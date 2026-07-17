Футболна и спортна ТВ седмица (27 юли - 2 август)

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ПОНЕДЕЛНИК, 27 юли

Спорт

Диема спорт

03:00 Бокс: верига "Зуфа"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", I кръг

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Евроспорт 2

13:00 Фехтовка: СП в Хонконг

Макс спорт 3

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Дунав" - "Лудогорец"

21:15 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Пловдив)

ВТОРНИК, 28 юли

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, I етап

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Евроспорт 2

12:00 Фехтовка: СП в Хонконг

16:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг

Макс спорт 3

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Футбол

Диема спорт

18:30 Втора лига: "Добруджа" - "Пирин" (Благоевград)

bTV

20:30 Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш: "ЦСКА 1948" - "Спартак" (Търнава)

СРЯДА, 29 юли

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Тигре" - "Насионал"

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Сантос" - "Универсидад Сентрал"

18:00 Шампионска лига, II кв. кръг, реванш: "Кайрат" - "Омония" (Никозия)

Диема спорт 3

13:00 Контрола: "Серезо Осака" - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт

20:30 Шампионска лига, II кв. кръг, реванш: "Университатя" (Крайова) - "Левски"

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, II етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, I етап

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Макс спорт 2

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Словения - Турция

14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Китай

Евроспорт 2

11:30 Фехтовка: СП в Хонконг

14:45 Снукър: "Шанхай Мастърс", II кръг

Макс спорт 3

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

ЧЕТВЪРТЪК, 30 юли

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Вашку да Гама" - "Индепендиенте" (Меделин)

20:45 Лига Европа, II кв. кръг, реванш: ПАОК - "Динамо" (Киев)

Диема спорт

21:00 Лига Европа, II кв. кръг, реванш: ЦСКА - "Карабах"

Диема спорт 2

21:00 Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш: "Лудогорец" - "Апоел" (Тел Авив)

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос

15:00 Голф (жени): "AIG Оупън", I ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ен, III етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, II етап

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Макс спорт 2

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Италия - САЩ

14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Полша - Украйна

20:00 WRC: рали "Финландия", SSS1 Харю 1

Евроспорт 2

10:15 Фехтовка: СП в Хонконг

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал

22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", I ден

Макс спорт 3

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

23:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

01:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

ПЕТЪК, 31 юли

Футбол

Макс спорт 4

01:00 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "Гремио" - "Боливар"

03:30 Копа Судамерикана, плейоф, реванш: "О'Хигинс" - "Бока Хуниорс"

21:45 Контрола: "Бирмингам" - "Барселона"

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Славия" - "Локомотив 1929" (София)

21:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Арда"

Спорт

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/4-финал

15:00 Голф (жени): "AIG Оупън", II ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (I сесия)

16:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, III етап

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (II сесия)

22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", II ден

БНТ 3

15:30 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, отборно

Макс спорт 3

18:00 WRC: рали "Финландия", SS9 Хохо 2

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/4-финал

СЪБОТА, 1 август

Спорт

Макс спорт 1

05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал

07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал

11:10 Суперкарс: Пърт, второ състезание

14:00 Голф (жени): "AIG Оупън", III ден

Макс спорт 2

08:05 Суперкарс: Пърт, първо състезание

10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Словения - Полша

14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/2-финал, Япония - САЩ

21:00 ММА: UFC Fight Night, Урош Медич - Даниел Родригес

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (I сесия)

16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", I етап

21:00 Лека атлетика: Игри на Британската общност, Глазгоу 2026

Макс спорт 3

12:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 1

19:00 WRC: рали "Финландия", SS14 Леусту 2

01:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал

03:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал

Евроспорт 2

12:50 Трейл: Световни серии, Пицтал

15:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/2-финал (II сесия)

20:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", III ден

Ринг

14:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали

18:00 Падел: Премиър тур, Претория, 1/2-финали

БНТ 3

18:30 Плуване: ЕП в Париж, артистично плуване, дуети, волна програма

21:00 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, кула, жени, синхронно, финал

21:55 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "Маникур", спринт

bTV Action

19:00 ММА: галавечер BRAVE 107

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Контрола: "Токио" - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Левски" - "Септември" (София)

21:15 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"

НЕДЕЛЯ, 2 август

Спорт

Макс спорт 1

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, финал

10:15 Суперкарс: Пърт, трето състезание

14:00 Голф (жени): "AIG Оупън", IV ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал (I сесия)

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, V етап

16:45 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап

Макс спорт 3

10:30 WRC: рали "Финландия", SS19 Химос-Йемса 1

13:00 WRC: рали "Финландия", SS20 Химос-Йемса 2, бонус етап

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Монреал

21:30 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал

Макс спорт 2

10:40 Волейбол (мъже): Лига на нациите, мач за 3-то място, Япония - Словения

14:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, финал, САЩ - Полша

Ринг

14:00 Падел: Премиър тур, Претория, финали

Евроспорт 2

14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", финал (II сесия)

18:00 Мотокрос: СШ във Фландрия, MXGP, второ състезание

20:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", IV ден

БНТ 3

16:20 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", "Маникур", спринт

21:55 Плуване: ЕП в Париж, скокове във вода, жени, 1 м трамплин, финал

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Лудогорец" - "Ботев" (Враца)

21:15 Първа лига: ЦСКА - "Дунав"