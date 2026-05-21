Спортът по телевизията - 23 май

Макс спорт 2
03:00 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №2, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
14:00 Лека атлетика: Диамантена лига, Сямън
16:15 Тенис (мъже): ATP 250, Женева, финал, Мариано Навоне - Лърнър Тиен
Макс спорт 1
05:00 Суперкарс: Тасмания, първо състезание
08:55 Суперкарс: Тасмания, второ състезание
15:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хамбург, финал, Игнасио Бусе - Томи Пол
21:00 Волейбол (мъже): контрола, България - Полша
Нова спорт
08:00 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, финал: "Токио Верди" - "Негоян"
18:00 Футбол: Втора лига, "Спортист" (Своге) - "Хебър"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Манреса"
Евроспорт 1
12:00 Маунтинбайк (жени): СК в Нове Место, крос кънтри на късо трасе
13:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Нове Место, крос кънтри на късо трасе
13:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХIV етап
19:00 Катерене (жени): Световни серии, Берн, боулдър
Макс спорт 3
12:25 Автомобилизъм: "Карера къп", Зандворт, първо състезание
14:15 Автомобилизъм: DTM, Зандворт, първо състезание
16:05 Автомобилизъм: ADAC GT, Зандворт, първо състезание
19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Пиза"
Евроспорт 2
13:00 Триатлон: PTO тур, Памплона
20:00 Голф: PGA тур, "Байрън Нелсън", III ден
Макс спорт 4
13:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Латвия - САЩ
17:20 Хокей на лед (мъже): СП в Швейцария, Словакия - Чехия
22:00 Футбол: Ла Лига, Мултигол
Диема спорт 3
16:40 Академия F1 (жени): ГП на Канада, първо състезание
19:00 Формула 1: ГП на Канада, спринт
21:10 Формула 2: ГП на Канада, спринт
23:00 Формула 1: ГП на Канада, квалификация
01:05 Академия F1 (жени): ГП на Канада, второ състезание
Диема спорт
18:00 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Беласица"
21:00 Футбол: Купа на Германия, финал, "Байерн" (Мюнхен) - "Щутгарт"
Диема спорт 2
18:30 Футбол: Чемпиъншип, плейофи, финал, "Хъл Сити" - "Мидълзбро"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Тенерифе"