"Байерн" записа най-силния старт на сезон в европейския футбол

ЕПА/БГНЕС Капитанът на "Байерн" Йошуа Кимих (№6) поздравява Хари Кейн (№9) за първия му гол във вратата на "Кьолн", с който мюнхенци обърнаха резултата до 2:1 в своя полза.

"Байерн" (Мюнхен) продължи победната си серия от началото на сезон 2025/2026 г. и постави нов рекорд за най-успешен старт на кампания в елита на европейския футбол. Баварският гранд елиминира "Кьолн" от турнира за Купата на Германия с категоричен успех с 4:1 като гост във II кръг.

Домакините на "Райн Енерги Щадион" поведоха с гол на Рагнар Ахе в 31-вата минута. Мюнхенци обърнаха резултата още преди почивката с попадения на Луис Диас (36) и Хари Кейн (38), а през второто полувреме оформиха смазващата разлика с втори гол на английския таран в 64-тата мин. и попадение на Майкъл Олисе в 72-рата.

14 – FC Bayern have won their first 14 competitive matches this season – a new record for a club from the big five European leagues; no club from the Bundesliga, Premier League, Ligue 1, LaLiga or Serie A had started a season with this many competitive wins before. Immortalised. pic.twitter.com/8dBlZnN74s — OptaFranz (@OptaFranz) 29 октомври 2025 г.

За тима на белгийския треньор Венсан Компани това е 14-а поредна победа във всички турнири през настоящата кампания, което е прецедент за отбор от първенствата в Топ 5 на Европа. Към момента "Байерн" е спечелил всичките си официални мачове през сезона: осем в Бундеслигата, два за Купата на Германия, един за Суперкупата на страната и три в Шампионската лига.

Досега рекордьор на Стария континент беше "Милан" с постижение отпреди повече от три десетилетия. Под ръководството на Фабио Капело през сезон 1992/1993 "росонерите" спечелиха първите си 13 двубоя: шест в Серия А, три за Купата на Италия и три в Шампионската лига.

Оттук нататък баварците могат само да надграждат новото върхово постижение. Следващият мач на "Байерн" е в събота (1 ноември) у дома срещу "Байер" (Леверкузен) в IX кръг на германското първенство.