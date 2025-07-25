Спортът по телевизията - 27 юли

Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал, Корентен Муте - Алекс де Минор
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, 1/2-финал, Алехандро Давидович Фокина - Бен Шелтън
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон, финал
БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
19:00 Футбол: Евро 2025 за жени, финал, Англия - Испания
Евроспорт 2
08:55 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
11:20 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
15:20 Маунтинбайк (жени): ЕП в Мегако
18:50 Формула Е: Лондон
20:00 Голф: PGA тур, "3М Оупън", IV ден
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание
Евроспорт 1 / Диема спорт 3
12:40 Суперкупа на "Порше": ГП на Белгия, състезание
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", II етап
16:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХХI етап
Макс спорт 4
15:30 Голф: "Синиър Оупън", IV ден
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, мач за 3-то място, Полша - Япония
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, финал, Италия - Бразилия
Диема спорт 2
19:45 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Ботев" (Пловдив)
22:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 3
21:00 НАСКАР: Индиана
Макс спорт 4
21:00 Футбол: Контрола, "Комо" - "Аякс"
Диема спорт
21:15 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Левски"