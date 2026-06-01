Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 8 юни

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Евроспорт 1

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, II етап

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: жребий за сезон 2026/2027

Диема спорт 3

21:45 Контрола: Нидерландия - Узбекистан

Диема спорт 2

22:10 Контрола: Франция - Северна Ирландия

ВТОРНИК, 9 юни

Футбол

Диема спорт 3

05:00 Контрола: Испания - Перу

19:00 Контрола: Армения - Молдова

21:00 Контрола: Азербайджан - Сан Марино

Нова спорт

18:00 Балтийска купа 2026, мач за 3-то място: Латвия - Фарьорски о-ви

Диема спорт 2

19:00 Балтийска купа 2026, финал: Естония - Литва

Диема спорт

20:00 Контрола: Унгария - Казахстан

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш: "Алмерия" - "Кастейон"

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Евроспорт 1

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, III етап

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Барселона" - "Тенерифе"

СРЯДА, 10 юни

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №4, "Вегас Голдън Найтс" - "Каролина Хърикейнс"

08:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша

23:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Италия

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Евроспорт 2

14:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", първа свободна тренировка

Евроспорт 1

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, IV етап

18:15 Колоездене (мъже): "Еврометропол"

19:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", квалификация

22:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", втора свободна тренировка

Max One / Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Белгия - България

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №1, "Валенсия" - "Ховентут"

Max One

21:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Осло

Футбол

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейофи, 1/2-финал, реванш: "Малага" - "Лас Палмас"

Диема спорт 2

22:45 Контрола: Португалия - Нигерия

Диема спорт 3

23:00 Контрола: Англия - Коста Рика

ЧЕТВЪРТЪК, 11 юни

Спорт

БНТ 3

11:00 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, 1/2-финал

14:30 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, 1/2-финал

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт

Макс спорт 2

15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Полша

Евроспорт 2

15:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", трета свободна тренировка

22:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", I ден

Евроспорт 1

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, V етап

20:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", хиперпол

23:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", четвърта свободна тренировка

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Барселона" - "Тенерифе"

Max One / Макс спорт 2

22:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Иран

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026: Мексико - Южна Африка

ПЕТЪК, 12 юни

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №5, "Каролина Хърикейнс" - "Вегас Голдън Найтс"

11:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Украйна - Куба

15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Полша

23:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - САЩ

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, 1/2-финал

13:30 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, 1/2-финал

17:00 Модерен петобой (жени): СК в Будапеща, финал

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Барселона, тренировка

12:05 Формула 2: ГП на Барселона, тренировка

14:30 Формула 1: ГП на Барселона, първа тренировка

16:00 Формула 3: ГП на Барселона, квалификация

16:55 Формула 2: ГП на Барселона, квалификация

18:00 Формула 1: ГП на Барселона, втора тренировка

19:30 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, тренировка

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/4-финал

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/4-финал

Евроспорт 1

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VI етап

18:15 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, крос кънтри на късо трасе

19:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, крос кънтри на късо трасе

bTV

20:00 Тенис (мъже): демонстративен мач в София, Григор Димитров - Стефанос Циципас

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Валенсия" - "Ховентут"

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", II ден

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

05:00 Мондиал 2026: Южна Корея - Чехия

22:00 Мондиал 2026: Канада - Босна и Херцеговина

СЪБОТА, 13 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

04:00 Мондиал 2026: САЩ - Парагвай

22:00 Мондиал 2026: Катар - Швейцария

Спорт

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Барселона, спринт

12:10 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, квалификация

13:30 Формула 1: ГП на Барселона, трета тренировка

15:15 Формула 2: ГП на Барселона, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Барселона, квалификация

БНТ 3

12:00 Модерен петобой (мъже): СК в Будапеща, финал

Евроспорт 1

12:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", загрявка

16:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание

00:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание

Ринг

13:00 Падел (мъже и жени): Премиър тур, Валенсия, 1/2-финали

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, 1/2-финал

Евроспорт 2

13:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, спускане

15:15 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, спускане

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VII етап

17:15 Колоездене (жени): "Копенхаген спринт"

20:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", III ден

Макс спорт 2

15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Словения

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, 1/2-финал

Макс спорт 4

17:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Сърбия

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Тенерифе" - "Барселона"

Max One

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Аржентина

НЕДЕЛЯ, 14 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Бразилия - Мароко

04:00 Мондиал 2026: Хаити - Шотландия

07:00 Мондиал 2026: Австралия - Турция

20:00 Мондиал 2026: Германия - Кюрасао

23:00 Мондиал 2026: Нидерландия - Япония

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2, плейофи, финал, първи мач: "Алмерия" / "Кастейон" - "Малага" / "Лас Палмас"

Спорт

Евроспорт 1

04:00 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", състезание

Диема спорт 3

09:40 Формула 3: ГП на Барселона, състезание

11:10 "Порше Суперкъп": ГП на Барселона, състезание

12:25 Формула 2: ГП на Барселона, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Барселона, състезание

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", София, финали

15:00 Падел (мъже и жени): Премиър тур, Валенсия, финали

Евроспорт 2

12:30 Маунтинбайк (жени): СК в Леоганг, олимпийско крос кънтри

14:35 Маунтинбайк (мъже): СК в Леоганг, олимпийско крос кънтри

16:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Оверн-Рона-Алпи, VIII етап

20:00 Голф: PGA тур, "Канада Оупън", IV ден

Макс спорт 2

15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Япония

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Франция

00:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Аржентина

Макс спорт 3

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, финал

01:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Италия

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, финал

22:00 НАСКАР: Лонг Понд

Max One

20:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Сърбия

Диема спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №3, "Ховентут" - "Валенсия"