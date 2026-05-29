ПСЖ излиза със своята "Златна топка" в Будапеща

ЕПА/БГНЕС Трофеят в Шампионската лига от няколко дни е в Будапеща и беше представен официално от кмета на унгарската столица Гергели Карачони и бившия бразилски национал Кафу, който е печелил веднъж отличието - с "Милан" през 2007 г.

Чудесни новини получи треньора на "Пари Сен Жермен" Луис Енрике преди утрешния финал в Шампионската лига срещу "Арсенал" в Будапеща. Двама от най-важните му играчи вече тренират пълноценно - актуалният носител на "Златната топка" Усман Дембеле и десният бек Ашраф Хакими. От двамата Дембеле е в по-добра кондиция и ще излезе като титуляр, докато Хакими не е играл от първия 1/2-финал с "Байерн" (5:4) на 28 април заради мускулна травма и по-скоро ще се включи като резерва.

"Добре съм, много добре. Дали ще бъда на 100% за финала? Да, мисля, че ще бъда, ще успея", коментира Усман Дембеле пред в. "Льо Паризиен". Френският национал има 19 гола и 11 асистенции през този сезон и бе избран за Играч на сезона в Лига 1.

Именно добрите индивидуалности са козът на ПСЖ, според треньора на отбора Луис Енрике. Испанецът обаче предупреди, че насреща си ще има най-добрата защита в Европа в момента. Той също така смята, че утрешният финал ще противопостави два от трите най-добре играещи отбори в момента на континента. Третият, по мнението на Енрике, е "Байерн".

"Не смятам, че двата финалиста са противоположности. Арсенал е тим, създаден по образ и подобие на Микел Артета. Той очевидно се е вдъхновил от идеологията на Хосеп Гуардиола, изградена върху футбол с акцент върху владеенето на топката. Отборът демонстрира изключително високо ниво на конкурентност. "Арсенал" е най-добрият отбор в защита в Европа и това е така от няколко години. Това е впечатляваща комбинация. Тимът не зависи от един играч. Те вкарват много голове от статични положения и съчетават две черти: надеждна отбрана и висока резултатност. Ние също можем да се възползваме от статичните положения, но обичаме да поддържаме владението чрез взаимодействие между играчите, да търсим начини да пробием отбраната на съперника. И трябва да го правим като отбор. Футболистите на "Пари Сен Жермен" имат по-изразени индивидуални качества, но същевременно играят като единен колектив. Смятам, че става въпрос за два велики отбора – заедно с Байерн, това са трите най-добри отбора в Европа в момента. Всичко това означава, че ще трябва да се адаптираме - да играем и да се защитаваме по-различно от обикновено, ако искаме да надделеем над "Арсенал", коментира Енрике, чийто тим ще защитава трофея си в Шампионската лига от миналия сезон.

Финалът в Будапеща е утре от 19:00 ч. българско време на ст. "Пушкаш Арена" и ще бъде предаван пряко по bTV Action и Макс спорт 3. Главен рефер ще бъде германецът Даниел Зиберт.