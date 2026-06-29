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Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 юли)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

05 Юли 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 6 юли

Спорт

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", IV ден
13:00 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
18:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал
21:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/8-финал

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", III етап

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Мексико - Англия
22:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Португалия - Испания

 

ВТОРНИК, 7 юли

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: САЩ - Белгия
19:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Аржентина - Египет
23:00 Мондиал 2026, 1/8-финал: Швейцария - Колумбия

Спорт

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", IV етап

Евроспорт 2

15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
17:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал

 

СРЯДА, 8 юли

Спорт

Макс спорт 2

06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Турция - Полша
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Бразилия
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Чехия - Германия

Евроспорт 1

14:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", V етап

Евроспорт 2

15:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал
17:30 Тенис: "Уимбълдън", 1/4-финал

Max One

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - България

 

ЧЕТВЪРТЪК, 9 юли

Спорт

Макс спорт 2

07:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - Франция

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VI етап

Макс спорт 3

15:00 Голф: "Скотиш Оупън", I ден

Евроспорт 2

15:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/2-финал
17:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/2-финал
19:30 Тенис (смесени двойки): "Уимбълдън", финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, I ден

Футбол

Диема спорт

21:00 Лига Европа, I кв. кръг, първи мач: ЦСКА - "Дери Сити"

БНТ 1 / БНТ 3

23:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Франция - Мароко

 

ПЕТЪК, 10 юли

Спорт

Макс спорт 2

07:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Турция
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Полша - Бразилия

Макс спорт 1

08:40 Суперкарс: Таунсвил, първо състезание
11:35 Moto GP: ГП на Германия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Германия, тренировка

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VII етап
19:00 Маунтинбайк (жени): СК в Пал Аринсал, крос кънтри на късо трасе
19:45 Маунтинбайк (мъже): СК в Пал Аринсал, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 3

15:00 Голф: "Скотиш Оупън", II ден

Евроспорт 2

15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/2-финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, II ден

Max One

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Чехия
21:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Монако

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Португалия / Испания - САЩ / Белгия

 

СЪБОТА, 11 юли

Спорт

Макс спорт 1

08:00 Суперкарс: Таунсвил, второ състезание
11:00 Moto GP: ГП на Германия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Германия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Германия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Германия, спринт
19:30 Сенши: бойна галавечер във Варна

Евроспорт 2

13:15 Маунтинбайк (жени): СК в Пал Аринсал, спускане
15:00 Тенис (двойки мъже): "Уимбълдън", финал
17:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, III ден

Макс спорт 2

13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Турция
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", първо състезание

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", VIII етап
22:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Шамони, скорост

Макс спорт 3

16:30 Голф: "Скотиш Оупън", III ден

Max One

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Франция

БНТ 3

18:00 Конен спорт: Купа на България, Приморско, прескачане на препятствия

 

НЕДЕЛЯ, 12 юли

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

00:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Бразилия / Норвегия - Мексико / Англия
04:00 Мондиал 2026, 1/4-финал: Аржентина / Египет - Швейцария / Колумбия

Спорт

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 329, Конър Макгрегър - Макс Халауей
13:20 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Полша
16:10 Автомобилизъм: "ADAC GT Мастърс", "Нюрбургринг", второ състезание

Макс спорт 3

06:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Бразилия
16:30 Голф: "Скотиш Оупън", IV ден

Макс спорт 1

08:00 Суперкарс: Таунсвил, трето състезание
10:30 Moto GP: ГП на Германия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Германия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Германия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Германия, състезание

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Бяла, финали

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", IХ етап
19:30 Автомобилизъм: "6 часа на Сао Пауло"

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - Италия

Евроспорт 2

15:00 Тенис (двойки жени): "Уимбълдън", финал
17:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", финал
21:30 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Шамони, трудност
23:30 Голф: PGA тур, Шампионат на Кентъки, IV ден

Max One

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Германия

БНТ 3

18:00 Конен спорт: Купа на България, Приморско, прескачане на препятствия

 

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