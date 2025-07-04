Спортът по телевизията - 6 юли

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", III ден

13:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Карен Хачанов - Камил Майхжак

15:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/8-финал, Сонай Картал - Анастасия Павлюченкова

17:30 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/8-финал, Арина Сабаленка - Елизе Мертенс

19:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Андрей Рубльов - Карлос Алкарас

БНТ 3

09:00 Модерен петобой (жени): Финали за СК в Александрия, финал

16:00 Модерен петобой (мъже): Финали за СК в Александрия, финал

19:00 Футбол (жени): Евро 2025, Норвегия - Финландия

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Швейцария - Исландия

Диема спорт 3

11:30 Формула 3: ГП на Вeликобритания, състезание

13:05 Формула 2: ГП на Вeликобритания, състезание

17:00 Формула 1: ГП на Вeликобритания, състезание

Диема спорт

12:55 "Порше Карера Къп Бенелюкс": ГП на Унгария, второ състезание

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", II етап

Макс спорт 1

13:30 Голф: "Интернешънъл Оупън", IV ден

21:00 НАСКАР: Илинойс

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол: СП за юноши до 19 г., мач за 3-то място, Нова Зеландия - Словения

21:00 Баскетбол: СП за юноши до 19 г., финал, САЩ - Германия

Макс спорт 4

23:55 Футбол: МЛС, "Кълъмбъс Крю" - "Сиатъл Саундърс"