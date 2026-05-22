Ерата на Гуардиола в "Манчестър Сити" приключи

"Манчестър Сити" официално потвърди, че мениджърът Хосеп Гуардиола ще напусне клуба след края на сезона. Британските медии спекулираха за голямата новина от няколко дни, а днес тя стана факт. 55-годишният испанец ще изведе "Сити" за последен път в неделното домакинство срещу "Астън Вила" от заключителния кръг на Премиър лийг. Решението му идва, въпреки че специалистът има договор до юни 2027 г., а феновете го подканяха с възгласи "Още една година, още една година, Гуардиола!"

Това ще бъде краят на 10-годишния престой на Хосеп Гуардиола, започнал през лятото на 2016 г. През този период той се превърна в най-успешния мениджър в историята на "Манчестър Сити". Под негово ръководство отборът спечели шест титли от Премиър лийг, три Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата на Англия и за пръв път Шампионската лига.

"Не ме питайте за причините, поради които си тръгвам. Няма причина, но дълбоко в себе си знам, че това е моментът. Нищо не е вечно. Вечни ще бъдат чувството, хората, спомените, любовта, която изпитвам към моя "Манчестър Сити". Работихме. Страдахме. Борихме се. И правехме нещата по нашия си начин", каза испанецът в официалното си изявление.

През този сезон Хосеп Гуардиола и "Манчестър Сити" бяха до последно в битката за седмата титла, но във вторник отборът завърши 1:1 с "Борнемут" и така загуби битката с "Арсенал".

Най-вероятният следващ мениджър на "Сити" ще бъде Енцо Мареска, за когото медиите на Острова твърдят, че е постигнал пълно съгласие с ръководството на клуба за 3-годишен договор, до лятото на 2029 г. За 46-годишния италианец обстановката е позната, тъй като той работи като асистент на Гуардиола от 2020 до 2021 г. и води младежкия отбор. Мареска за последно бе мениджър на "Челси", с който спечели Световното клубно първенство през лятото на м.г., но на 13 декември напусна заради разногласия с ръководството.