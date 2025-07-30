Спортът по телевизията - 31 юли

Диема спорт 2
01:30 Футбол: контрола, "Уест Хем" - "Евертън"
04:30 Футбол: контрола, "Манчестър Юнайтед" - "Борнемут"
19:00 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш, ХИК (Хелзинки) - "Арда"
БНТ 3
05:00 Плуване: СП в Сингапур, серии
13:15 Скокове във вода (жени): СП в Сингапур, кула
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Марк Селби
16:15 Колоездене (жени): "Тур дьо Франс", VI етап
Макс спорт 2
10:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Франция - Словения
14:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, 1/4-финал, Япония - Полша
20:00 WRC: рали "Финландия", SS1 Харю 1
БНТ 1 / БНТ 3
14:00 Плуване: СП в Сингапур, финали
Евроспорт 2
14:30 Снукър: "Шанхай Мастърс", 1/4-финал, Кайрън Уилсън - Рони О`Съливан
22:00 Голф: PGA тур, "Уиндъм Чемпиъншип", I ден
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Карен Хачанов - Емилио Нава
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Томас Ечевери - Франсиско Серундоло
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Лърнър Тиен - Райли Опелка
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Александър Мюлер - Холгер Руне
Макс спорт 3
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Лоренцо Музети - Алекс Микелсън
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Нуно Боржеш - Каспер Рууд
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Александър Зверев - Матео Арналди
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Торонто, Даниил Медведев - Алексей Попирин
Диема спорт 3
20:45 Футбол: Лига на конференцията, II кв. кръг, реванш, "Истанбул Башакшехир" - "Черно море"
Диема спорт
22:00 Футбол: Лига Европа, II кв. кръг, реванш, "Брага" - "Левски"
Ринг
22:45 Футбол: Суперкупа на Португалия, "Спортинг" (Лисабон) - "Бенфика"