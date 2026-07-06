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Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 юли)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

12 Юли 2026

ПОНЕДЕЛНИК, 13 юли

Спорт

Макс спорт 1

02:00 НАСКАР: Хемптън
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Макс спорт 2

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

 

ВТОРНИК, 14 юли

Спорт

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап

Max One

16:00 Волейбол (юноши): ЕП до 18 г., Чехия - България

Макс спорт 2

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Футбол

Диема спорт

20:30 Шампионска лига, I кв. кръг, реванш: "Левски" - "Борац" (Баня Лука)

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026, 1/2-финал: Франция - Испания

 

СРЯДА, 15 юли

Спорт

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
00:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Бразилия

Макс спорт 2

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Италия
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг

Евроспорт 1

14:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап

БНТ 3

18:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия

Max One

20:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша

Макс спорт 4

21:00 Волейбол (юноши): ЕП до 18 г., България - Испания

Футбол

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026, 1/2-финал: Англия - Аржентина

 

ЧЕТВЪРТЪК, 16 юли

Спорт

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън 154", I ден

БНТ 3

10:30 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
16:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия
18:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Украйна

Евроспорт 1

14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап

Макс спорт 2

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", I ден

Футбол

Диема спорт 

20:30 Лига Европа, I кв. кръг, реванш: "Дери Сити" - ЦСКА

 

ПЕТЪК, 17 юли

Спорт

Макс спорт 2

04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Бразилия
07:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Аржентина
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Ди Оупън 154", II ден
21:30 Голф: "Ди Оупън 154", II ден

БНТ 3

10:30 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
17:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети

Диема спорт 3

10:55 Формула 3: ГП на Белгия, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Белгия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Белгия, първа тренировка
15:55 Формула 3: ГП на Белгия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Белгия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Белгия, втора тренировка
19:30 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, тренировка

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", II ден

Max One

23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Дунав от Русе"

 

СЪБОТА, 18 юли

Спорт

Макс спорт 2

04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Полша
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Италия
17:00 WRC: рали "Естония", SS13 Отепя 1
19:00 WRC: рали "Естония", SS15 Отепя 2
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, финал
23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Полша

БНТ 3

10:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
16:40 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
21:45 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано, спринт

Диема спорт 3

11:00 Формула 3: ГП на Белгия, спринт
12:20 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Белгия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Белгия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация

Макс спорт 4

12:00 Голф: "Ди Оупън 154", III ден

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал

Ринг

13:00 Падел: Премиър тур, Малага, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Малага, 1/2-финали

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал

Max One

16:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лондон

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", III ден

bTV Action

19:30 MMA: "Максфайт 66", бойна галавечер в Бургас

Футбол

Диема спорт

19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Арда"
21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)

БНТ 1 / БНТ 3

23:55 Мондиал 2026, мач за 3-то място: Франция / Испания - Англия / Аржентина

 

НЕДЕЛЯ, 19 юли

Спорт

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Дрикъс дю Плеси - Камару Усман
11:00 WRC: рали "Естония", SS17 Кярику 1
15:00 WRC: рали "Естония", SS18 Кярику 2, бонус етап
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Словения

Max One

04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - България
23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Франция

Макс спорт 1

09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Италия
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, финал

Диема спорт 3

09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание
12:45 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание

Макс спорт 4

11:00 Голф: "Ди Оупън 154", IV ден

БНТ 3

11:15 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано, спринт
17:15 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети

Ринг

12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Слънчев бряг, финали
16:00 Падел: Премиър тур, Малага, финали

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, финал

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХV етап

Евроспорт 2

15:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, второ състезание
23:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", IV ден

Футбол

Диема спорт

19:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Черно море"

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Мондиал 2026, финал: Франция / Испания - Англия / Аржентина

 

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