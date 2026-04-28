ПСЖ и "Байерн" си вкараха 9 гола, а реваншът тепърва предстои

ЕПА/БГНЕС Бразилският капитан на "Пари Сен Жермен" Маркиньос притиска в гръб английския централен нападател на "Байерн" Хари Кейн в борба за топката по време на спиращия дъха мач на "Парк де Пренс".

Ако съществува отбор, който може да детронира тази версия на "Пари Сен Жермен" в Шампионската лига, това е "Байерн" (Мюнхен). Само че германският футболен хегемон ще трябва да се потруди още, за да надделее над действащия шампион на Европа.

В първата среща от 1/2-финалите на най-силния турнир в клубния футбол двата отбора изиграха титаничен двубой, в който парижани се наложиха с 5:4 на своя "Парк де Пренс" във френската столица. Реваншът на "Алианц Арена" предстои след само шест дни и ако в него се повтори дори част от днешната лудост, то феновете в Бавария също ще останат без дъх.

Вероятно най-справедливо щеше да бъде, ако мачът тази вечер беше завършил наравно, независимо с какъв общ брой голове. Колкото и стряскащо да звучи, деветте попадения бяха най-малкото, което двата тима можеше да произведат за сценария на тази нова класика.

"Байерн" на Венсан Компани (наказан да не води тима си от пейката в този мач) започна и завърши срещата по-агресивно, като през повечето време контролираше събитията - напук на схващанията, че ПСЖ на Луис Енрике е недосегаем на своя терен. Мюнхенци владееха топката в 55% от двубоя и смазаха физически домакините, които в началото и в края трудно успяваха да излязат от половината си.

Германците поведоха още в 17-ата мин. с гол на вездесъщия Хари Кейн от дузпа за нарушение срещу Луис Диас в наказателното поле. Французите обърнаха резултата с попадения в разстояние на десетина минути на Хвича Кварацхелия (24) и Жоао Невеш (33). Гостите изравниха в 41-вата чрез Майкъл Олисе, но домакините отново излязоха напред благодарение на точно изпълнена дузпа от Усман Дембеле в добавеното време на първата част, отсъдена след намесата на ВАР за игра с ръка на Алфонсо Дейвис.

"Пари Сен Жермен" нанесе своя тежък удар малко след почивката, когато в рамките на две минути се разписаха по още веднъж Кварацхелия (56) и Дембеле (58) след образцови контраатаки. Въпреки че изостана с 2:5 в дома на най-силния отбор на континента, "Байерн" не просто не се предаде, а беше на път да стигне до равенство в крайния резултат.

В 65-ата мин. централният бранител Дайо Упамекано отклони съвсем леко с глава топката във вратата след центриране на капитана Йошуа Кимих от пряк свободен удар. А само три минути по-късно Луис Диас вкара гола на мача след феноменално поемане при извеждащ пас по въздух на Кейн и финт срещу бързо загубилия ориентация капитан на ПСЖ Маркиньос.

Това се оказа и последното попадение в парижкия трилър, макар и двата отбора да създадоха още купища шансове. "Байерн" организира невероятните общо 62 (шейсет и две) атаки и отправи 10 удара към вратата на домакините, от които 7 в очертанията. "Пари Сен Жермен" отвърна с убийствена ефективност - "само" 28 нападения, но завършили с 12 изстрела, от които 5 точни, до един превърнали се в голове.

С деветте гола беше поставен нов рекорд за най-резултатен мач от 1/2-финалите в ШЛ. Също така никога досега не бяха отбелязвани пет попадения през първото полувреме на тази фаза от най-комерсиалния континентален клубен турнир.

1/2-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026



"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) 5:4 (Кварацхелия 24, 56, Жоао Невеш 33, Дембеле 45+5-д, 58; Кейн 17-д, Олисе 41, Упамекано 65, Луис Диас 68) / реваншът е на 6.V

"Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал" 29.IV (22:00, по bTV Action) / 5.V