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Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 юни)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

21 Юни 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 22 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Уругвай - Кабо Верде
04:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Египет
20:00 Мондиал 2026: Аржентина - Австрия
00:00 Мондиал 2026: Франция - Ирак

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №3, "Барселона" - "Валенсия"

 

ВТОРНИК, 23 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Норвегия - Сенегал
20:00 Мондиал 2026: Португалия - Узбекистан
23:00 Мондиал 2026: Англия - Гана

БНТ 3

06:00 Мондиал 2026: Йордания - Алжир

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

 

СРЯДА, 24 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Панама - Хърватия
05:00 Мондиал 2026: Колумбия - ДР Конго

БНТ 1

22:00 Мондиал 2026: Швейцария - Канада

БНТ 3

22:00 Мондиал 2026: Босна и Херцеговина - Катар

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

Max One

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия

Макс спорт 2

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - САЩ

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №4, "Барселона" - "Валенсия"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юни

Футбол

БНТ 1

01:00 Мондиал 2026: Шотландия - Бразилия
04:00 Мондиал 2026: Чехия - Мексико
23:00 Мондиал 2026: Германия - Еквадор

БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Мароко - Хаити
04:00 Мондиал 2026: Южна Африка - Южна Корея
23:00 Мондиал 2026: Кюрасао - Кот д`Ивоар

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал

Макс спорт 4

14:00 Голф: Открито първенство на Италия, I ден
19:00 WRC: рали "Гърция", шейкдаун, Атина

Макс спорт 2

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - САЩ

Max One

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - България

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден

 

ПЕТЪК, 26 юни

Футбол

БНТ 1

02:00 Мондиал 2026: Тунис - Нидерландия
05:00 Мондиал 2026: Турция - САЩ
22:00 Мондиал 2026: Норвегия - Франция

БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Япония - Швеция
05:00 Мондиал 2026: Парагвай - Австралия
22:00 Мондиал 2026: Сенегал - Ирак

Спорт

Макс спорт 4

10:00 Голф (жени): Шампионат за аматьори, 1/4-финали
14:00 Голф: Открито първенство на Италия, II ден

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Австрия, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Австрия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Австрия, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Австрия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Австрия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Австрия, втора тренировка
19:35 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, тренировка

БНТ 3

11:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, тренировка
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Италия

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Куба

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", II ден

 

СЪБОТА, 27 юни

Футбол

БНТ 1

03:00 Мондиал 2026: Уругвай - Испания
06:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Белгия
00:00 Мондиал 2026: Панама - Англия

БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Кабо Верде - Саудитска Арабия
06:00 Мондиал 2026: Египет - Иран
00:00 Мондиал 2026: Хърватия - Гана

Спорт

Нова спорт

06:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 1
08:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 2
10:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 3
16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване
00:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 1

Ринг

10:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
12:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
15:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали

Макс спорт 4

10:30 Голф (жени): Шампионат за аматьори, финал (I сесия)
14:30 Голф: Открито първенство на Италия, III ден

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, квалификация
16:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, спринт
19:00 ММА: UFC Fight Night, Рафаел Физиев - Мануел Торес
22:30 ММА: Cage Warriors 208, галавечер в Лондон

Макс спорт 1

11:00 WRC: рали "Гърция", SS10 Менало 1
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, финал
19:00 WRC: рали "Гърция", SS13 Менало 2
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Сърбия

Диема спорт 3

11:05 Формула 3: ГП на Австрия, спринт
12:20 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Австрия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Австрия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Австрия, квалификация

БНТ 3

11:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
15:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
17:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
22:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (жени): първенство на Испания, общ старт
15:00 Колоездене (жени): първенство на Франция, общ старт
18:20 БМХ: ЕП в Сариан, рейсинг

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Бразилия

Max One

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №5, "Валенсия" - "Барселона"

 

НЕДЕЛЯ, 28 юни

Футбол

БНТ 1

02:30 Мондиал 2026: Колумбия - Португалия
05:00 Мондиал 2026: Йордания - Аржентина

БНТ 3

02:30 Мондиал 2026: ДР Конго - Узбекистан
05:00 Мондиал 2026: Алжир - Австрия

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026: 1/16-финал

Спорт

Нова спорт

06:30 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 2
16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване

БНТ 3

08:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
11:30 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, финал
17:15 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

Макс спорт 1

09:30 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки 1
14:00 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки2, бонус етап 
22:30 НАСКАР: Сонома

Диема спорт 3

09:40 Формула 3: ГП на Австрия, състезание
11:10 Формула 2: ГП на Австрия, състезание
12:50 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Австрия, състезание

Макс спорт 2

10:30 Moto GP: ГП на Нидерландия, загрявка
12:00 Moto 3: ГП на Нидерландия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Нидерландия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, състезание
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Япония
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Аржентина

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Шабла, финали
18:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, финали

Макс спорт 4

13:00 Голф: Открито първенство на Италия, IV ден

Max One

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Украйна
19:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Париж

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): първенство на Испания, общ старт
16:15 Колоездене (мъже): първенство на Франция, общ старт

Евроспорт 2

15:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, второ състезание
21:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 3

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия

 

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