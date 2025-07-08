Спортът по телевизията - 9 юли

Макс спорт 2
06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Бразилия
18:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - Белгия
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - Турция
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", V етап
Евроспорт 2
15:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/4-финал, Мира Андреева - Белинда Бенчич
17:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/4-финал, Флавио Коболи - Новак Джокович
БНТ 3
19:00 Футбол (жени): Евро 2025, Англия - Нидерландия
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Франция - Уелс
Диема спорт
20:30 Футбол: Шампионска лига, I кв. кръг, първи мач, "Лудогорец" - "Динамо" (Минск)
БНТ 1 / Макс спорт 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, 1/2-финал, "Пари Сен Жермен" - "Реал" (Мадрид)