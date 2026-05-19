"Арсенал" е шампион на Англия след 22 г. чакане

"Арсенал" е новият шампион на Англия! "Топчиите" спечелиха титлата за сезон 2025/26 един кръг предсрочно, благодарение на грешка на преследвача си "Манчестър Сити". Тимът на мениджъра Хосеп Гуардиола едва се спаси от загуба и завърши 1:1 при гостуването срещу "Борнемут" в мач от XXXVII кръг на Премиър лийг. "Сити" се нуждаеше от задължителна победа, за да остане в битката за първото място. След днешния мач отборът е втори със 78 точки, като изостана на 4 точки от "Арсенал" (82) и лиши от интрига последния кръг в неделя.

При това "Манчестър Сити" изравни едва в петата минута на добавеното време чрез Ерлинг Холанд. Дотогава мачът клонеше към победа за "Борнемут", който бе повел с попадение на Ели Крупи в 39-ата минута.

Спечелената титла е първа за "Арсенал" от 22 години насам. За последно "топчиите" бяха печелили Премиър лийг през сезон 2023/04 г., когато мениджър бе Арсен Венгер. Сега триумфът може да е още по-сладък за настоящия наставник на "Арсенал" Микел Артета, ако на 30 май отборът му спечели и финала в Шампионската лига срещу "Пари Сен Жермен".

А провалът на "Сити" дойде в деня, в който британските медии обявиха, че Гуардиола ще напусне поста си след последния мач за сезона - домакинството срещу "Астън Вила" в неделя. Дори бе обявено, че постът му ще заеме доскорошният мениджър на "Челси" Енцо Мареска, който се е разбрал с ръководството на "Манчестър С" за 3-годишен договор. До момента тази информация не е обявена официално.

ГРАНДИОЗЕН СКАНДАЛ С "НАЙ-СКЪПИЯ МАЧ"

Финалният мач от плейофите в Чемпиъншип, второто ниво на английския футбол, бе съпътстван от невиждан скандал. В събота "Хъл Сити" и "Саутхемптън" трябваше да определят на "Уембли" последния нов участник в Премиър лийг. "Саутхемптън" обаче бе изваден тази вечер от този мач по решение на независима комисия, в резултат на нарушаване на правилата на Английската футболна лига. Повод бе оплакване от "Мидълзбро", че тренировка на отбора преди 1/2-финалния плейоф е била шпионирана от "Саутхемптън". По време на разследването "светците" признаха за други нарушения на правилника, свързани с нерегламентирано заснемане на тренировки на други отбори - преди мача с "Оксфорд" през декември 2025 г. и преди срещата с "Ипсуич" през април т.г.

Освен изключването от предстоящия финален плейоф, наричан "най-скъпият мач" (б.ред. - заради приходите, които си осигурява победителят заради влизането в Премиър лийг), "Саутхемптън" е наказан и с отнемане на 4 точки, което ще влезе в сила през сезон 2026/27 в Чемпиъншип. "Мидълзбро" пък бе определен като участник в мача с "Хъл Сити", който засега остава по програма в събота.

На "Саутхемптън" все пак е дадено право да обжалва наказанието, като жалбата ще бъде разгледана утре (20 май).