Спортът по телевизията - 15 май

Макс спорт 1
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №5, "Бъфало Сейбърс" - "Монреал Канейдиънс"
16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Каспер Рууд - Лучано Дардери
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Яник Синер - Даниил Медведев
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №6, "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"
11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:15 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
21:30 Голф: US PGA Championship, II ден
Евроспорт 1
11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VII етап
БНТ 3
14:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал
17:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал
Макс спорт 3
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Канада - Швеция
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Швейцария
Диема спорт
18:00 Футбол: Втора лига, "Дунав от Русе" - "Янтра"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, плейоф, реванш, "Нотс Каунти" - "Честърфилд"
Диема спорт 3
21:15 Футбол: Англия, Лига 2, плейоф, реванш, "Салфорд" - "Гримзби"
Нова спорт
21:30 Футбол: Франция, Лига 2, плейоф, 1/2-финал, "Сент Етиен" - "Родез"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Ливърпул"