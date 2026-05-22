Ерата на Гуардиола в "Манчестър Сити" приключи

Клубът потвърди официално, че испанецът напуска поста си на мениджър след края на сезона

Днес, 15:06
ЕПА/БГНЕС
Хосеп Гуардиола ще напусне "Манчестър Сити" след неделния мач с "Астън Вила" след 20 спечелени трофея начело на отбора.

"Манчестър Сити" официално потвърди, че мениджърът Хосеп Гуардиола ще напусне клуба след края на сезона. Британските медии спекулираха за голямата новина от няколко дни, а днес тя стана факт. 55-годишният испанец ще изведе "Сити" за последен път в неделното домакинство срещу "Астън Вила" от заключителния кръг на Премиър лийг. Решението му идва, въпреки че специалистът има договор до юни 2027 г., а феновете го подканяха с възгласи "Още една година, още една година, Гуардиола!"

Това ще бъде краят на 10-годишния престой на Хосеп Гуардиола, започнал през лятото на 2016 г. През този период той се превърна в най-успешния мениджър в историята на "Манчестър Сити". Под негово ръководство отборът спечели шест титли от Премиър лийг, три Купи на Футболната асоциация, пет Купи на лигата на Англия и за пръв път Шампионската лига.

"Не ме питайте за причините, поради които си тръгвам. Няма причина, но дълбоко в себе си знам, че това е моментът. Нищо не е вечно. Вечни ще бъдат чувството, хората, спомените, любовта, която изпитвам към моя "Манчестър Сити". Работихме. Страдахме. Борихме се. И правехме нещата по нашия си начин", каза испанецът в официалното си изявление.

През този сезон Хосеп Гуардиола и "Манчестър Сити" бяха до последно в битката за седмата титла, но във вторник отборът завърши 1:1 с "Борнемут" и така загуби битката с "Арсенал".

Най-вероятният следващ мениджър на "Сити" ще бъде Енцо Мареска, за когото медиите на Острова твърдят, че е постигнал пълно съгласие с ръководството на клуба за 3-годишен договор, до лятото на 2029 г. За 46-годишния италианец обстановката е позната, тъй като той работи като асистент на Гуардиола от 2020 до 2021 г. и води младежкия отбор. Мареска за последно бе мениджър на "Челси", с който спечели Световното клубно първенство през лятото на м.г., но на 13 декември напусна заради разногласия с ръководството.

