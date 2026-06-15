Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 22 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
01:00 Мондиал 2026: Уругвай - Кабо Верде
04:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Египет
20:00 Мондиал 2026: Аржентина - Австрия
00:00 Мондиал 2026: Франция - Ирак
Спорт
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
Макс спорт 1
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
Диема спорт 2
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №3, "Барселона" - "Валенсия"
ВТОРНИК, 23 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
03:00 Мондиал 2026: Норвегия - Сенегал
20:00 Мондиал 2026: Португалия - Узбекистан
23:00 Мондиал 2026: Англия - Гана
БНТ 3
06:00 Мондиал 2026: Йордания - Алжир
Спорт
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
Макс спорт 1
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
СРЯДА, 24 юни
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
02:00 Мондиал 2026: Панама - Хърватия
05:00 Мондиал 2026: Колумбия - ДР Конго
БНТ 1
22:00 Мондиал 2026: Швейцария - Канада
БНТ 3
22:00 Мондиал 2026: Босна и Херцеговина - Катар
Спорт
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн
Макс спорт 1
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка
Max One
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия
Макс спорт 2
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - САЩ
Диема спорт 2
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №4, "Барселона" - "Валенсия"
ЧЕТВЪРТЪК, 25 юни
Футбол
БНТ 1
01:00 Мондиал 2026: Шотландия - Бразилия
04:00 Мондиал 2026: Чехия - Мексико
23:00 Мондиал 2026: Германия - Еквадор
БНТ 3
01:00 Мондиал 2026: Мароко - Хаити
04:00 Мондиал 2026: Южна Африка - Южна Корея
23:00 Мондиал 2026: Кюрасао - Кот д`Ивоар
Спорт
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал
Макс спорт 3
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал
Макс спорт 4
14:00 Голф: Открито първенство на Италия, I ден
19:00 WRC: рали "Гърция", шейкдаун, Атина
Макс спорт 2
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - САЩ
Max One
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - България
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден
ПЕТЪК, 26 юни
Футбол
БНТ 1
02:00 Мондиал 2026: Тунис - Нидерландия
05:00 Мондиал 2026: Турция - САЩ
22:00 Мондиал 2026: Норвегия - Франция
БНТ 3
02:00 Мондиал 2026: Япония - Швеция
05:00 Мондиал 2026: Парагвай - Австралия
22:00 Мондиал 2026: Сенегал - Ирак
Спорт
Макс спорт 4
10:00 Голф (жени): Шампионат за аматьори, 1/4-финали
14:00 Голф: Открито първенство на Италия, II ден
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Австрия, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Австрия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Австрия, първа тренировка
16:00 Формула 3: ГП на Австрия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Австрия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Австрия, втора тренировка
19:35 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, тренировка
БНТ 3
11:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, тренировка
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Италия
Макс спорт 1
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Куба
Макс спорт 3
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", II ден
СЪБОТА, 27 юни
Футбол
БНТ 1
03:00 Мондиал 2026: Уругвай - Испания
06:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Белгия
00:00 Мондиал 2026: Панама - Англия
БНТ 3
03:00 Мондиал 2026: Кабо Верде - Саудитска Арабия
06:00 Мондиал 2026: Египет - Иран
00:00 Мондиал 2026: Хърватия - Гана
Спорт
Нова спорт
06:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 1
08:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 2
10:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 3
16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване
00:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 1
Ринг
10:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
12:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
15:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали
Макс спорт 4
10:30 Голф (жени): Шампионат за аматьори, финал (I сесия)
14:30 Голф: Открито първенство на Италия, III ден
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, квалификация
16:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, спринт
19:00 ММА: UFC Fight Night, Рафаел Физиев - Мануел Торес
22:30 ММА: Cage Warriors 208, галавечер в Лондон
Макс спорт 1
11:00 WRC: рали "Гърция", SS10 Менало 1
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, финал
19:00 WRC: рали "Гърция", SS13 Менало 2
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Сърбия
Диема спорт 3
11:05 Формула 3: ГП на Австрия, спринт
12:20 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Австрия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Австрия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Австрия, квалификация
БНТ 3
11:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
15:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал
17:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
22:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
Евроспорт 1
13:15 Колоездене (жени): първенство на Испания, общ старт
15:00 Колоездене (жени): първенство на Франция, общ старт
18:20 БМХ: ЕП в Сариан, рейсинг
Макс спорт 3
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, финал
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Бразилия
Max One
17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден
Диема спорт 2
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №5, "Валенсия" - "Барселона"
НЕДЕЛЯ, 28 юни
Футбол
БНТ 1
02:30 Мондиал 2026: Колумбия - Португалия
05:00 Мондиал 2026: Йордания - Аржентина
БНТ 3
02:30 Мондиал 2026: ДР Конго - Узбекистан
05:00 Мондиал 2026: Алжир - Австрия
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026: 1/16-финал
Спорт
Нова спорт
06:30 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 2
16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване
БНТ 3
08:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
11:30 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, финал
17:15 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"
Макс спорт 1
09:30 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки 1
14:00 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки2, бонус етап
22:30 НАСКАР: Сонома
Диема спорт 3
09:40 Формула 3: ГП на Австрия, състезание
11:10 Формула 2: ГП на Австрия, състезание
12:50 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Австрия, състезание
Макс спорт 2
10:30 Moto GP: ГП на Нидерландия, загрявка
12:00 Moto 3: ГП на Нидерландия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Нидерландия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, състезание
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Япония
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Аржентина
Ринг
12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Шабла, финали
18:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, финали
Макс спорт 4
13:00 Голф: Открито първенство на Италия, IV ден
Max One
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Украйна
19:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Париж
Евроспорт 1
14:30 Колоездене (мъже): първенство на Испания, общ старт
16:15 Колоездене (мъже): първенство на Франция, общ старт
Евроспорт 2
15:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, второ състезание
21:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", IV ден
Макс спорт 3
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия