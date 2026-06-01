Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 8 юни
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, II етап
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: жребий за сезон 2026/2027
Диема спорт 3
21:45 Контрола: Нидерландия - Узбекистан
Диема спорт 2
22:10 Контрола: Франция - Северна Ирландия
ВТОРНИК, 9 юни
Футбол
Диема спорт 3
05:00 Контрола: Испания - Перу
19:00 Контрола: Армения - Молдова
21:00 Контрола: Азербайджан - Сан Марино
Нова спорт
18:00 Балтийска купа 2026, мач за 3-то място: Латвия - Фарьорски о-ви
Диема спорт 2
19:00 Балтийска купа 2026, финал: Естония - Литва
Диема спорт
20:00 Контрола: Унгария - Казахстан
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш: "Алмерия" - "Кастейон"
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, III етап
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Барселона" - "Тенерифе"
СРЯДА, 10 юни
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"
08:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша
23:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Италия
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Евроспорт 2
14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, IV етап
18:15 Колоездене (мъже): "Еврометропол"
19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация
22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка
Max One / Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Белгия - България
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Валенсия" - "Ховентут"
Max One
21:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Осло
Футбол
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш: "Малага" - "Лас Палмас"
Диема спорт 2
22:45 Контрола: Португалия - Нигерия
Диема спорт 3
23:00 Контрола: Англия - Коста Рика
ЧЕТВЪРТЪК, 11 юни
Спорт
БНТ 3
11:00 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, 1/2-финал
14:30 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, 1/2-финал
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт
Макс спорт 2
15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Полша
Евроспорт 2
15:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", трета свободна тренировка
22:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", I ден
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, V етап
20:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", хиперпол
23:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", четвърта свободна тренировка
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Барселона" - "Тенерифе"
Max One / Макс спорт 2
22:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Иран
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026: Мексико - Южна Африка
ПЕТЪК, 12 юни
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"
11:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Украйна - Куба
15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Полша
23:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - САЩ
БНТ 3
10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, 1/2-финал
13:30 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, 1/2-финал
17:00 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, финал
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Барселона, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Барселона, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Барселона, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Барселона, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Барселона, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Барселона, втора тренировка
19:30 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, тренировка
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал
Евроспорт 1
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VI етап
18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, крос кънтри на късо трасе
19:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, крос кънтри на късо трасе
bTV
20:00 Тенис (мъже): демонстративен мач в София, Григор Димитров - Стефанос Циципас
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Валенсия" - "Ховентут"
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", II ден
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
05:00 Мондиал 2026: Южна Корея - Чехия
22:00 Мондиал 2026: Канада - Босна и Херцеговина
СЪБОТА, 13 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
04:00 Мондиал 2026: САЩ - Парагвай
22:00 Мондиал 2026: Катар - Швейцария
Спорт
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Барселона, спринт
12:10 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Барселона, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Барселона, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Барселона, квалификация
БНТ 3
12:00 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, финал
Евроспорт 1
12:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", загрявка
16:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание
00:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание
Ринг
13:00 Падел (мъже и жени): Премиър тур, Валенсия, 1/2-финали
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал
Евроспорт 2
13:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, спускане
15:15 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, спускане
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VII етап
17:15 Колоездене (жени): "Копенхаген спринт"
20:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", III ден
Макс спорт 2
15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Словения
Макс спорт 1
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал
Макс спорт 4
17:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Сърбия
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Тенерифе" - "Барселона"
Max One
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Аржентина
НЕДЕЛЯ, 14 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
01:00 Мондиал 2026: Бразилия - Мароко
04:00 Мондиал 2026: Хаити - Шотландия
07:00 Мондиал 2026: Австралия - Турция
20:00 Мондиал 2026: Германия - Кюрасао
23:00 Мондиал 2026: Нидерландия - Япония
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2, плейофи, финал, първи мач: "Алмерия" / "Кастейон" - "Малага" / "Лас Палмас"
Спорт
Евроспорт 1
04:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание
Диема спорт 3
09:40 Формула 3: ГП на Барселона, състезание
11:10 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, състезание
12:25 Формула 2: ГП на Барселона, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Барселона, състезание
Ринг
12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", София, финали
15:00 Падел (мъже и жени): Премиър тур, Валенсия, финали
Евроспорт 2
12:30 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, олимпийско крос кънтри
14:35 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, олимпийско крос кънтри
16:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VIII етап
20:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", IV ден
Макс спорт 2
15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Япония
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Франция
00:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Аржентина
Макс спорт 3
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, финал
01:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Италия
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, финал
22:00 НАСКАР: Лонг Понд
Max One
20:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Сърбия
Диема спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Ховентут" - "Валенсия"