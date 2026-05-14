Спортът по телевизията - 15 май

Днес, 03:03

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №5, "Бъфало Сейбърс" - "Монреал Канейдиънс"
16:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Каспер Рууд - Лучано Дардери
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Яник Синер - Даниил Медведев

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №6, "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"
11:35 Moto GP: ГП на Каталуния, първа тренировка
15:15 Moto GP: ГП на Каталуния, тренировка
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
21:30 Голф: US PGA Championship, II ден

Евроспорт 1

11:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VII етап

БНТ 3

14:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал
17:00 Модерен петобой (жени): СК в Пазарджик, 1/2-финал

Макс спорт 3

17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Канада - Швеция
21:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, САЩ - Швейцария

Диема спорт

18:00 Футбол: Втора лига, "Дунав от Русе" - "Янтра"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, плейоф, реванш, "Нотс Каунти" - "Честърфилд"

Диема спорт 3

21:15 Футбол: Англия, Лига 2, плейоф, реванш, "Салфорд" - "Гримзби"

Нова спорт

21:30 Футбол: Франция, Лига 2, плейоф, 1/2-финал, "Сент Етиен" - "Родез" 

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Ливърпул"

 

