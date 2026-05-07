Спортът по телевизията - 8 май

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №3, "Филаделфия Флайърс" - "Каролина Хърикейнс"
11:35 Moto GP: ГП на Франция, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Франция, тренировка
20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Жалгирис" - "Фенербахче"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Алекс де Минор - Матео Арналди
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Даниел Алтмайер - Александър Зверев
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Дино Прижмич - Новак Джокович
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Себастиан Баес - Александър Бублик
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Ханфман - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Джовани Мпечи Перикар
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", I етап
Макс спорт 3
14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, II ден
21:45 Футбол: Серия А, "Торино" - "Сасуоло"
Евроспорт 1
17:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VI етап
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
20:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - ЦСКА
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Арминия" (Билефелд)
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Нант"
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Карлсруе"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, първи мач, "Хъл Сити" - "Милуол"
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", II ден
Диема спорт 3
21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Осасуна"