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Спортът по телевизията - 9 юли

Днес, 05:05

Макс спорт 2

06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Бразилия
18:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Италия - Белгия
21:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - Турция

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", V етап

Евроспорт 2

15:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/4-финал, Мира Андреева - Белинда Бенчич
17:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/4-финал, Флавио Коболи - Новак Джокович

БНТ 3

19:00 Футбол (жени): Евро 2025, Англия - Нидерландия
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Франция - Уелс

Диема спорт

20:30 Футбол: Шампионска лига, I кв. кръг, първи мач, "Лудогорец" - "Динамо" (Минск)

БНТ 1 / Макс спорт 3

22:00 Футбол: Мондиал 2025, 1/2-финал, "Пари Сен Жермен" - "Реал" (Мадрид)

 

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