Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 6 юли
Спорт
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", IV ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
18:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
21:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", III етап
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
03:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Мексико - Англия
22:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Португалия - Испания
ВТОРНИК, 7 юли
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
03:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: САЩ - Белгия
19:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Аржентина - Египет
23:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Швейцария - Колумбия
Спорт
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", IV етап
Евроспорт 2
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
17:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
СРЯДА, 8 юли
Спорт
Макс спорт 2
06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Полша
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Бразилия
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Чехия - Германия
Евроспорт 1
14:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", V етап
Евроспорт 2
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
17:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
Max One
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - България
ЧЕТВЪРТЪК, 9 юли
Спорт
Макс спорт 2
07:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Франция
Евроспорт 1
13:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VI етап
Макс спорт 3
15:00 Голф: "Скотиш Оупън", I ден
Евроспорт 2
15:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/2-финал
17:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/2-финал
19:30 Тенис (смесени двойки): "Уимбълдън", финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, I ден
Футбол
Диема спорт
21:00 Лига Европа, I кв. кръг, първи мач: ЦСКА - "Дери Сити"
БНТ 1 / БНТ 3
23:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Франция - Мароко
ПЕТЪК, 10 юли
Спорт
Макс спорт 2
07:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Турция
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Полша - Бразилия
Макс спорт 1
08:40 Суперкарс: Таунсвил, първо състезание
11:35 Moto GP: ГП на Германия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Германия, тренировка
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VII етап
19:00 Маунтинбайк (жени): СК в Пал Аринсал, крос кънтри на късо трасе
19:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Пал Аринсал, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 3
15:00 Голф: "Скотиш Оупън", II ден
Евроспорт 2
15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/2-финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, II ден
Max One
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Чехия
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Монако
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Португалия / Испания - САЩ / Белгия
СЪБОТА, 11 юли
Спорт
Макс спорт 1
08:00 Суперкарс: Таунсвил, второ състезание
11:00 Moto GP: ГП на Германия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Германия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Германия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Германия, спринт
19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна
Евроспорт 2
13:15 Маунтинбайк (жени): СК в Пал Аринсал, спускане
15:00 Тенис (двойки мъже): "Уимбълдън", финал
17:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, III ден
Макс спорт 2
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Турция
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", първо състезание
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VIII етап
22:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Шамони, скорост
Макс спорт 3
16:30 Голф: "Скотиш Оупън", III ден
Max One
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Франция
БНТ 3
18:00 Конен спорт: Купа на България, Приморско, прескачане на препятствия
НЕДЕЛЯ, 12 юли
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
00:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Бразилия / Норвегия - Мексико / Англия
04:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Аржентина / Египет - Швейцария / Колумбия
Спорт
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 329, Конър Макгрегър - Макс Халауей
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Полша
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", второ състезание
Макс спорт 3
06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Бразилия
16:30 Голф: "Скотиш Оупън", IV ден
Макс спорт 1
08:00 Суперкарс: Таунсвил, трето състезание
10:30 Moto GP: ГП на Германия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Германия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Германия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Германия, състезание
Ринг
12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Бяла, финали
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", IХ етап
19:30 Автомобилизъм: "6 часа на Сао Пауло"
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Италия
Евроспорт 2
15:00 Тенис (двойки жени): "Уимбълдън", финал
17:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", финал
21:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Шамони, трудност
23:30 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, IV ден
Max One
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Германия
БНТ 3
18:00 Конен спорт: Купа на България, Приморско, прескачане на препятствия