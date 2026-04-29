Две дузпи запазиха цялата интрига между "Атлетико" и "Арсенал"

ЕПА/БГНЕС Аржентинският национал Хулиан Алварес (на преден план) е хукнал да се радва след гола си от дузпа, с койт "Атлетико" изравни за 1:1 в домакинството срещу "Арсенал".

"Атлетико" (Мадрид) и "Арсенал" завършиха 1:1 в Испания в първи 1/2-финален мач от Шампионската лига и оставиха всичко най-интересно за реванша в Лондон на 5 май.

Първото полувреме на мача предложи предпазлива игра и изчакване за грешки, както и опасен шут в 14-ата минута на Хулиан Алварес, който беше спасен от вратаря на "Арсенал" Давид Рая. И така бе до 44-ата минута, когато защитникът на "Атлетико" Давид Ханцко избута в наказателното поле Виктор Гьокереш и шведският нападател сам вкара отсъдената дузпа - 1:0 за лондончани.

Това принуди треньора на "дюшекчиите" Диего Симеоне да потърси по-агресивна игра в търсене на обрат. В резултат се стигна до дузпа за "Атлетико" в 56-ата минута заради игра с ръка на Бен Уайт. Изпълнението на Алварес бе точно - 1:1.

А в 64-ата минута за малко не се стигна до така търсения от домакините пълен обрат, но Антоан Гризман прати топката в напречната греда.

Последните 20-ина минути обаче бяха за "Арсенал". В 78-ата минута реферът Дани Макели отсъди трета дузпа в мача - за настъпване на Еберечи Езе ("Арсенал") от страна на Ханцко. Последният все пак се размина с кошмара да бъде причина за втора дузпа, тъй като съдията я отмени след консултация с VAR.

It ends level ⏱️



All to play for next week ⚖️#UCL pic.twitter.com/MjG5xlwKf2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 29 април 2026 г.

1/2-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026



"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) 5:4 (Кварацхелия 24, 56, Жоао Невеш 33, Дембеле 45+5-д, 58; Кейн 17-д, Олисе 41, Упамекано 65, Луис Диас 68) / реваншът е на 6.V

"Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал" 1:1 (Алварес 56-д; Гьокереш 44-д) / 5.V