ден
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Баскония"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Андора"
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/2-финал, мач №2, ЦСКА - "Левски София"
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ, финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/2-финал, мач №1, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън, финал
БНТ 3
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, 1/2-финал
Диема спорт
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Мемфис Гризлис"
Футбол
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Карлсруе"
16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Санкт Паули"
18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Кьолн"
Диема спорт
14:30 Първа лига: "Черно море" - "Славия"
17:00 Първа лига: "Добруджа" - "Левски"
19:30 Първа лига: "Лудогорец" - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 2
14:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Елверсберг"
18:30 Купа на Англия, 1/4-финал: "Уест Хем" - "Лийдс"
21:45 Лига 1: "Монако" - "Олимпик" (Марсилия)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Селта"
19:30 Ла Лига: "Овиедо" - "Севиля"
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Осасуна"
Ринг
15:30 Eредивизи: "Волендам" - "Фейенорд"
18:30 Премиършип: "Дънди" - "Селтик"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Болоня"
19:00 Серия А: "Пиза" - "Торино"
21:45 Серия А: "Интер" - "Рома"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Анже" - "Олимпик" (Лион)
20:30 Суперлига: