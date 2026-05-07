Спортът по телевизията - 8 май

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, II кръг, мач №3, "Филаделфия Флайърс" - "Каролина Хърикейнс"
11:35 Moto GP: ГП на Франция, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Франция, тренировка
20:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №4, "Жалгирис" - "Фенербахче"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Алекс де Минор - Матео Арналди
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Даниел Алтмайер - Александър Зверев
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Дино Прижмич - Новак Джокович
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Себастиан Баес - Александър Бублик
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Ханфман - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Джовани Мпечи Перикар

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", I етап

Макс спорт 3

14:30 Голф: Шампионат на Каталуния, II ден
21:45 Футбол: Серия А, "Торино" - "Сасуоло"

Евроспорт 1

17:30 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, VI етап

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
20:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - ЦСКА

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Кайзерслаутерн" - "Арминия" (Билефелд)
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Нант"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Карлсруе"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, първи мач, "Хъл Сити" - "Милуол"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", II ден

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Осасуна"

 

