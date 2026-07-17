Футболна и спортна ТВ седмица (27 юли - 2 август)

ПОНЕДЕЛНИК, 27 юли
Спорт
Диема спорт
03:00 Бокс: верига "Зуфа"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Евроспорт 2
13:00 Фехтовка: СП в Хонконг
Макс спорт 3
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Дунав" - "Лудогорец"
21:15 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Пловдив)
ВТОРНИК, 28 юли
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, I етап
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Евроспорт 2
12:00 Фехтовка: СП в Хонконг
16:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг
Макс спорт 3
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
Футбол
Диема спорт
18:30 Втора лига: "Добруджа" - "Пирин" (Благоевград)
bTV
20:30 Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш: "ЦСКА 1948" - "Спартак" (Търнава)
СРЯДА, 29 юли
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Тигре" - "Насионал"
03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Сантос" - "Универсидад Сентрал"
18:00 Шампионска лига, II кв. кръг, реванш: "Кайрат" - "Омония" (Никозия)
Диема спорт 3
13:00 Контрола: "Серезо Осака" - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт
20:30 Шампионска лига, II кв. кръг, реванш: "Университатя" (Крайова) - "Левски"
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, II етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Словения - Турция
14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Китай
Евроспорт 2
11:30 Фехтовка: СП в Хонконг
14:45 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг
Макс спорт 3
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
ЧЕТВЪРТЪК, 30 юли
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Вашку да Гама" - "Индепендиенте" (Меделин)
20:45 Лига Европа, II кв. кръг, реванш: ПАОК - "Динамо" (Киев)
Диема спорт
21:00 Лига Европа, II кв. кръг, реванш: ЦСКА - "Карабах"
Диема спорт 2
21:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш: "Лудогорец" - "Апоел" (Тел Авив)
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос
15:00 Голф (жени): "AIG Оупън", I ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, III етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, II етап
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ
14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Украйна
20:00 WRC: рали "Финландия", SSS1 Харю 1
Евроспорт 2
10:15 Фехтовка: СП в Хонконг
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал
22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", I ден
Макс спорт 3
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
23:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
01:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
ПЕТЪК, 31 юли
Футбол
Макс спорт 4
01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Гремио" - "Боливар"
03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "О'Хигинс" - "Бока Хуниорс"
21:45 Контрола: "Бирмингам" - "Барселона"
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Славия" - "Локомотив 1929" (София)
21:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Арда"
Спорт
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал
15:00 Голф (жени): "AIG Оупън", II ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (I сесия)
16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, III етап
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (II сесия)
22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", II ден
БНТ 3
15:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, отборно
Макс спорт 3
18:00 WRC: рали "Финландия", SS9 Хохо 2
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал
СЪБОТА, 1 август
Спорт
Макс спорт 1
05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал
11:10 Суперкарс: Пърт, второ състезание
14:00 Голф (жени): "AIG Оупън", III ден
Макс спорт 2
08:05 Суперкарс: Пърт, първо състезание
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Словения - Полша
14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Япония - САЩ
21:00 ММА: UFC Fight Night, Урош Медич - Даниел Родригес
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (I сесия)
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", I етап
21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026
Макс спорт 3
12:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 1
19:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 2
01:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
03:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал
Евроспорт 2
12:50 Трейл: Световни серии, Пицтал
15:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (II сесия)
20:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", III ден
Ринг
14:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали
18:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали
БНТ 3
18:30 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, дуети, волна програма
21:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, жени, синхронно, финал
21:55 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "Маникур", спринт
bTV Action
19:00 ММА: галавечер BRAVE 107
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Контрола: "Токио" - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Левски" - "Септември" (София)
21:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
НЕДЕЛЯ, 2 август
Спорт
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, финал
10:15 Суперкарс: Пърт, трето състезание
14:00 Голф (жени): "AIG Оупън", IV ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал (I сесия)
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, V етап
16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап
Макс спорт 3
10:30 WRC: рали "Финландия", SS19 Химос-Йемса 1
13:00 WRC: рали "Финландия", SS20 Химос-Йемса 2, бонус етап
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал
21:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал
Макс спорт 2
10:40 Волейбол (мъже): Лига на нациите, мач за 3-то място, Япония - Словения
14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, финал, САЩ - Полша
Ринг
14:00 Падел: Премиър тур, Претория, финали
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал (II сесия)
18:00 Мотокрос: СШ във Фландрия, MXGP, второ състезание
20:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", IV ден
БНТ 3
16:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "Маникур", спринт
21:55 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, жени, 1 м трамплин, финал
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Враца)
21:15 Първа лига: ЦСКА - "Дунав"