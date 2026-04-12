"Байерн" постави нов голов рекорд в Бундеслигата

ЕПА/БГНЕС Футболистите на "Байерн" поздравяват феновете си, които пътуваха до Хамбург, за да видят победата с 5:0 над "Санкт Паули"

Германският футболен хегемон "Байерн" постави нов рекорд по отбелязани голове в един сезон снощи, когато разгроми с 5:0 "Санкт Паули" като гост.

Попаденията бяха на Джамал Мусиала, Леон Горецка, Майкъл Олисе, Николас Джаксън и Рафаел Герейро. С тях тимът на треньора Венсан Компани вече има 105 гола през сезон 2025/26, с 4 повече от досегашното постижение, което бе отново на "баварците", поставено преди 54 години - 1971/72 г., когато в тима бяха легендите Франц Бекенбауер и Герд Мюлер.

Всъщност "Байерн" държи 10 от 11-те най-добри постижения в Бундеслигата. Отборът от Мюнхен е вкарвал още веднъж 100 гола - през 2019/20 г. В класацията "баварците" два пъти са завършвали с 94, по веднъж с 95, 97 и 98 гола, и два пъти с 99. Единственият друг отбор с подобен голов рекорд е "Хамбургер", който през 1981/82 завършва с 95 попадения.

"Байерн" има възможност да добави още много голове до края и да направи рекорда още по-респектиращ, защото до края на настоящия сезон има мачове с "Щутгарт" (домакинство), "Майнц" (гостуване), "Хайденхайм" (д), "Волфсбург" (г) и "Кьолн" (д).