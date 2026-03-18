Спортът по телевизията - 19 март

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Филаделфия Флайърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Баскония"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг, Рони О`Съливан - Шон Мърфи
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", III кръг, Джъд Тръмп - Роби Уилямс / Даниъл Уелс
17:00 Биатлон (жени): СК в Осло, 7,5 км спринт
18:30 Силов трибой: ЕП във Валета

Евроспорт 2

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Тин, слоупстайл
15:00 Колоездене (мъже): ГП на Денен
20:00 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 3

16:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/4-финал, реванш, "Фенербахче" - "Савино дел Бене" (Скандичи)
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Олимпик" (Лион) - "Селта"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Рома" - "Болоня"

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Лудогорец"

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Мидтиланд" - "Нотингам"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Астън Вила" - "Лил"

Ринг

19:45 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш, "Ракув" - "Фиорентина"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Порто" - "Щутгарт"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, реванш, АЕК (Ларнака) - "Кристъл Палас"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, реванш, "Бетис" - "Панатинайкос"

 

