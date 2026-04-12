Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жена за пръв път ще води мъжки отбор от Топ 5 в Европа

Мари-Луизе Ета бе назначена за треньор на "Унион" (Берлин) до края на сезона

Днес, 13:07
Мари-Луизе Ета ще има възможност да докаже качествата си в останалите 5 мача на "Унион" (Берлин) до края на сезона.
Фейсбук
Мари-Луизе Ета ще има възможност да докаже качествата си в останалите 5 мача на "Унион" (Берлин) до края на сезона.

Исторически момент настъпи в германския, а и в европейския футбол, след като "Унион" (Берлин) назначи Мари-Луизе Ета за временен треньор до края на сезона. Така за пръв път в историята жена ще води мъжки отбор от Бундеслигата, а и от Топ 5 първенствата на Европа.

Решението беше взето, след като "Унион" се раздели с досегашния наставник Щефан Баумгарт след вчерашната загуба с 1:3 навън от "Хайденхайм" в XXIX кръг. След този мач тимът от Берлин е на 11-то място в класирането с 32 точки и е без победа в последните си три срещи, като има само един успех в последните 5 мача. "Унион" е на 7 точки от зоната на изпадащите.

34-годишната Ета вече записа името си като първата жена помощник-треньор в Бундеслигата, след като бе назначена от "Унион" през ноември 2023 г. През януари 2024 г. тя става и първата жена, която ръководи тим от германския елит победата с 1:0 над "Дармщат", понеже тогавашният треньор Ненад Биелица изтърпяваше наказание.

Като футболист тя играе за "Хамбургер" и "Вердер", а през 2008 г. става европейски шампион за девойки (до 17 г.) и световен шампион за девойки (до 20 г.) през 2010 г. с тима на Германия.

Слага край на състезателната си кариера през 2018 г. на 26-годишна възраст и след това води националните формации на страната за девойки до 15, 17 и 19 години, преди да приеме офертата от "Унион".

Сега дебютът ѝ като треньор на мъжкия тим на берлинчани ще е на 18 април в домакинството срещу предпоследния - "Волфсбург". До края на сезона тя ще има 5 официални мача, в които да докаже, че заслужава постоянен договор.

"Една от силните страни на "Унион" винаги е била и си остава способността да се обединяваме в подобни ситуации. И, разбира се, съм убедена, че ще спечелим решаващите точки с отбора", заяви Мари-Луизе Ета при представянето си.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мари-Луизе Ета, Унион Берлин, Бундеслига

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?