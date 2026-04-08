Как Англия може да има 11 отбора в евротурнирите?

По новата система страната вече си е осигурила 8 квоти, но има как те да се увеличат с още 3

Днес, 09:26
Победният гол на Кай Хаверц срещу "Спортинг" в Лисабон означава, че Англия си гарантира 8 квоти за евротурнирите другия сезон.
Победният гол на Кай Хаверц срещу "Спортинг" в Лисабон означава, че Англия си гарантира 8 квоти за евротурнирите другия сезон.

Квалификацията за евротурнирите стана доста сложна през последните няколко сезона. До голяма степен това се дължи на новите квоти, т.нар. European Performance Spots (EPS) - допълнителните места в Шампионската лига, отпускани на двете национални лиги с най-добър общ резултат всеки сезон.

Английската Премиър лийг вече си осигури едно от тези две такива места за сезон 2026/27, след като "Арсенал" победи с 1:0 "Спортинг" в Лисабон. И това означава, че със сигурност през следващия сезон в Европа ще има поне 8 английски отбора.

Но какво се случва, ако английски тим спечели един от евротурнирите този сезон? Може ли страната да има 7 тима в Шампионската лига? И общо 11 в Европа?

 

Как работят квотите

Логиката им е проста, но някои други фактори усложняват нещата. Има два стълба: 1. Прилагат се след всички други съображения относно победителите в националните и европейските купи; 2. Винаги осигуряват едно допълнително място.

Ето защо Англия трябваше да има 7 отбора в Европа преди EPS - но сега ще има поне 8. В момента, и в зависимост от това кой ще спечели FA Cup, това означава, че:

- Петият в Премиър лийг, ще играе в ШЛ;
- Шестият отива в Лига Европа;
- Седмият се класира за Лига на конференцията.

В момента 5-и е "Ливърпул" с 49 т., но само 7 т. го делят от 13-ия - "Борнемут". Между тях са "Челси" (48), "Брентфорд" (46), "Евертън" (46), "Фулъм" (44), "Брайтън" (43), "Съндърланд" (43) и "Нюкасъл" (42).

Но ако "Ливърпул" спечели ШЛ и завърши в Топ 4 в Англия това няма да промени квотите на страната - 5 в ШЛ и общо 8. Просто тогава мястото за победителя в ШЛ ще премине към националния шампион с най-добър коефициент на УЕФА. Това би бил "Рейнджърс", ако стане пръв в Шотландия.

Ако обаче "Ливърпул" спечели ШЛ и завърши извън Топ 4 в Англия, тогава Премиър лийг ще има шест отбора в ШЛ - Топ 4 от първенството, "Ливърпул" и отборът с квота от EPS. Кой ще е този тим, ще зависи от крайното класиране на "мърсисайдци" в Англия. Ако, например, са пети, където са в момента, тогава EPS преминава към шестия отбор.

А тогава Премиър лийг ще се откаже от място в Лига Европа и Англия все така ще има общо 8 европейски места. Отказването от ЛЕ е свързано с прилагането на EPS. Защото правилата на УЕФА гласят, че при по-задно класиране във вътрешното първенство мястото трябва да бъде отнето и прехвърлено на друга национална лига.

Но може ли в такъв случай спечелване на ШЛ от "Ливърпул" да даде на Англия 9-о място в Европа? Само ако "мърсисайдци" завършат извън вътрешните места за разпределение в евротурнирите (в момента това би било извън Топ 6). 

Ами ако "Астън Вила" или "Нотингам" спечелят Лига Европа? Първото нещо е ясно - тогава взимат квота за Шампионската лига. 

Ако "Вила" триумфира в ЛЕ, сценарият е абсолютно същият като описания с "Ливърпул". Но с "Нотингам" е различно, защото отборът е назад в класирането и не може да се класира по каналния ред. Така че, ако той спечели ЛЕ, Англия ще има шести тим в ШЛ и поне 9 в Европа.

 

Има и вариант Англия да бъде със 7 участника в ШЛ

Това може да стане, само ако победителите в ШЛ и в ЛЕ са английски тимове, които завършат извън Топ 4 в Премиър лийг. Най-чисто това ще е, ако "Ливърпул" спечели ШЛ, "Астън Вила" - ЛЕ, и двата тима останат пети и шести в Англия. Така EPS ще отиде при отбора на седмо място.

Но пък тогава Англия ще си остане с 8 отбора в Европа като цяло, защото ще загуби едно от двете си места в ЛЕ, плюс единственото си място в ЛК. 

А, ако "Кристъл Палас" триумфира именно в ЛК този сезон, тогава по право догодина ще е в Лига Европа. Отборът почти няма шанс да се класира за евротурнири от Премиър лийг и тогава Англия взима вече 9 евроквоти. Ако и "Палас", и "Форест" обаче спечелят европейски трофеи, това би гарантирало 10 английски отбора в Европа.

 

И накрая, как Англия може да има 11 отбора в евротурнирите?

Когато УЕФА разработи новата система, смяташе, че идеята 11 тима от една държава да се класират за Европа е толкова пресилена, че едва си струва да се споменава. Но е възможно.

За да се случи това, английски отбори трябва да спечелят и трите евротурнира и същевременно да завършат извън квалификационните позиции в Премиър лийг, което към момента означава да са извън Топ 6 в Англия. Но може да има квота и за седмия, ако "Манчестър Сити" спечели FA Cup.

