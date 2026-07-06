Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 юли)

ПОНЕДЕЛНИК, 13 юли
Спорт
Макс спорт 1
02:00 НАСКАР: Хемптън
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Макс спорт 2
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
ВТОРНИК, 14 юли
Спорт
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап
Max One
16:00 Волейбол (юноши): ЕП до 18 г., Чехия - България
Макс спорт 2
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
Футбол
Диема спорт
20:30 Шампионска лига, I кв. кръг, реванш: "Левски" - "Борац" (Баня Лука)
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026, 1/2-финал: Франция - Испания
СРЯДА, 15 юли
Спорт
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
00:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Бразилия
Макс спорт 2
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Япония - Италия
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг
Евроспорт 1
14:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХI етап
БНТ 3
18:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия
Max One
20:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша
Макс спорт 4
21:00 Волейбол (юноши): ЕП до 18 г., България - Испания
Футбол
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026, 1/2-финал: Англия - Аржентина
ЧЕТВЪРТЪК, 16 юли
Спорт
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Ди Оупън 154", I ден
БНТ 3
10:30 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
16:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, прескачане на препятствия
18:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Украйна
Евроспорт 1
14:15 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап
Макс спорт 2
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/4-финал
Евроспорт 2
19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", I ден
Футбол
Диема спорт
20:30 Лига Европа, I кв. кръг, реванш: "Дери Сити" - ЦСКА
ПЕТЪК, 17 юли
Спорт
Макс спорт 2
04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - Бразилия
07:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Аржентина
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, 1/2-финал
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Ди Оупън 154", II ден
21:30 Голф: "Ди Оупън 154", II ден
БНТ 3
10:30 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
17:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
Диема спорт 3
10:55 Формула 3: ГП на Белгия, тренировка
12:05 Формула 2: ГП на Белгия, тренировка
14:30 Формула 1: ГП на Белгия, първа тренировка
15:55 Формула 3: ГП на Белгия, квалификация
16:55 Формула 2: ГП на Белгия, квалификация
18:00 Формула 1: ГП на Белгия, втора тренировка
19:30 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, тренировка
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/4-финал
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/4-финал
Евроспорт 1
13:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIII етап
Евроспорт 2
19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", II ден
Max One
23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Китай - България
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "ЦСКА 1948"
21:15 Първа лига: "Левски" - "Дунав от Русе"
СЪБОТА, 18 юли
Спорт
Макс спорт 2
04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Бразилия - Полша
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Италия
17:00 WRC: рали "Естония", SS13 Отепя 1
19:00 WRC: рали "Естония", SS15 Отепя 2
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, финал
23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Полша
БНТ 3
10:00 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
16:40 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
21:45 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано, спринт
Диема спорт 3
11:00 Формула 3: ГП на Белгия, спринт
12:20 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, квалификация
13:30 Формула 1: ГП на Белгия, трета тренировка
15:15 Формула 2: ГП на Белгия, спринт
17:00 Формула 1: ГП на Белгия, квалификация
Макс спорт 4
12:00 Голф: "Ди Оупън 154", III ден
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал
Ринг
13:00 Падел: Премиър тур, Малага, 1/2-финали
17:00 Падел: Премиър тур, Малага, 1/2-финали
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал
Max One
16:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Лондон
Евроспорт 2
19:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", III ден
bTV Action
19:30 MMA: "Максфайт 66", бойна галавечер в Бургас
Футбол
Диема спорт
19:00 Първа лига: "Септември" (София) - "Арда"
21:15 Първа лига: "Лудогорец" - "Локомотив" (Пловдив)
БНТ 1 / БНТ 3
23:55 Мондиал 2026, мач за 3-то място: Франция / Испания - Англия / Аржентина
НЕДЕЛЯ, 19 юли
Спорт
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Дрикъс дю Плеси - Камару Усман
11:00 WRC: рали "Естония", SS17 Кярику 1
15:00 WRC: рали "Естония", SS18 Кярику 2, бонус етап
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Сърбия - Словения
Max One
04:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, САЩ - България
23:55 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Франция
Макс спорт 1
09:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Италия
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, финал
Диема спорт 3
09:30 Формула 3: ГП на Белгия, състезание
11:00 Формула 2: ГП на Белгия, състезание
12:45 "Порше Суперкъп": ГП на Белгия, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Белгия, състезание
Макс спорт 4
11:00 Голф: "Ди Оупън 154", IV ден
БНТ 3
11:15 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Мизано, спринт
17:15 Лека атлетика: ЕП до 18 г. в Риети
Ринг
12:00 Плажен волейбол: "Грифид Мастърс", Слънчев бряг, финали
16:00 Падел: Премиър тур, Малага, финали
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, финал
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХV етап
Евроспорт 2
15:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, първо състезание
16:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, първо състезание
18:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MX2, второ състезание
19:00 Мотокрос: СШ във Великобритания, MXGP, второ състезание
23:00 Голф: PGA тур, "Коралс Чемпиъншип", IV ден
Футбол
Диема спорт
19:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Черно море"
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Мондиал 2026, финал: Франция / Испания - Англия / Аржентина