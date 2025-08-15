"Левски" изкара най-много пари от евротурнирите досега

БГНЕС Доброто представяне на "сините" до момента в Европа вкара в клубната каса над 1 млн. евро.

"Левски" е спечелил най-много от наградните фондове на УЕФА за участието в европейските клубни турнири от четирите български участника този сезон. Това показва сравката с разпределението на премиите за трите надпревари - Шампионска лига (ШЛ), Лига Европа (ЛЕ) и Лига на конференцията (ЛК).

С изиграните общо три кръга квалификации - два в ЛЕ и един в ЛК, "сините" имат гарантирани €1.075 млн. и са единственият наш клуб с над 1 млн. евро до момента. Всеки кръг гарантира по €175 000, а евентуално отпадане от нидерландския АЗ "Алкмаар" в плейофите на ЛК ще донесе допълнителни €550 000.

Ако "Левски" обаче успее да отстрани АЗ "Алкмаар" и влезе в групата на Лига на конференциите, това означава нови солидни приходи от минимум €3.198 млн. (3.17 млн. стартов бонус и поне 28 000, полагащи се за евентуално завършване на последно място сред 36-те отбора в групата).

Всяко място по-напред в крайното класиране обаче носи нови 28 000 и така до първото, което осигурява общо €1.008 млн. Освен това всяка победа в групата се заплаща от УЕФА с €400 000, равенството - със €133 000. А нераздадените суми по това перо - при равенство ще остават вакантни по 134 000 от всеки мач, ще се разпределят между 36-те клубове пропорционално на броя на победите им в групата.

Всичко това се отнася и до другия български участник в плейофите на Лига на конференцията - "Арда", който е заработил до момента €900 000 (2 х 175 000 за участието в два кръга на ЛК и сигурните 550 000 при отпадане). Съперник на кърджалийския тим в плейофа за влизане в групата е полският вицешампион "Ракув" (Ченстохова).

"Лудогорец", който не успя да преодолее "Ференцварош" в III квалификационен кръг на Шампионската лига, до момента е със скромните приходи от €525 000, полагащи се за участието в трите фази на елиминациите. Разградският тим има и едни гарантирани €260 000 бонус за всеки шампион, който не е стигнал до групите на ШЛ.

Освен това тепърва ще играе плейоф за групата на Лига Европа срещу "Шкендия" (Тетово, РСМакедония). Успее ли да попадне за втори пореден сезон сред 36-те най-силни отбора във втория по сила турнир, българският шампион ще си гарантира стартов бонус от €4.31 млн. Дори и да остане последен в групата "Лудогорец" ще вземе още €75 000 (всяко място по-напред носи нови 75 000 и така до първото, което осигурява бонус от €2.7 млн.).

Победата в двубой от групата на ЛЕ е с цената на €450 000, а равенството - €150 000 (и тук нераздадените 150 000 от всеки равен мач ще бъдат след това разпределени сред 36-те отбора пропорционално на броя на победите им).

А сценарий, включващ отпадане от "Шкендия", ще прати "Лудогорец" в основната фаза на ЛК, което означава съответно гарантирани €3.198 млн.

Най-малко евробонуси ще получи "Черно море" - €525 000, полагащи се за отпадането още след първите квалификационни мачове за ЛК срещу "Истанбул Башакшехир".

Общо за този сезон УЕФА е осигурила 3.317 млрд. евро премии за участващите в трите европейски турнира отбори.

Резонно, в Шампионската лига ще се раздадат най-много пари - общо €2.458 млрд. или 74.11% от общата сума. Лига Европа ще разпредели €565 млн. (17.02%), Лига на конференцията - €285 млн. (8.6%), а за мача за Суперкупата на Европа са отделени €9 млн. (0.27%).

Пари са предвидени и за неучастващите в евротурнирите отбори от всяка държава. Т.нар. перо "солидарност" предвижда на националните федерации да се отпуснат общо 308 млн. евро, които те да разпределят между клубовете от своите първенства, които не играят в нито една от трите европейски надпревари.