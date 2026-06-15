Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 юни)

ПОНЕДЕЛНИК, 22 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Уругвай - Кабо Верде

04:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Египет

20:00 Мондиал 2026: Аржентина - Австрия

00:00 Мондиал 2026: Франция - Ирак

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №3, "Барселона" - "Валенсия"

ВТОРНИК, 23 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Норвегия - Сенегал

20:00 Мондиал 2026: Португалия - Узбекистан

23:00 Мондиал 2026: Англия - Гана

БНТ 3

06:00 Мондиал 2026: Йордания - Алжир

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

СРЯДА, 24 юни

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Панама - Хърватия

05:00 Мондиал 2026: Колумбия - ДР Конго

БНТ 1

22:00 Мондиал 2026: Швейцария - Канада

БНТ 3

22:00 Мондиал 2026: Босна и Херцеговина - Катар

Спорт

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн

Макс спорт 1

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка

Max One

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Италия

Макс спорт 2

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - САЩ

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №4, "Барселона" - "Валенсия"

ЧЕТВЪРТЪК, 25 юни

Футбол

БНТ 1

01:00 Мондиал 2026: Шотландия - Бразилия

04:00 Мондиал 2026: Чехия - Мексико

23:00 Мондиал 2026: Германия - Еквадор

БНТ 3

01:00 Мондиал 2026: Мароко - Хаити

04:00 Мондиал 2026: Южна Африка - Южна Корея

23:00 Мондиал 2026: Кюрасао - Кот д`Ивоар

Спорт

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал

Макс спорт 3

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал

Макс спорт 4

14:00 Голф: Открито първенство на Италия, I ден

19:00 WRC: рали "Гърция", шейкдаун, Атина

Макс спорт 2

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Иран - САЩ

Max One

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - България

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден

ПЕТЪК, 26 юни

Футбол

БНТ 1

02:00 Мондиал 2026: Тунис - Нидерландия

05:00 Мондиал 2026: Турция - САЩ

22:00 Мондиал 2026: Норвегия - Франция

БНТ 3

02:00 Мондиал 2026: Япония - Швеция

05:00 Мондиал 2026: Парагвай - Австралия

22:00 Мондиал 2026: Сенегал - Ирак

Спорт

Макс спорт 4

10:00 Голф (жени): Шампионат за аматьори, 1/4-финали

14:00 Голф: Открито първенство на Италия, II ден

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Австрия, тренировка

12:05 Формула 2: ГП на Австрия, тренировка

14:30 Формула 1: ГП на Австрия, първа тренировка

16:00 Формула 3: ГП на Австрия, квалификация

16:55 Формула 2: ГП на Австрия, квалификация

18:00 Формула 1: ГП на Австрия, втора тренировка

19:35 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, тренировка

БНТ 3

11:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал

15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Нидерландия, първа тренировка

15:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, тренировка

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Италия

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/2-финал

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Куба

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/2-финал

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", II ден

СЪБОТА, 27 юни

Футбол

БНТ 1

03:00 Мондиал 2026: Уругвай - Испания

06:00 Мондиал 2026: Нова Зеландия - Белгия

00:00 Мондиал 2026: Панама - Англия

БНТ 3

03:00 Мондиал 2026: Кабо Верде - Саудитска Арабия

06:00 Мондиал 2026: Египет - Иран

00:00 Мондиал 2026: Хърватия - Гана

Спорт

Нова спорт

06:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 1

08:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 2

10:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", колоездене 3

16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване

00:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 1

Ринг

10:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали

12:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали

15:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали

17:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, 1/2-финали

Макс спорт 4

10:30 Голф (жени): Шампионат за аматьори, финал (I сесия)

14:30 Голф: Открито първенство на Италия, III ден

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Нидерландия, квалификация

16:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, спринт

19:00 ММА: UFC Fight Night, Рафаел Физиев - Мануел Торес

22:30 ММА: Cage Warriors 208, галавечер в Лондон

Макс спорт 1

11:00 WRC: рали "Гърция", SS10 Менало 1

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, финал

19:00 WRC: рали "Гърция", SS13 Менало 2

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Сърбия

Диема спорт 3

11:05 Формула 3: ГП на Австрия, спринт

12:20 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, квалификация

13:30 Формула 1: ГП на Австрия, трета тренировка

15:15 Формула 2: ГП на Австрия, спринт

17:00 Формула 1: ГП на Австрия, квалификация

БНТ 3

11:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал

15:30 Модерен петобой (мъже): Финали на СК в Будапеща, 1/2-финал

17:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

22:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

Евроспорт 1

13:15 Колоездене (жени): първенство на Испания, общ старт

15:00 Колоездене (жени): първенство на Франция, общ старт

18:20 БМХ: ЕП в Сариан, рейсинг

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, финал

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Бразилия

Max One

17:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Канада

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден

Диема спорт 2

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №5, "Валенсия" - "Барселона"

НЕДЕЛЯ, 28 юни

Футбол

БНТ 1

02:30 Мондиал 2026: Колумбия - Португалия

05:00 Мондиал 2026: Йордания - Аржентина

БНТ 3

02:30 Мондиал 2026: ДР Конго - Узбекистан

05:00 Мондиал 2026: Алжир - Австрия

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026: 1/16-финал

Спорт

Нова спорт

06:30 Ултрамаратон: "Витоша 100", бягане 2

16:00 Ултрамаратон: "Витоша 100", церемония по награждаване

БНТ 3

08:00 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

11:30 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

15:30 Модерен петобой (жени): Финали на СК в Будапеща, финал

17:15 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "24 часа на Спа"

Макс спорт 1

09:30 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки 1

14:00 WRC: рали "Гърция", SS15 Лутраки2, бонус етап

22:30 НАСКАР: Сонома

Диема спорт 3

09:40 Формула 3: ГП на Австрия, състезание

11:10 Формула 2: ГП на Австрия, състезание

12:50 "Порше Суперкъп": ГП на Австрия, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Австрия, състезание

Макс спорт 2

10:30 Moto GP: ГП на Нидерландия, загрявка

12:00 Moto 3: ГП на Нидерландия, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Нидерландия, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Нидерландия, състезание

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Япония

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Аржентина

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Шабла, финали

18:00 Падел: Премиър тур, Валядолид, финали

Макс спорт 4

13:00 Голф: Открито първенство на Италия, IV ден

Max One

14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Украйна

19:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Париж

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): първенство на Испания, общ старт

16:15 Колоездене (мъже): първенство на Франция, общ старт

Евроспорт 2

15:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, първо състезание

16:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, първо състезание

18:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MX2, второ състезание

19:00 Мотокрос: СШ в Португалия, MXGP, второ състезание

21:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 3

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия