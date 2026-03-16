Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 23 март
Спорт
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, I етап
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Футбол
Диема спорт
18:00 Втора лига: "Янтра" - "Фратрия"
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Кастейон" - "Културал Леонеса"
ВТОРНИК, 24 март
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Сан Антонио Спърс"
Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Отава Сенатърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Берое" - ЦСКА
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Голдън Стейт Уориърс"
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш
13:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш
Евроспорт 1
11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш
14:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, II етап
Макс спорт 1
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Байерн" (Мюнхен)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Олимпиакос"
СРЯДА, 25 март
Спорт
Макс спорт 2
01:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Цървена звезда"
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Денвър Нъгетс"
Евроспорт 1
10:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш
13:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш
15:30 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, жени
19:40 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, спортни двойки
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш
Евроспорт 2
16:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, III етап
Макс спорт 1
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Дея спорт" - "Нефтохимик"
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал
02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Зираат Банк" (Анкара)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алурон Варта" (Заверче)
Футбол
Нова спорт
12:00 Контрола: Казахстан - Коморски о-ви
ЧЕТВЪРТЪК, 26 март
Спорт
Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Виртус" (Болоня)
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Хюстън Рокетс"
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Индиън Оупън", I ден
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Анадолу Ефес"
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал
Евроспорт 1
10:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, квалификация
12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, мъже
19:10 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, спортни двойки
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, IV етап
21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", I ден
Макс спорт 3
21:45 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Дубай"
Футбол
Нова спорт
19:00 Лига на нациите, плейаут: Гибралтар - Латвия
21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Украйна - Швеция
Диема спорт
19:00 Лига на нациите, плейаут: Малта - Люксембург
21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Чехия - Ирландия
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Грузия - Израел
21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Дания - Северна Македония
Диема спорт 3
19:00 Плейоф за Мондиал 2026: Турция - Румъния
21:45 Плейоф за Мондиал 2026: Италия - Северна Ирландия
01:30 Контрола: Хърватия - Колумбия
ПЕТЪК, 27 март
Спорт
Диема спорт 3
04:30 Формула 1: ГП на Япония, първа тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, втора тренировка
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Индиън Оупън", II ден
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/2-финал
Евроспорт 1
12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, танцови двойки
15:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети
18:55 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, жени
Евроспорт 2
15:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, V етап
17:00 Колоездене (мъже): "Е3 Класик"
21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", II ден
Макс спорт 3
17:35 Moto GP: ГП на САЩ, първа тренировка
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Жалгирис"
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, тренировка
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3
21:45 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Цървена звезда"
01:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Детройт Ред Уингс"
Макс спорт 4
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Монако"
Футбол
БНТ 3
10:30 Контрола: България - Соломонови о-ви
Нова спорт
17:00 Контрола: Азербайджан - Сейнт Лусия
21:45 Контрола: Испания - Сърбия
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Австрия - Гана
21:45 Контрола: Уругвай - Англия
Диема спорт 3
19:00 Контрола: Черна гора - Андора
21:45 Контрола: Швейцария - Германия
Диема спорт
20:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Гибралтар - България
СЪБОТА, 28 март
Спорт
Диема спорт 3
04:30 Формула 1: ГП на Япония, трета тренировка
08:00 Формула 1: ГП на Япония, квалификация
23:55 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Макс спорт 1
10:00 Голф: "Индиън Оупън", III ден
Евроспорт 1
10:15 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, отборно
12:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос
13:50 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, мъже
17:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос
19:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, танцови двойки
Нова спорт
11:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
13:30 Худ. гимнастика: СК в София, церемония по откриване
14:25 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VI етап
19:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", III ден
Макс спорт 2
16:30 Волейбол (мъже): Суперлeга, плейофи
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №3
Макс спорт 3
17:00 Moto GP: ГП на САЩ, втора тренировка
17:50 Moto GP: ГП на САЩ, квалификация
19:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на САЩ, квалификации
21:50 Moto GP: ГП на САЩ, спринт
Диема спорт 2
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Билбао"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)
02:00 Бокс: бойно събитие в Лас Вегас, Себастиан Фундора - Кийт Търман
Футбол
Диема спорт 2
07:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Токио Верди" - "Сталион Лагуна"
10:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Негоян" - "Хо Ши Мин Сити"
14:30 Англия, Лига 2: "Харогейт Таун" - "Нотс Каунти"
Диема спорт
19:00 Контрола: Унгария - Словения
Диема спорт 3
19:00 Контрола: Шотландия - Япония
Макс спорт 4
19:30 Ла Лига 2: "Малага" - "Леганес"
22:00 Ла Лига 2: "Спортинг" (Хихон) - "Депортиво" (Ла Коруня)
НЕДЕЛЯ, 29 март
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Израел Адесаня - Джо Пайфер
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлeга, плейофи
22:30 НАСКАР: Мартинсвил
Диема спорт 3
08:00 Формула 1: ГП на Япония, състезание
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Гран Канария"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Баскония"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Уникаха"
Нова спорт
09:00 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
16:45 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, индивидуално
18:50 Худ. гимнастика: СК в София, награждаване в многобоя, индивидуално
19:20 Худ. гимнастика: СК в София, квалификации, ансамбли
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Индиън Оупън", IV ден
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, финал
Евроспорт 1
10:45 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Яливаре, крос
14:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Силваплана, халфпайп
18:50 Сноуборд (мъже и жени): СК в Мон Сен Ан, крос
Евроспорт 2
13:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, VII етап
15:15 Колоездене (мъже): Гент-Вевелгем
17:45 Колоездене (жени): Гент-Вевелгем
20:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", IV ден
Диема спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Сарагоса"
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Макс спорт 3
18:30 Moto GP: ГП на САЩ, загрявка
19:50 Moto 3: ГП на САЩ, състезание
21:15 Moto 2: ГП на САЩ, състезание
23:00 Moto GP: ГП на САЩ, състезание
Диема спорт 2
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Валенсия"
02:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 4
23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Нашвил Предатърс"
Футбол
Диема спорт
07:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Мелбърн Сити" - "Насаф"
16:30 Втора лига: "Черноморец 1919" (Бургас) - "Дунав от Русе"
Диема спорт 2
14:00 Шампионска лига на Азия за жени, 1/4-финал: "Ухан" - "Сувон"
17:00 Контрола: Армения - Беларус
Диема спорт 3
16:00 Контрола: Литва - Грузия
Макс спорт 4
19:30 Ла Лига 2: "Сарагоса" - "Сантандер"