Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 23 март

Спорт

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, I етап

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Футбол

Диема спорт

18:00 Втора лига: "Янтра" - "Фратрия"

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Кастейон" - "Културал Леонеса"

ВТОРНИК, 24 март

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Отава Сенатърс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Берое" - ЦСКА

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Голдън Стейт Уориърс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш

13:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 1

11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш

14:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, II етап

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Байерн" (Мюнхен)

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Олимпиакос"

СРЯДА, 25 март

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Цървена звезда"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Денвър Нъгетс"

Евроспорт 1

10:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш

13:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш

15:30 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, жени

19:40 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, спортни двойки

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш

14:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш

Евроспорт 2

16:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, III етап

Макс спорт 1

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Дея спорт" - "Нефтохимик"

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал

02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Зираат Банк" (Анкара)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алурон Варта" (Заверче)

Футбол

Нова спорт

12:00 Контрола: Казахстан - Коморски о-ви

ЧЕТВЪРТЪК, 26 март

Спорт

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Виртус" (Болоня)

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Хюстън Рокетс"

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Индиън Оупън", I ден

19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Анадолу Ефес"

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал

Евроспорт 1

10:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, квалификация

12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, мъже

19:10 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, спортни двойки

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, IV етап

21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", I ден

Макс спорт 3

21:45 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Дубай"

Футбол

Нова спорт

19:00 Лига на нациите, плейаут: Гибралтар - Латвия

21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Украйна - Швеция

Диема спорт

19:00 Лига на нациите, плейаут: Малта - Люксембург

21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Чехия - Ирландия

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Грузия - Израел

21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Дания - Северна Македония

Диема спорт 3

19:00 Плейоф за Мондиал 2026: Турция - Румъния

21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Италия - Северна Ирландия

01:30 Контрола: Хърватия - Колумбия

ПЕТЪК, 27 март

Спорт

Диема спорт 3

04:30 Формула 1: ГП на Япония, първа тренировка

08:00 Формула 1: ГП на Япония, втора тренировка

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Индиън Оупън", II ден

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал

Евроспорт 1

12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, танцови двойки

15:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети

18:55 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, жени

Евроспорт 2

15:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, V етап

17:00 Колоездене (мъже): "Е3 Класик"

21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", II ден

Макс спорт 3

17:35 Moto GP: ГП на САЩ, първа тренировка

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Жалгирис"

21:50 Moto GP: ГП на САЩ, тренировка

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3

21:45 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"

01:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Детройт Ред Уингс"

Макс спорт 4

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Монако"

Футбол

БНТ 3

10:30 Контрола: България - Соломонови о-ви

Нова спорт

17:00 Контрола: Азербайджан - Сейнт Лусия

21:45 Контрола: Испания - Сърбия

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Австрия - Гана

21:45 Контрола: Уругвай - Англия

Диема спорт 3

19:00 Контрола: Черна гора - Андора

21:45 Контрола: Швейцария - Германия

Диема спорт

20:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Гибралтар - България

СЪБОТА, 28 март

Спорт

Диема спорт 3

04:30 Формула 1: ГП на Япония, трета тренировка

08:00 Формула 1: ГП на Япония, квалификация

23:55 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Макс спорт 1

10:00 Голф: "Индиън Оупън", III ден

Евроспорт 1

10:15 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, отборно

12:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос

13:50 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, мъже

17:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос

19:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, танцови двойки

Нова спорт

11:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

13:30 Худ. гимнастика: СК в София, церемония по откриване

14:25 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VI етап

19:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", III ден

Макс спорт 2

16:30 Волейбол (мъже): Суперлeга, плейофи

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3

Макс спорт 3

17:00 Moto GP: ГП на САЩ, втора тренировка

17:50 Moto GP: ГП на САЩ, квалификация

19:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на САЩ, квалификации

21:50 Moto GP: ГП на САЩ, спринт

Диема спорт 2

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Билбао"

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)

02:00 Бокс: бойно събитие в Лас Вегас, Себастиан Фундора - Кийт Търман

Футбол

Диема спорт 2

07:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Токио Верди" - "Сталион Лагуна"

10:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Негоян" - "Хо Ши Мин Сити"

14:30 Англия, Лига 2: "Харогейт Таун" - "Нотс Каунти"

Диема спорт

19:00 Контрола: Унгария - Словения

Диема спорт 3

19:00 Контрола: Шотландия - Япония

Макс спорт 4

19:30 Ла Лига 2: "Малага" - "Леганес"

22:00 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Депортиво" (Ла Коруня)

НЕДЕЛЯ, 29 март

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Израел Адесаня - Джо Пайфер

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлeга, плейофи

22:30 НАСКАР: Мартинсвил

Диема спорт 3

08:00 Формула 1: ГП на Япония, състезание

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Гран Канария"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Баскония"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Уникаха"

Нова спорт

09:00 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

16:45 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално

18:50 Худ. гимнастика: СК в София, награждаване в многобоя, индивидуално

19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Индиън Оупън", IV ден

21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, финал

Евроспорт 1

10:45 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос

14:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Силваплана, халфпайп

18:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос

Евроспорт 2

13:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VII етап

15:15 Колоездене (мъже): Гент-Вевелгем

17:45 Колоездене (жени): Гент-Вевелгем

20:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", IV ден

Диема спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"

22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Макс спорт 3

18:30 Moto GP: ГП на САЩ, загрявка

19:50 Moto 3: ГП на САЩ, състезание

21:15 Moto 2: ГП на САЩ, състезание

23:00 Moto GP: ГП на САЩ, състезание

Диема спорт 2

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"

02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 4

23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Нашвил Предатърс"

Футбол

Диема спорт

07:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Мелбърн Сити" - "Насаф"

16:30 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Дунав от Русе"

Диема спорт 2

14:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Ухан" - "Сувон"

17:00 Контрола: Армения - Беларус

Диема спорт 3

16:00 Контрола: Литва - Грузия

Макс спорт 4

19:30 Ла Лига 2: "Сарагоса" - "Сантандер"